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В Бизнес-Премии Приморья определились финалисты

05 Апреля 2016, 15:37 | Приморье

XII  Бизнес-Премия Приморского края по итогам 2015, организаторами которой являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», года выходит на финишную черту. 5 апреля в деловой газете «Золотой Рог» опубликованы итоги голосования в полуфинале.  Осталось проголосовать за тех, кто же станет в конечном итоге победителем в  каждой из четырех номинаций конкурса.

 

 

Компания года Приморского края-2015

 

"Владморрыбпорт", ОАО

 "Восточный порт", АО

"Мерси инвест групп" УК ("Мерси трейд")

"Преображенская БТФ", ОАО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

Менеджер года Приморского края-2015

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО "ДНС"

САКСИН Сергей Владимирович, ОАО «Преображенская БТФ»

СОЛОДОВНИКОВА Наталья Николаевна, ОАО «Приморское агентство авиакомпаний»

СЫСОЕВ Алексей Николаевич,  ОАО «Спасскцемент»

ГОЛОСОВАНИЕ

 

Социально ответственный бизнес Приморского края-2015

 «АК "Аврора», ОАО

«ДВЗ "Звезда», ОАО

«Ремонтно-строительная КФК», ООО

«Технохолдинг «Сумотори», ООО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

Развивающийся бизнес Приморского края -2015

«ДНС Приморье», ООО

«ИСТ Фарм», ООО

«Мир детства», ООО

РК «Новый мир", АО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

Оргкомитет выражает благодарность 47 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале, а также всем приморцам, поддержавшим наиболее достойные на свой взгляд  компании в открытом голосовании на сайте Премии www.dv-rating.ru.  Кстати, в открытом голосовании наибольшее количество голосов собрали «Приморское агентство авиакомпаний» и ее руководитель Наталья СОЛОДОВНИКОВА, директор «Спасскцемента» Алексей СЫСОЕВ   и «Международный аэропорт «Владивосток», а из бюллетеней, поступивших в Оргкомитет от жителей края, 198 голосов были за находкинскую компанию «Комплекс». Всего в открытом голосовании собрано 4719 голосов.

Как сообщил председатель Экспертного совета Александр КОСТЕНКО, голоса в первых двух номинациях распределились ровно. «В Приморье много достойных менеджеров и компаний. Мне, например, было трудно выбрать кому отдать единственный голос.  Признаюсь, руководствовался не только финансовыми показателями, но и приоритетом отрасли для края. А в развивающемся бизнесе всегда ищу новые производства», - объяснил свои критерии выбора Александр Костенко.

Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2015. Кто из них станет победителем,  определит голосование, которое продлится до 22 апреля.  Сделайте свой выбор!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес-премия  приморье  голосование  премия  приморский край  рейтинг  эксперт 



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