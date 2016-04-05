В Бизнес-Премии Приморья определились финалисты

XII Бизнес-Премия Приморского края по итогам 2015, организаторами которой являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», года выходит на финишную черту. 5 апреля в деловой газете «Золотой Рог» опубликованы итоги голосования в полуфинале. Осталось проголосовать за тех, кто же станет в конечном итоге победителем в каждой из четырех номинаций конкурса.

Компания года Приморского края-2015

"Владморрыбпорт", ОАО

"Восточный порт", АО

"Мерси инвест групп" УК ("Мерси трейд")

"Преображенская БТФ", ОАО

ГОЛОСОВАНИЕ

Менеджер года Приморского края-2015

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО "ДНС"

САКСИН Сергей Владимирович, ОАО «Преображенская БТФ»

СОЛОДОВНИКОВА Наталья Николаевна, ОАО «Приморское агентство авиакомпаний»

СЫСОЕВ Алексей Николаевич, ОАО «Спасскцемент»

ГОЛОСОВАНИЕ

Социально ответственный бизнес Приморского края-2015

«АК "Аврора», ОАО

«ДВЗ "Звезда», ОАО

«Ремонтно-строительная КФК», ООО

«Технохолдинг «Сумотори», ООО

ГОЛОСОВАНИЕ

Развивающийся бизнес Приморского края -2015

«ДНС Приморье», ООО

«ИСТ Фарм», ООО

«Мир детства», ООО

РК «Новый мир", АО

ГОЛОСОВАНИЕ

Оргкомитет выражает благодарность 47 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале, а также всем приморцам, поддержавшим наиболее достойные на свой взгляд компании в открытом голосовании на сайте Премии www.dv-rating.ru. Кстати, в открытом голосовании наибольшее количество голосов собрали «Приморское агентство авиакомпаний» и ее руководитель Наталья СОЛОДОВНИКОВА, директор «Спасскцемента» Алексей СЫСОЕВ и «Международный аэропорт «Владивосток», а из бюллетеней, поступивших в Оргкомитет от жителей края, 198 голосов были за находкинскую компанию «Комплекс». Всего в открытом голосовании собрано 4719 голосов.

Как сообщил председатель Экспертного совета Александр КОСТЕНКО, голоса в первых двух номинациях распределились ровно. «В Приморье много достойных менеджеров и компаний. Мне, например, было трудно выбрать кому отдать единственный голос. Признаюсь, руководствовался не только финансовыми показателями, но и приоритетом отрасли для края. А в развивающемся бизнесе всегда ищу новые производства», - объяснил свои критерии выбора Александр Костенко.

Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2015. Кто из них станет победителем, определит голосование, которое продлится до 22 апреля. Сделайте свой выбор!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.