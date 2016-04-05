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Tele2 приглашает в команду приморского филиала
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает ежегодную программу стажировки Tele2 Praktik для учащихся российских вузов. В этом году студенты из 19 регионов нашей страны могут стать частью команды Tele2. В приморском филиале компании ждут стажеров в техническую, финансовую и коммерческую дирекции.
Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора: собеседование, тестирование и бизнес-игру. Финалисты конкурса получат уникальную возможность узнать, как работают в современной телекоммуникационной компании, и на два летних месяца станут частью команды профессионалов. Стажеры с первого дня будут вовлечены в реализацию масштабных проектов Tele2, смогут принять участие в тренингах и перенять ценный опыт от своих наставников.
По окончании двухмесячной летней программы руководители проведут оценку работы практиканта. Участники программы Tele2 Praktik, показавшие наилучшие результаты, смогут остаться в компании на пролонгированную программу стажировки – она предполагает частичную занятость и позволяет совмещать учебу и работу в течение учебного года. На протяжении всего срока стажировки Tele2 выплачивает участникам заработную плату и обеспечивает социальные гарантии.
Tele2 Praktik проводится с 2010 года в регионах присутствия оператора. За шесть лет существования проекта летнюю стажировку в офисах компании по всей стране прошли около 300 человек, а ежегодное количество заявок на участие достигает полутора тысяч. Более 40 бывших участников программы были трудоустроены в Tele2 на постоянной основе.
Для того чтобы подать заявку на участие в программе Tele2 Praktik, необходимо заполнить анкету на сайте tele2.ru. Прием заявок проводится до 15 апреля 2016 года.
С подробной информацией о программе стажировки можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Карьера в Tele2» intern.tele2.ru и в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/tele2intern.
Справка «ЗР»:
Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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