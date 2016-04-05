Бизнес Приморья замахнулся на стратегию

Во Владивостоке состоялось заседание Бизнес-Клуба «Диалоги», посвященное обсуждению стратегических задач и опыту их решения в субъектах ДФО

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока волнует умы многих предпринимателей, ведь от ее реализации зависит успех регионального бизнеса. Обсуждение стратегических задач и опыта их решения в субъектах ДФО состоялось на 107-м заседании Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий ДФО и стран АТР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Спикерами заседания на этот раз выступили: Роман РОЖКОВ, советник министра Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Олег РЕНЗИН, заместитель директора по научной работе института экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск, и Елена ГАФФОРОВА, д.э.н., директор ШЭМ ДВФУ.

«Поскольку участниками Бизнес-Клуба «Диалоги» являются руководители предприятий и владельцы бизнеса, осуществляющие свою деятельность в разных регионах ДФО, экспертный совет Бизнес-Клуба посчитал необходимым организовать как минимум знакомство членов Клуба с региональными стратегиями, а также со стратегиями крупных муниципальных образований», - обратилась к аудитории с приветственным словом Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги».

Она напомнила присутствующим, что работа по формированию стратегии социально-экономического развития регионов до 2030 года ведется в рамках федерального закона «О стратегическом планировании». В соответствии с ним каждый регион страны должен предложить стратегию своего развития, которая должна вписываться в общефедеральный документ.

Роман Рожков обозначил три этапа социально-экономической стратегии развития Дальнего Востока. Первый длится до 2020 года и опирается на наиболее полное использование конкурентного преимущества экономики регионов, природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта конкурентных видов продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры. Второй этап, с 2020 по 2025 годы, будет направлен на создание системы, которая позволит региону оставлять как можно больше налога на добавленную стоимость с экспорта на своей территории. Третий этап (2025-2030 гг.) связан с закреплением лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и значительно возросшей интеграцией Дальнего Востока в мировое экономическое пространство. Он будет обозначен завершением реализации крупномасштабных проектов в области энергетики и транспорта, а также проектов по добыче, переработке и поставке природных ресурсов.

Рожков, кроме того, обозначил главные проблемы, сдерживающие реализацию экономического потенциала Дальнего Востока. К ним относятся экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части России и наиболее развитых российских рынков, низкая внутренняя транспортная связь территории, низкая плотность населения, специфичность условий ведения сельского хозяйства, высокая затратность, дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для арктических и северных районов Дальнего Востока.

Неразвитость энергетической и транспортной инфраструктуры прямо или косвенно продолжает оставаться основным ограничителем осуществления любых видов деятельности на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, причиной низкой конкурентоспособности произведенных продукции, товаров и услуг.

Чтобы повысить конкурентоспособность услуг региона, необходима реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики Дальнего Востока, которые направлены на повышение надежности электроснабжения, устранение «узких мест» в технологических цепочках и выравнивание тарифов. Необходимы и инвестиционные программы в сфере развития транспортной инфраструктуры, а также ряд других мер.

Заместитель министра обратил внимание присутствующих на то, что при формировании стратегии учитываются пожелания бизнес-сообщества. На электронную почту Минвостокразвития уже поступило более 40 предложений, которые были рассмотрены и включены в стратегию.

Олег Рензин, в свою очередь, поделился историей успехов и ошибок создания и реализации стратегии социально-экономического развития Хабаровского края. Он отметил, что для создания хорошей стратегии необходимо ее всенародное обсуждение, что позволит высказаться любому жителю региона.

Елена Гаффорова напомнила присутствующим, что при создании стратегий развития диалог бизнеса и академического сообщества просто необходим. «Стратегия - это продукт тесного и продуктивного сотрудничества бизнеса, науки и органов власти», - сказала она.

Аделина ОГЛОБЛИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.