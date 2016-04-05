Во Владивостоке заглянули в 2030 год

Стратегии развития столицы Приморского края определили приоритеты

Ход работы по актуализации Стратегии и стратегического плана развития Владивостока до 2020 года с продлением срока действия до 2030 года обсудили в конце минувшей недели на заседании Совета по стратегическому развитию города, прошедшем под руководством главы краевого центра Игоря ПУШКАРЕВА, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В совещании приняли участие первый вице-президент ДВМП Владимир КОРЧАНОВ, председатель городской думы Елена НОВИЦКАЯ, генеральный директор ДНИИМФ Ярослав СЕМЕНИХИН, директор группы компаний «ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, специалисты администрации города, а также разработчики - члены научного консорциума под руководством ДВФУ.

По словам начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марины КУЗЬМЕНКО, работа по актуализации стратегии началась в конце прошлого года, а поводом к ней стали серьезные изменения, которые произошли как в самом городе, так и в геополитической ситуации в целом.

В ходе работы, прежде всего, стоят задачи провести систематизацию проблем, наметить приоритетные направления движения, механизмы решения проблем и достижения поставленных целей. На первом этапе разработчики провели всесторонний анализ социально-экономического развития города, сделали оценку влияния как внутренних, так и внешних факторов. Представлен также анализ лучших практик некоторых городов АТР, таких как Токио, Шанхай, Сеул, Сингапур, выделен тот опыт, который можно было бы использовать во Владивостоке.

Руководитель группы разработчиков, директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе ДВФУ Александр АБРАМОВ отметил основные преимущества Владивостока. К примеру, это вузовский и академический центр Дальнего Востока, где создана лучшая инфраструктура среди городов Дальнего Востока для оказания практически всех видов услуг, в том числе социальных, сложился разнообразный рынок труда, развитая транспортно-логистическая система и т.д. Участник группы разработчиков, зав. кафедрой математики и моделирования ВГУЭС Лев МАЗЕЛИС представил краткий сравнительный анализ развития нескольких российских городов – Хабаровска, Калининграда, Астрахани и других. По ряду параметров Владивосток демонстрирует высокие результаты, по другим, к сожалению, отстает. Среди наиболее сильных сторон отмечено: во Владивостоке очень высокая предпринимательская активность, что должно быть использовано в программах развития.

Среди ориентиров на перспективу - курс на развитие инновационного производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью; дальнейшее масштабное и комплексное развитие транспортного узла; развитие Владивостока как сервисного центра различных услуг (образовательных, медицинских, финансовых, информационных и т.д.); включение в международную сеть информационных потоков и другие.

Предложены и так называемые прорывные проекты, которые призваны дать новый импульс развитию Владивостока. Среди них ВКАД и международный транспортный коридор «Приморье-3» (Фэньшуйлин - Барабаш - Владивосток), который позволит полноценно включить столицу Приморья во вновь формирующуюся современную экономическую и транспортную систему АТР и Северо-Восточной Азии. Также в списке конгресс-выставочный комплекс «ВЛАДЭКСПО». Для оптимального развития внутригородской транспортной системы разработчики предлагают строительство системы тоннелей.

Один из базовых проектов - дальнейшее развитие ДВФУ и ДВО РАН как научной и кадровой базы развития инновационных отраслей. Одним из важных направлений перспективного развития города может стать создание условий для стартапов и молодежного предпринимательства, что, помимо развития экономики, поможет закрепить в регионе молодые кадры.

О стратегии развития транспортной системы рассказал начальник отдела развития транспорта ДНИИМФ Михаил ХОЛОША, подчеркнув, что за последние несколько лет в регионе (Китай, Монголия, Южная Корея, КНДР, Япония) существенно изменились стратегии развития транспортных систем, ужесточилась конкуренция в этой сфере. Для Владивостока стоит задача - спроектировать такой внешний транспортный каркас, который бы полноценно включил город в современные региональные транспортные связи, был бы востребован как российскими потребителями, так и зарубежными. И в этом ракурсе эксперт подтвердил: МТК «Приморье-3» - один из самых перспективных проектов.

В ходе обсуждения было отмечено, что уже на первом этапе проведена большая работа, однако участники круглого стола констатировали и ряд серьезных недостатков, основной из которых заключается в том, что анализ социально-экономической ситуации носит описательный характер и, будучи излишне подробным, не выделяет и не ранжирует основных проблем, на решение которых необходимо направить самое серьезное внимание.

По мнению главы города Игоря Пушкарева, стратегия должна по возможности отвечать на важнейшие вопросы: к примеру, что надо сделать, чтобы остановить отток населения? Как стимулировать жилищное строительство по доступным ценам? Где и как оптимально развивать портовые мощности? Какие отрасли для Владивостока наиболее перспективны с учетом развития агломерации?

Эксперты поставили задачу: в ходе продолжения работы необходимо сделать ее более функциональной, практичной, направленной на выявление и решение ключевых задач развития. Работа по актуализации стратегии продолжается. Отчет по первому этапу размещен на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru в разделе «Социально-

экономическое развитие».

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.