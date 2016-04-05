Новый резидент Свободного порта Владивосток оказался старым знакомым

Резидентами Свободного порта Владивосток становятся и давно действующие компании

ООО «Авеста», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), приступило к реализации первого этапа проекта по созданию в Приморье транспортно-логистического комплекса «Юнион», отчиталось на прошлой неделе АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания СПВ и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке), пишет Деловая газета "Золотой Рог". Проект оказался из серии тех, что начали реализовываться еще до того, как заработал режим СПВ. Как отмечает сам инвестор, главные «болевые точки» проекта - прямая зависимость спроса на услуги терминала от загруженности морских портов Приморья и ввод новых логистических мощностей конкурентами.

Проект группы компаний «Юнион» был одобрен наблюдательным советом СПВ в декабре прошлого года наряду с заявкой промышленного парка «Авиаполис Янковский» (ООО «Авиаполис Янковский»), проект которого реализует ДНС. Бывший глава КРДВ Александр КОРНЕЙЧУК пояснял, что некоторые заявители проходили процедуру по второму разу, так как в первый раз они не соответствовали тем требованиям, которые описаны в законе о свободном порте Владивосток.

«Речь идет о действующих предприятиях. А согласно закону, для получения статуса резидента свободного порта Владивосток нужно быть либо новым бизнесом, либо новым юрлицом. Поэтому заявителям пришлось выделить те идеи, с которыми они приходили в первый раз, в отдельные юрлица», - сказал Александр Корнейчук.

ГК «Юнион», похоже, не пришлось даже заводить новое юрлицо. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Авеста» было зарегистрировано еще в июле 2003 года Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю в г. Артеме. Уставный капитал компании составляет 25 млн рублей. ООО «Приморскоптхимполимер» (Владивосток) принадлежит 77% уставного капитала, Сергую ХОДОВУ - 14,25%. Гендиректором «Авесты» и «Приморскоптхимполимера» является Сергей НАДЫМОВ.

В компании Деловой газете «Золотой Рог» подтвердили, что речь идет об одном и том же юрлице, полное название которого, правда, звучит как ООО «Дальневосточная юридическая компания «Авеста» (ДВЮК «Авеста»).

А вас попросит зарегистрироваться…

По действующему законодательству воспользоваться налоговыми и иными льготами СПВ и стать его резидентами могут новые компании, создаваемые в пределах 15 муниципальных образований, вошедших в свободный порт.

Так ООО «Авиаполис Янковский» зарегистрировано во Владивостоке 24 ноября 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем новой компании выступает ООО «ДНС Приморье», конечными бенефициарами которого являются совладельцы ДНС, в том числе Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, Юрий КАРПЦОВ, Сергей МЕЩАНЮК и др.

Отметим, что проект «Янковский» начал реализовываться еще до вхождения в СПВ. Первое здание комплекса - склад класса «B+» площадью 19,2 тыс. кв. метров - было сдано в апреле 2015 года, второй склад, площадью 7,5 тыс. кв. метров, - в сентябре. Здание класса «А» площадью 28,5 тыс. квадратов планируется ввести во втором квартале текущего года.

«Мы понимаем, что стали «первыми ласточками» и на нас отработали многие законотворческие нормы, которые станут постоянными для следующих резидентов. Мы осознанно шли на этот шаг. Основные ожидания на данный момент связаны не столько с уменьшением налоговых затрат – это дело будущего. Сейчас мы собираемся воспользоваться предполагаемым упрощением административных процедур, прежде всего в отношении с землей», - отмечал гендиректор ООО «Авиаполис Янковский» Константин БОГДАНЕНКО.

По схожему пути пошли и другие первенцы СПВ. ООО «ТРК «Приморское кольцо» зарегистрировано 11 ноября 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, единственным учредителем выступает ООО «Технохолдинг Сумотори», конечным бенефициаром которого является Виталий ВЕРКЕЕНКО, он же руководитель ООО «ТРК Приморское кольцо» и ООО «Технохолдинг Сумотори». ООО «Терра», занимающееся производством осветительного оборудования, зарегистрировано 13 ноября 2015 года с уставным капиталом 50 тыс. рублей. Единственным учредителем является гендиректор Александр ПРОКОПЕНКО. ООО «Энергия резино обработки» («ЭРЗО») зарегистрировано 20 мая 2015 года в Уссурийске с уставным капиталом 10 тыс. рублей, принадлежит своему гендиректору Константину МИНЬКОВУ.

Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта был введен на территории 15 муниципалитетов Приморья: во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке, Партизанске, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Надеждинском, Шкотовском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Ханкайском и Ольгинском районах, включая их морские акватории. Общая площадь территории, которую охватывает экономическая зона, составляет 28,4 тыс. кв. км.

Для потенциальных резидентов, кто не хочет «заморачиваться» созданием нового юрлица, был разработан особый порядок - возможность получения статуса резидента СПВ компаниями, «деятельность которых имеет существенное социально-экономическое значение для региона». Чтобы получить статус резидента, заявитель должен проработать на территории СПВ более двух лет, выплачивать ежегодно не менее 10 млн рублей в региональный и местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды, а также заявить капвложения не менее 100 млн рублей за три года. Проект ГК «Юнион» в эти параметры вписывается.

Докризисная задумка

Идея строительства в Артеме крупного сухого порта, рассказал Деловой газете «Золотой Рог» руководитель проекта Сергей Ходов, возникла шесть лет назад. Тогда, в докризисные времена, груз в порт Владивостока шел очень активно, а железнодорожных мощностей для того, чтобы его быстро оборачивать, не хватало. В компании было принято решение построить крупный логистический комплекс, который включал бы в себя и железнодорожный терминал, и склады класса «А». Несколько лет ушло на проектирование, но сегодня вся документация получена, и уже в следующем году, после получения разрешения на строительство, компания готова приступить к фактической реализации проекта. А тут как раз открылись новые возможности: принят закон о свободном порте, начал работу Фонд развития Дальнего Востока.

Досье "Золотого Рога": ТЛК «Юнион» расположится в районе Артемовского железнодорожного транспортного узла, комплекс предусматривает склад класса «А» площадью 30 тыс. кв. метров и контейнерный терминал мощностью 55 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. В общей сложности проект рассчитан на 1 млн тонн грузов в год, заявленные инвестиции составляют более 1,5 млрд рублей. В рамках реализации первой очереди компания инвестирует 850 млн рублей и создаст около 100 рабочих мест.

«Началась активная стадия строительства, ведутся земляные работы, подводятся коммуникации, возводятся автомобильные дороги сразу на двух объектах: склад и контейнерный терминал. Летом 2016 года мы собираемся закончить строительство железной дороги на терминале и ввести ее в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию первого склада (на 10 тыс. кв. м. - «ЗР») планируется уже в первом полугодии 2018 года», - говорит Сергей Ходов, выступающий руководителем проекта.

К 2020 году планируется завершить II этап строительства: на участке 20 га разместятся склад класса «А», площадь которого возрастет до 30 тыс. кв. м, железнодорожный терминал с подъездными путями и склад временного хранения.

Финский интерес

Несомненный плюс проекта в том, что уже найден якорный партнер в лице финской транспортной компании Itella. Ранее Itella заявляла о планах создать в РФ региональную сеть кросс-докинговых складов (cross-docking - система товародвижения, когда приемка и отправка товара осуществляется напрямую внутри склада без его размещения в зоне хранения), открыв к 2016 году 5 площадок.

Досье "Золотого Рога": Itella Corporation - международная сервисная компания, принадлежащая правительству Финляндии и оказывающая услуги в сфере информационных технологий, логистики и почтовой связи. На складскую логистику приходится 70% доходов группы. В России группа выступает как логистический провайдер, предоставляющий клиентам полный комплекс логистических услуг, включая складские и транспортные услуги. Компания располагает шестнадцатью складскими площадями класса «А» общей площадью 512 тыс. кв. метров. Склады и офисы Itella находятся во всех крупных регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Новороссийске. В числе крупнейших клиентов Itella в России - международные и российские компании, работающие в сфере фармацевтики, производства бытовой техники и электроники, автозапчастей, fashion, FMCG и других.

Интересно, что ООО «Авеста» в настоящее время судится с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края. Заявитель обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением, в котором просит признать незаконным бездействие департамента в виде непринятия решения по предоставлению земельных участков площадью 10,651 тыс. кв. м и 2,371 тыс. кв. м под строительство автомобильной дороги, а также установления А51 сервитута на смежный земельный участок площадью 2,371 тыс. кв.м. Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 21 апреля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.