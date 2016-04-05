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Что задерживает "Седанка Сити" во Владивостоке?
Открытие торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» переносится в очередной раз. Вместо заявленной даты 3 марта, теперь фигурирует «первый квартал 2016 года». В чем причины задержки, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».
Представители «Седанка Сити» назвали причину переноса сроков открытия: один из якорных арендаторов – «Самбери» – не успел доделать ремонт. По словам представителя проекта «Седанка Сити», подготовиться к открытию гипермаркет сможет до конца весны.
Данную информацию в «Самбери» не подтвердили – гипермаркет был готов начать работу. «Мы ориентировались на открытие еще в мае прошлого года, - делится Ольга ЕГОРОВА, руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре сети гипермаркетов «Самбери». – Был набран персонал, закуплено оборудование. Мы, наоборот, целый год терпели убытки по причине переноса сроков сдачи объекта, содержали и содержим штат этого магазина за счет других гипермаркетов».
Так почему же тогда сместились сроки? Существуют различные причины, которые могли повлиять на сроки открытия. Хотя все они могут быть домыслами - а что происходит в действительности известно лишь собственникам. Так, одной из причин переноса сроков открытия «Седанка Сити» эксперты называют несвоевременное начало реализации проекта. Сказалась синергия нескольких негативных факторов.
Сначала из-за несвоевременного финансирования строительство объекта затянулось. В связи с этим многие арендаторы отказались от своих намерений зайти в «Седанка Сити». Далее ситуацию усугубил кризис, который приостановил развитие многих ретейлеров. Торговому комплексу пришлось «выкручиваться» и проводить ротацию арендаторов, привлекая местных игроков.
«В кризис многим ретейлерам тяжело заходить в новые торговые центры. Так, крупные сети, по некоторым данным, не откроются даже в мае, максимум - в июне. В этой ситуации приходится заводить местных операторов, несмотря на то что изначально акцент делался исключительно на федеральных ретейлеров. С такой же проблемой сталкивается и ТК «Дружба». Если раньше они даже слышать не хотели о местных ретейлерах, то теперь согласны предоставить площади даже индивидуальным предпринимателям с собственными, малоизвестными брендами. А что делать? Деваться некуда, наполнять комплексы и открывать их надо», - сказал Деловой газете «Золотой Рог» эксперт рынка коммерческой недвижимости.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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понятно, что нихрена не понятно