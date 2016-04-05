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Что задерживает "Седанка Сити" во Владивостоке?

05 Апреля 2016, 09:40 | Приморье

Открытие торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» переносится в очередной раз. Вместо заявленной даты 3 марта, теперь фигурирует «первый квартал 2016 года». В чем причины задержки, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».

Представители «Седанка Сити» назвали причину переноса сроков открытия: один из якорных арендаторов – «Самбери» – не успел доделать ремонт. По словам представителя проекта «Седанка Сити», подготовиться к открытию гипермаркет сможет до конца весны.

Данную информацию в «Самбери» не подтвердили – гипермаркет был готов начать работу. «Мы ориентировались на открытие еще в мае прошлого года, - делится Ольга ЕГОРОВА, руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре сети гипермаркетов «Самбери». – Был набран персонал, закуплено оборудование. Мы, наоборот, целый год терпели убытки по причине переноса сроков сдачи объекта, содержали и содержим штат этого магазина за счет других гипермаркетов».

Так почему же тогда сместились сроки? Существуют различные причины, которые могли повлиять на сроки открытия. Хотя все они могут быть домыслами - а что происходит в действительности известно лишь собственникам. Так, одной из причин переноса сроков открытия «Седанка Сити» эксперты называют несвоевременное начало реализации проекта. Сказалась синергия нескольких негативных факторов.

Сначала из-за несвоевременного финансирования строительство объекта затянулось. В связи с этим многие арендаторы отказались от своих намерений зайти в «Седанка Сити». Далее ситуацию усугубил кризис, который приостановил развитие многих ретейлеров. Торговому комплексу пришлось «выкручиваться» и проводить ротацию арендаторов, привлекая местных игроков.

«В кризис многим ретейлерам тяжело заходить в новые торговые центры. Так, крупные сети, по некоторым данным, не откроются даже в мае, максимум - в июне. В этой ситуации приходится заводить местных операторов, несмотря на то что изначально акцент делался исключительно на федеральных ретейлеров. С такой же проблемой сталкивается и ТК «Дружба». Если раньше они даже слышать не хотели о местных ретейлерах, то теперь согласны предоставить площади даже индивидуальным предпринимателям с собственными, малоизвестными брендами. А что делать? Деваться некуда, наполнять комплексы и открывать их надо», - сказал Деловой газете «Золотой Рог» эксперт рынка коммерческой недвижимости.

Наталья КОМИССАРОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: седанка сити  торговля  самбери 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:46, 05.04.2016#

    понятно, что нихрена не понятно

  • Псевдоним10:51, 05.04.2016#

    Основная проблема заключается в том, что никто туда заезжать даже из местных не собирается! Цены на аренду просто сумасшедшие!!!

  • Б23211:05, 05.04.2016#

    Ничего удивительного, они хотят окупиться за 10 лет, а то и меньше.

  • Псевдоним109:15, 06.04.2016#

    даешь, пятилетку в три года!

  • РЎвЂ РЎвЂ РЎС“Р С”Р ВµР 11:13, 05.04.2016#

    Господи!Горе то какое!Очередная насосная станция по вытягиванию денег не открылась!Пропадём теперь!

  • фенол13:51, 05.04.2016#

    куку

  • фенол13:52, 05.04.2016#

    лохотрон

  • прийс16:17, 05.04.2016#

    А я жду, скорей бы открылся, недалеко от моего дома. Там столько будет интересного кроме магазинов: кинотеатр (7 залов), боулинг, развлечения для детей, 15 кафе, 7 ресторанов. На их сайте посмотрел.

  • Псевдоним21:04, 05.04.2016#

    И Вы будете каждый день ходить а кино и рестораны-кафе?

  • прийс21:50, 05.04.2016#

    А зачем каждый день?

  • J.P. Morgan18:06, 05.04.2016#

    Всё просто. У ТЦ проблемы с заполнением площадей. Поэтому запускать на 90% торговый центр не будут, ибо он 100% будет генерировать убытки.

  • Chase Manhattan19:23, 05.04.2016#

    если будет еще один курятник я не пойду. стройте мегу дэбилы. народ 100% повалит!

  • Chase Manhattan22:53, 05.04.2016#

    если бы это была мега то да каждый выходной. в остальное время работаю.

  • С„РµРЅРѕР»12:53, 06.04.2016#

    Ну чо там? када открытие? я так ниче ни понял!!!

  • прийс14:54, 06.04.2016#

    Будешь плохо учиться не получишь денег на мороженное .

  • Псевдоним17:14, 09.04.2016#

    Корче эта сиданки сити гумно какое то наобещали что ещё два года назад открытие будет а лосих пор ниче ни сделали лоботрясы да ище весь индитех поуберали с сайта там вообще ниче навага ни буде одно гамно всякое месное

  • 251202:49, 08.06.2016#

    В статье говорится что у Самбери набран штат, но судя по вакансиям на фарпосте совсем другая информация http://www. farpost. ru/user/Samberi17/job/vacancy/На днях ездила в отдел кадров и там по всюду висят списки вакансий, народ идёт толпами.

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