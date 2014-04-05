www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье "Восточный порт" намерен выплатить дивиденды за 2013г только на "префы"

05 Апреля 2014, 11:29 | Приморье

Совет директоров ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный") рекомендовал акционерам на годовом собрании  15 мая принять решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года только на привилегированные акции из расчета 76,66 рубля на акцию номиналом 250 рублей

По итогам 2012 года компания дивиденды не выплачивала, по итогам 2011 года выплатила по 65,76 рубля только по привилегированным акциям.

По итогам 2013 года ОАО "Восточный порт" сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2012 годом на 12,3%, до 437,966 млн рублей.

Аудитором на 2014 год предлагается утвердить ООО "Фирма "Консалт Информ-Универсал" (Москва). В 2012 и 2013 годах аудит выполняло ЗАО "Дем-Га-аудит" (Москва).

Офшору "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" принадлежит 74,57% (75,07% обыкновенных) акций ОАО "Восточный порт", ООО "Танси" (единственный собственник - Астгик АРУТЮНЯН - 20% (23%). По данным участников рынка, контрольным пакетом АО "Восточный порт" владеет "Кузбассразрезуголь".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дивиденды  собрание  порт 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru