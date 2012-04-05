Владивостокский морской торговый порт добавил грузов

ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля, ZRPRESS. ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) в январе-марте 2012 года увеличило перевалку грузов на 15%, до 1 млн 649,3 тыс. тонн грузов.

В том числе переработано 890,7 тыс. тонн навалочных, наливных и прочих генеральных грузов, за исключением контейнеров и импортной автотехники.

Контейнерных грузов обработано 98,666 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Кроме того, перевалено 15,063 тыс. единиц импортных автомобилей и автотехники.

В среднем в порту в январе-марте 2012 года ежесуточно обрабатывалось 18 тыс. 124 тонны различных грузов и 260 единиц подвижного состава.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока. ООО "М-Порт" принадлежит 95,6% акций АО. В начале августа 2011 года пул частных инвесторов, организованный "ВТБ Капиталом", выкупил в интересах транспортной группы FESCO 50% уставного капитала ООО у менеджмента порта (еще 50% ООО принадлежат ОАО "Дальневосточное морское пароходство", базовой компании FESCO).

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.ru