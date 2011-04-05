Владрыбпорт в 2010 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (Владрыбпорт) в четвертом квартале 2010 года получило чистую прибыль в размере 26,67 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в III квартале.

По итогам девяти месяцев 2010 года чистая прибыль компании составила 27,316 млн рублей. Таким образом, по итогам 2010 года этот показатель достиг 53,986 млн рублей, что в 4,4 раза превышает показатель 2009 года. Рост прибыли компания объясняет увеличением доходов от основной деятельности в связи с ростом грузооборота.