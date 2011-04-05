В Приморье предлагаются к освоению перспективные месторождения

Федеральное агентство по недропользованию утвердило перечень месторождений, выставляемых на аукционы в 2011 году. По данным Управления по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра), в крае таких объектов двенадцать. Как тенденцию на ближнюю перспективу можно отметить смещение горнодобывающей промышленности и, соответственно, геологоразведки в центральные районы Приморского края.

В этом году Роснедра достаточно рано утвердили перечень выставляемых на аукционы месторождений. И уже сегодня объявлены четыре аукциона - три на каменный уголь и один на россыпное золото. Подробнее о планах недропользователей «ЗР» рассказал» руководитель Приморнедра Михаил ПОПОВ.

- Михаил Алексеевич, перечень объектов на лицензирование утвержден, теперь вы будете готовить аукционы, а каков спрос на недра?

- В Приморье ежегодный результат по состоявшимся аукционам, как правило, выше среднего по стране. Если в прошлом году в целом по России состоялось примерно 30% объявленных аукционов, то у нас - 60%. Значит, спрос на наши недра есть. Конечно, при планировании перечня объектов на следующий год важно учитывать конъюнктуру рынка минерального сырья, а также обеспеченность действующих компаний активными запасами. В последнее десятилетие в России, да и в мире, особенно высокий спрос на золоторудные объекты, так как цены на этот металл достигли исторического максимума. В крае традиционным спросом пользовался уголь, серебро, вольфрам. В соответствии с этим мы и выстраивали лицензионную политику, в первую очередь предлагая высоколиквидные и остродефицитные полезные ископаемые.

- Что предполагается лицензировать в этом году?

- Из предложенных нами 14 объектов Роснедра утвердили для лицензирования 12. Из них 6 участков содержат россыпное и рудное золото, 3 участка каменных углей, одно комплексное полиметаллическое месторождение «Зимнее», в основе которого олово, свинец, цинк, серебро, есть медь. Если 30 лет назад комплексные многокомпонентные месторождения были не интересны промышленности из-за сложной технологии обогащения, то сейчас это реально. В крае известен целый ряд подобных месторождений, расположенных в плохо освоенной центральной его части. Исподволь наша горная промышленность смещается именно туда, так как длительно эксплуатируемые месторождения находятся в стадии доработки. Освоение таких комплексных объектов может быть более важно для края, чем золотых. Правда, они потребуют серьезных затрат на создание в центральной части края транспортной и энергетической инфраструктуры.

Таким образом, мы пытаемся найти недропользователей на группу комплексных месторождений, некоторые из которых в свое время были разведаны до уровня промышленных запасов, но не осваивались полностью из-за узкопрофильного отношения горнодобывающих предприятий к минеральному сырью.

В перечне объектов лицензирования Приморнедра на 2011 год: уголь каменный - участки Некковый Липовецкого каменноугольного месторождения (Октябрьский и Михайловский районы), «Адамсовский» (Надеждинский район), Сергеевское месторождение (участки Семеновский-1, Семеновский-2, Южный) (Партизанский район); олово-полиметаллическое месторождение «Зимнее» (Красноармейский район); золото - месторождения «Глухое» (Красноармейский район), «Порожистое» (Лазовский район), участок «Гордеевский» (Партизанский округ), участок «Намовский» (Дальнереченский район), Силанское месторождение (Пожарский район), участок «Нестеровский» (Пограничный район) и др.

- На кого рассчитаны такие комплексные месторождения, обозначились ли потенциальные претенденты на них?

- Конечно, осваивать такие объекты эффективно способен только крупный недропользователь, располагающий соответствующими ресурсами. Проблема Приморского края в том, что у нас нет стратегического инвестора такого масштаба, как, например, «Полиметалл» в Хабаровском крае, «Петропавловск» в Амурской области или «Ренова» на Камчатке. Но, уверен, что в скором будущем такой недропользователь придет в Приморский край. Во всяком случае, имеющаяся минерально-сырьевая база и растущий спрос на невосполнимые полезные ископаемые обнадеживают. Участие государства в создании инфраструктуры постепенно формируемого Центрально-Приморского горнорудного района могло бы существенно ускорить введение в эксплуатацию целого ряда месторождений, в первую очередь - вольфрама, рудного золота и полиметаллов. По нашим оценкам, суммарная добыча всех типов руд в этом районе может составить не менее 4-5 млн тонн в год. Для сравнения - сегодня добыча рудных полезных ископаемых в крае не превышает 2 млн тонн. Пока в Центральном Приморье пролицензированы только месторождения вольфрама «Скрытое», рудного золота «Малиновское» и «Конторское». Особо следует отметить положительные результаты по вольфраму. Есть основания полагать, что Приморский край на долгие годы останется основным производителем этого важнейшего металла в России.

- И, учитывая все-таки высокий интерес инвесторов к золотым месторождениям, каковы перспективы, на ваш взгляд, подъема золотодобывающей отрасли в крае?

- Выставлять золотые участки на аукцион будем, но сначала оценим, как пройдут ближайшие аукционы. Самый интересный объект - это золоторудное месторождение «Глухое», расположенное в пределах Центрального рудного района. Здесь объем переработки руды в перспективе оценивается в 1,5-2 млн тонн в год. Интерес к нему имеется, однако изученность месторождения недостаточная и, соответственно, высоки риски потенциальных недропользователей. Очень интересные результаты геологоразведки получены по Пасечному месторождению (Партизанский район), где выявлены руды, схожие с рудами крупного золото-сульфидного месторождения «Албазино» в Хабаровском крае.

В Приморском крае по состоянию на 1 января 2010 года учтены балансовые запасы золота в количестве 13,2 тонн категории В+С1 и 7,2 т категории С2. Месторождения золота представлены коренными (7) и россыпными (71) типами. На долю коренных приходится 27,2% балансовых запасов. Минерально-сырьевая база золота и серебра может быть увеличена за счет доизучения и реализации прогнозных ресурсов на перспективных площадях в Тернейском, Ольгинском, Дальнереченском и Красноармейском районах Приморского края.