Антимонопольщики заинтересовались особенностями сделки по научно-исследовательскому флоту

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю возбудило дело в отношении Управления научно-исследовательского флота (УНИФ) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Мы считаем, что УНИФ в обход действующего законодательства заключило с фирмой, созданной буквально за несколько месяцев до проведенного управлением конкурса, хитромудрый контракт стоимостью... 1 тыс. рублей на право получения и реализации 8 крупных судов научно-исследовательского флота. Некоторые суда, вернее назвать их даже посудинами, были списаны, но некоторые, опять же, по нашему мнению, вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации. По условиям контракта, победители конкурса должны были перечислить в бюджет 13 млн рублей якобы исходя из стоимости металлолома. Но, по нашим сведениям, одно только судно «Академик Виноградов» имело рыночную стоимость порядка 28 млн рублей. Нехитрая арифметика – сумма под 50 млн рублей выскакивает довольно легко», - рассказывает заместитель руководителя Приморского УФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ.

Мало того, по данным антимонопольного органа, плавмастерская УНИФ, которая числится разрезанной на металлолом, до настоящего времени стоит в определенном месте, а еще одно списанное судно благополучно плавает в других водах. «Это не просто сговор на торгах, а более серьезное дело», - отмечает Максим Белобородов. В настоящее время по инициативе УФАС идут судебные разбирательства по этому делу.