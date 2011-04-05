www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Антимонопольщики заинтересовались особенностями сделки по научно-исследовательскому флоту

05 Апреля 2011, 13:49 | Приморье

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю возбудило дело в отношении Управления научно-исследовательского флота (УНИФ) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Мы считаем, что УНИФ в обход действующего законодательства заключило с фирмой, созданной буквально за несколько месяцев до проведенного управлением конкурса, хитромудрый контракт стоимостью... 1 тыс. рублей на право получения и реализации 8 крупных судов научно-исследовательского флота. Некоторые суда, вернее назвать их даже посудинами, были списаны, но некоторые, опять же, по нашему мнению, вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации. По условиям контракта, победители конкурса должны были перечислить в бюджет 13 млн рублей якобы исходя из стоимости металлолома. Но, по нашим сведениям, одно только судно «Академик Виноградов» имело рыночную стоимость порядка 28 млн рублей. Нехитрая арифметика – сумма под 50 млн рублей выскакивает довольно легко», - рассказывает заместитель руководителя Приморского УФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ.

Мало того, по данным антимонопольного органа, плавмастерская УНИФ, которая числится разрезанной на металлолом, до настоящего времени стоит в определенном месте, а еще одно списанное судно благополучно плавает в других водах. «Это не просто сговор на торгах, а более серьезное дело», - отмечает Максим Белобородов. В настоящее время по инициативе УФАС идут судебные разбирательства по этому делу.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru