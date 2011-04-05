АПК по сценарию «Михайловского бройлера»

«Михайловский бройлер» - сегодня один из самых известных брендов на Дальнем Востоке среди покупателей. В основе популярности бренда воплотилась успешная стратегия развития эффективного бизнеса.

ЗАО «Михайловский бройлер» в конце прошлого года открыло цех по производству колбасных и мясных полуфабрикатов из мяса птицы. Это последнее звено полного цикла агропромышленного холдинга – от выращивания кормов и птицы через переработку до реализации в торговую сеть. Фактически это первый успешный опыт на Дальнем Востоке агропромышленного комплекса. Уточним, региональный опыт, поскольку дочерняя структура холдинга – ЗАО «Хабаровский бройлер» развивается по тому же циклу – птицефабрика, собственные корма, переработка и доставка до магазина. Вопрос еще в том, чтобы сделать этот бизнес эффективным, тем более, в данной нише рынка – мясо птицы – приморским производителям пришлось работать в условиях жесткой конкуренции. Отсюда и выбор стратегии – на охлажденное мясо.

Здоровое мясо

«Когда мы в 2002-м начинали работать, ниша на рынке была занята импортной продукцией, - рассказывает генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер» Григорий ПАТРУШЕВ. – Но наша стратегия была не вытеснить это продукцию, а сформировать новый спрос – на охлажденное мясо птицы. О пользе этой продукции сегодня знает почти каждый, но 8 лет назад был информационный провал. Поэтому начали с маркетинга. 85% денег на продвижение на рынок уходили на формирование спроса на охлажденную продукцию. В настоящий момент охлажденная продукция составляет значительный процент общей массы – порядка 65% общего объема выпускаемой продукции. И будем наращивать объемы. Конечно, сдерживают расстояния. Если сравнивать наш рынок «охлажденки» с Москвой, Сибирью, то мы существенно отстаем от них, у них доля продажи охлажденной продукции в пределах 90%».

Досье «ЗР»

Сегодня компания - на пике производства. За все время развития бизнеса предприятие планомерно увеличивало поголовье бройлеров: 2002 год – 0,2 млн 2007 год – 1,4 млн голов, 2009 – 1,77 млн голов. В данный момент на фабриках Приморского края содержится и выращивается 2 млн голов бройлеров.

Завоевать розницу

Чтобы достигнуть намеченной цели в расширении распространения охлажденной продукции, ЗАО необходимо не просто увеличить объем и наладить непосредственно процесс производства «охлажденки». Мясо в свежем виде необходимо доставить до прилавка.

И ЗАО «Михайловский бройлер» пришлось самому заняться поставками и логистикой в регионе. Сегодня дочерняя компания ЗАО «Продис», занимается дистрибуцией на территории Хабаровского, Приморского краев и других регионов Дальнего Востока. Это мощная торговая компания, бизнес которой имеет синергетический эффект. Она занимается продвижением не только продукции «Михайловского бройлера», но и других товарных групп.

В данный момент оптимизация этого процесса практически завершена. Продукция с логотипом «Михайловский бройлер» реализовывается в 4000 розничных точек по всем филиалам, в том числе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане.

Чистые корма

Отдельно нужно сказать еще об одном аспекте деятельности птицеводов - о соблюдении всех ветеринарных требований. Прежде всего речь идет о кормовой базе. Содержание такого количество птицы требовало бесперебойного снабжения кормами. Основные компоненты кормов – кукуруза, соя, пшеница закупаются как в Приморье, так и за его пределами. В 2006 г. руководство фирмы приняло решение построить собственный комбикормовый завод для того, чтобы ограничить зависимость от поставщиков.

В планах компании – изменение технологий выращивания птицы. Несмотря на то, что «Михайловский бройлер» имеет 171 гектар, фабрика старается наиболее эффективно использовать имеющиеся площади. Если раньше преобладали птичники с напольным кормлением, то сейчас активно закупается клеточное оборудование, поскольку это более эффективно с экономической точки зрения. Свои перспективы компания видит в продвижении на регионы Дальнего Востока.

Сегодня предприятию уже тесно в пределах Приморского края. Предприятие заключило лицензионный договор с фабрикой в Хабаровске, которая была выкуплена в 2007 году, на использование единой торговой марки «Михайловский бройлер». Вся продукция, которая производится «Хабаровским бройлером», также выпускается под маркой «Михайловского бройлера». Предприятие планирует увеличивать объем производства хабаровской фабрики и увеличивать долю нашего присутствия, долю рынка в Хабаровске, в Еврейской автономной области.

2010-й год в развитии компании стал одним из самых успешных. Пришло время собирать лавры. Два гран-при в конкурсах, три золотых медали на выставках и в конкурсах – к этому «урожаю» 2010-го вполне может прибавиться награда VII Бизнес-Премии Приморского края.