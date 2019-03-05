До Владивостока добрались столичные цены

Дефицит предложения и завышенные ожидания продавцов подогревают вторичный рынок жилья

Рынок вторичного жилья Владивостока с начала года пошел в рост. По данным Domofond.ru, с сентября 2018 года по январь 2019 года в новой столице ДФО был зафиксирован рост квадратного метра до 10,9%. В чем причина увеличения цен, газете «Золотой Рог» рассказали эксперты рынка недвижимости.

По данным агентства недвижимости «Этажи», рынок вторичного жилья во Владивостоке по сравнению с прошлым годом показал рост по всем типам недвижимости. Так, цена квадратного метра в однокомнатной квартире выросла на 19% и составила в феврале 118 294 руб. Метры в двухкомнатных квартирах тоже прибавили 19% и стоят 111 526 руб. Трехкомнатные – 108 908 руб./кв.м (+24%), четырехкомнатные – 102 920 руб./кв.м (+9%).

Как отмечает директор агентства недвижимости «Аском» Светлана ЗГУРСКАЯ, особым спросом во Владивостоке пользуются районы: Первая речка, Некрасовская, Гоголя. «Несколько лет назад большой популярностью пользовался Эгершельд, который был самым дорогим районом города. Считалось, что там лучше экология. Сегодня Эгершельд уступил пальму первенства Первой речке. При этом район является не только самым дорогим, но и самым дефицитным – люди, живущие здесь, редко меняют жилье. После строительства Золотого моста подпрыгнул спрос и на Чуркин: гостинки на Надибаидзе моментально сравнялись по цене с гостинками на Некрасовской. А вот район Второй речки с годами теряет привлекательность – все меньше людей отдают ему предпочтение», – рассказала директор «Аском».

Столичное жилье

Некоторые эксперты отмечают, что вторичный рынок Владивостока подогрел статус столицы Дальнего Востока. По словам Светланы Згурской, столичную тему очень быстро подхватили собственники недвижимости и решили, что квартиры должны стать еще дороже. Также, по ее словам, активизировались потенциальные покупатели недвижимости из других регионов ДФО: они ищут как коммерческие площади, так и жилые – для сотрудников компаний.

Ряд участников рынка не отмечают влияния статуса столицы. «Если столицей Дальнего Востока сделали бы Магадан или Петропавловск-Камчатский, где у многих компаний нет филиалов, то рынок недвижимости этих городов однозначно бы изменился. Но во Владивостоке уже имеется масса филиалов. Поэтому если раньше головной офис компаний располагался в Хабаровске, то теперь акцент сместится в Приморье. И для нашего рынка недвижимости это может означать лишь аренду пары служебных квартир. Массовые закупки мы не прогнозируем», – рассказали в агентстве недвижимости «Виктория».

Соглашается с этим мнением и генеральный директор ООО «Городской Риэлторский Центр» Сергей КОСИКОВ. «Рост цен не сильно связан с переносом столицы – наплыва потенциальных покупателей из других регионов мы не отмечаем. Безусловно, существуют люди, которые покупают квартиры для своих сотрудников – как правило, это оптовые закупки. Но их доля не настолько велика, чтобы спровоцировать значимый рост цен», – считает эксперт.

Главный двигатель торговли

Основной причиной роста эксперты единогласно называют дефицит предложения. «Спрос на жилье постепенно растет на протяжении последних двух лет: в этом процессе не последнюю роль сыграла ипотечная политика банков, сделавшая кредиты на жилье доступными. Но на фоне роста спроса количество предложений сокращалось. За прошлый год во Владивостоке количество квартир, выставленных на продажу, сократилось почти вдвое. Именно этот дефицит и подогрел стоимость жилья. Причем цена растет не только на вторичном рынке, но и на первичном», – отметил Сергей Косиков.

Представитель другого агентства недвижимости заявил, что цена на жилье во Владивостоке за последние годы никогда не падала – рост цен мог остановиться, но не вернуться к низким значениям. «Существуют города покупателей, а есть города продавцов. Если квадратных метров в городе недостаточно, а наплыв людей, которые ищут жилье, постоянен, то ценовые правила устанавливают продавцы. Если наоборот: квартиры ждут продажи месяцами, а каждого заинтересованного чуть ли не на руках несут смотреть объект – это город покупателя. И Владивосток – это город продавца. Здесь недостаточно квадратных метров, чтобы удовлетворить потребности заинтересованных покупателей. Поэтому если первичка растет в цене, и звонки от потенциальных покупателей собственникам вторички идут чаще, они думают: значит, цена низка, надо приподнять. И такая ситуация сохранится до тех пор, пока не произойдет насыщение рынка. Как только это случится, рост цен по-прежнему сохранится, но с меньшими темпами», – отметил собеседник в агентстве недвижимости.

Мечты о дешевом метре

Эксперты выделяют несколько причин создавшейся ситуации. Застройщики первичного жилья Владивостока предпочитают точечную застройку, которая не дает снижения стоимости квадратного метра. Строительство микрорайонов – непосильная ноша для большинства компаний, и о массовой застройке остается только мечтать. Другая проблема застройщиков – земельный вопрос. Удобные земельные участки уже заняты, а свободные – влекут за собой большую и дорогостоящую работу по обеспечению коммуникации, и делают строительство невыгодным.

Как отметил представитель агентства недвижимости «Виктория», ситуацию могли бы решить долгострои, которые введут в эксплуатацию. Как считает эксперт, инициатива администрации края о создании фонда, который профинансирует завершение строительства жилых домов, брошенных недобросовестными застройщиками, сможет положительно отразиться на рынке недвижимости. Как сообщает администрация Приморья, запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить семь домов в Артеме и четыре долгостроя во Владивостоке: ЖК «Лайф» в районе улицы Лесная, ЖК «Одиссей» на улице 2-я Поселковая, 3 и многоквартирные дома по адресам: улица Славянская, 17 и Пихтовая, 35 и другие. «Такая мера сможет помочь снизить стоимость квадратного метра, поскольку появится достаточное количество новых площадей, для сдачи которых потребуются не столь высокие инвестиции, как при строительстве с нуля. Но пока сложно сказать, как быстро это произойдет и произойдет ли вообще. Пока что долгострои остаются незаконченными», – отметил представитель «Виктории».

При этом ряд экспертов уверены, что рост цен на недвижимость во Владивостоке может остановиться уже в этом году – спад прогнозируют на вторую половину года. «В нашем агентстве до 80% сделок происходят с помощью ипотечного кредитования. Неудивительно, что рекордно низкие ипотечные ставки в 2018 году активизировали покупателей, и по большому счету те, кто имел возможность купить квартиру, сделали это в прошлом году. Центробанк увеличил ключевую ставку, что неизбежно потянет вверх и ипотечный процент, а это значит, что в текущем году спрос может снизиться», – отметила Светлана Згурская.

Города продавцов и города покупателей в Приморье

Ситуацию, когда рынок недвижимости становится рынком продавца и резко набирает ценовые обороты, хорошо иллюстрирует Большой Камень. Здесь за короткое время произошел настоящий ценовой бум на рынке вторичного жилья. При этом выставляемая стоимость недвижимости серьезно отличается от реальной. «Спрос на недвижимость очень высокий, и цены на квадратные метры почти догнали Владивосток – 75 тыс. руб/кв. м., – рассказывает Ольга БАЗАЙЧЕНКО, индивидуальный предприниматель в сфере оценки недвижимости. – Одинаково в ходу что хрущевки, что дома с новыми планировками. Рядом расположен город Фокино, где трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом стоит 2,7 млн рублей (и это считается дорогим предложением), а в Большом Камне цена однокомнатной колеблется от 2 до 2,5 млн руб».

Уссурийск, по мнению экспертов, представляет собой другой тип отношений на рынке недвижимости – город покупателя. Как отмечают представители агентств недвижимости Уссурийска, это не означает, что на рынке нет предложений с неадекватно завышенной стоимостью, но такие объекты очень долго не могут найти своего покупателя. Поэтому ценовые скачки коррелируются с ростом инфляции, и бешеных темпов роста рынок недвижимости не демонстрирует. Сегодня стоимость квадратного метра в центре города колеблется от 65 тыс. руб./м. За пределами центра цена падает: можно найти предложения ниже 55 тыс. руб./кв.м.