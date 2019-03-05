Малому от микро

Бизнес Приморья сможет получить кредиты по ставке Центробанка

Термин «микрокредитование» обычно ассоциируется с займами «до зарплаты» под грабительский процент и последующими неприятностями с коллекторами. Однако в Приморье решено уйти от стереотипов: в конце февраля в регионе зарегистрирована государственная микрокредитная организация. Она будет специализироваться на займах для предприятий малого и среднего бизнеса, а для субъектов МСП из моногородов разработают специальные кредитные продукты.

По данным опросов предпринимателей, именно недостаток и недоступность финансовых ресурсов часто становятся препятствием для развития бизнеса. Банки редко согласовывают малому бизнесу даже небольшие кредиты, и даже в случае одобрения кредита процентная ставка по нему очень высока. А компаниям, работающим менее года, получить кредит практически нереально.

- Чтобы преодолеть эти проблемы, мы создаем государственную микрокредитную организацию, учредителем которой является администрация Приморского края, - рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Приморья Константин БОГДАНЕНКО. - Организация будет на льготных условиях выдавать кредиты на сумму до 5 млн рублей, закрывая самую востребованию малым бизнесом нишу.

Планируется, что взять кредит в государственной МКО предприниматели Приморья смогут по ставке, равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ (сейчас – 7,75% годовых). При этом для некоторых категорий предпринимателей – например, тех, кто работает в моногородах – ставка будет еще ниже. Срок займа составит до трех лет. Кроме того, у потенциальных заемщиков будет меньше ограничений по видам деятельности.

- Мы уже формируем программы кредитования на любые цели – пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, стройматериалов или транспорта для коммерческих целей, - рассказала директор АНО «Микрокредитная компания Приморского края» Елена КАРИОНОВА. – При этом малый бизнес в моногородах сможет взять кредит на пополнение оборотных средств по ставке на 1% ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ. Ставка по кредиту на инвестиционные цели для данных заемщиков будет на 4% ниже, чем ставка Центробанка.

- В Приморье девять моногородов, и как правило, их жизнь определяют одно-два крупных предприятия. Поэтому создание условий для старта нового бизнеса в моногородах является не только экономической, но и социальной задачей. Диверсификация экономики позволит жителям меньше зависеть от ситуации на градообразующих предприятиях, - объяснил особый подход к кредитованию МСП в моногородах и населенных пунктах Константин Богданенко.

Залогом по выдаваемым краевой МКО кредитам может стать как недвижимое имущество, так и поручительство третьих лиц – в том числе, Гарантийного фонда Приморского края. Около 10% кредитов могут быть выданы вовсе без залога; однако при принятии решения о выдаче займа в любом случае будет учитываться финансовое состояние предприятия-заемщика. Планируется, что срок рассмотрения заявки составит две-три недели.

- Офис микрокредитной организации откроется на Тигровой, 7 во Владивостоке. В течение нескольких месяцев появится возможность подать заявку на получение кредита и в электронной форме, - добавил заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО.

Добавим, что микрокредитная организация Приморского края уже получила статус юрлица и зарегистрирована Федеральной налоговой службой. В настоящее время она готовится к лицензированию в Центробанке. Вероятнее всего, выдавать кредиты МКО начнет ближе к концу весны. До конца 2019 года планируется предоставить займы на общую сумму около 400 млн рублей. Но в администрации Приморья уверены, что спрос на льготные кредиты будет гораздо выше, и готовы дорабатывать продукты в соответствии с потребностями предпринимателей края. Вице-губернатор Константин Богданенко подчеркнул, что создание АНО «Микрокредитная компания Приморского края» и другие меры поддержки предпринимательства должны помочь в решении стратегической задачи – за пять лет увеличить число приморцев, занятых в малом и среднем бизнесе, с 260 тысяч до 320 тысяч человек. Только в 2019 году на развитие МСП в крае направят 650 млн рублей, причем основная часть этой суммы – федеральные средства.

Артем СТРОГИН, фото Primorsky.Ru.