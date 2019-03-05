"ОПОРА РОССИИ" укрепляет позиции в Приморье

Руководитель краевого отделения организации Виталий Гуменюк убежден в важности деловой инициативы для экономики региона

Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» заняло первое место в общероссийском рейтинге региональных организаций по итогам прошлого года. Формально эта оценка сложилась из более чем 20 параметров работы приморских предпринимателей-общественников. По существу же - это констатация давно подмеченного факта: в Приморье высока концентрация инициативных людей с особым деловым драйвом.

«ОПОРА РОССИИ» стала той площадкой, на которой владельцы и руководители малого и среднего бизнеса могут вести эффективный диалог с представителями исполнительной власти, контролирующих органов. В Приморском крае за последние четыре года количество членов организации выросло в разы – на сегодня это порядка 400 предпринимателей, которые обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест.

Объединившись, они представляют авторитетную силу, способную отстаивать интересы бизнеса. Эта задача не теряет актуальности, а, может быть, становится еще более значимой. На государственном уровне ставится цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Такой расклад сложился в странах с развитой экономикой и обеспечивает социальную стабильность общества. Российские предприниматели готовы брать на себя ответственность, но и от государства ждут большего внимания. Не в смысле регулирования и придирок (с этим-то как раз все хорошо), а в смысле доверия, упрощения процедур, снижения административных барьеров.

Как устроена ОПОРА

Как рассказывает председатель Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий ГУМЕНЮК, четыре года назад предпринимательская организация прошла полную перезагрузку. Стала более понятной самому бизнесу, предложила четкую программу действий, доказала свою эффективность в отстаивании общих интересов и защите конкретных предпринимателей в ситуациях необоснованного преследования или излишнего административного давления.

В приморской «ОПОРЕ РОССИИ» работает 17 профильных комитетов, возглавляют которые предприниматели. Это эксперты, способные профессионально оценить отраслевые проблемы и выработать рекомендации по их устранению. «Основное правило в ОПОРЕ – критикуя, предлагай», - говорит Виталий Гуменюк. По его словам, в организацию входят, к примеру, руководители более 90% предприятий транспортно-логистической отрасли. Что логично, эта сфера бизнеса – одна из приоритетных для Приморья. Действуют комитеты, занимающиеся молодежным, женским, социальным предпринимательством, взаимодействием с контрольными органами. По аналогии с федеральной ОПОРОЙ в приморском отделении созданы Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов, Центр по комплексному сопровождению и реализации инвестиционных проектов, Центр правовой поддержки иностранных предпринимателей. Сильная сторона – с приморским отделением работает очень опытная команда юристов.

Учитывая, что большая часть бизнеса в Приморье связана с внешнеэкономической деятельностью, приморская «ОПОРА РОССИИ» развивает отношения с предпринимателями из Китая, Кореи, Японии. Так, в Суйфуньхэ открыто собственное заграничное представительство, которое ведет работу по правовой защите и представительству интересов приморских предпринимателей в Китае и наоборот.

Отметим, что организационная структура и круг задач, которые выносятся в повестку дня, - это не дань бюрократии, а добровольная и разумная система работы, выстроенная самими членами организации, которая существует исключительно на их взносы. Предприниматели сами финансируют исполнительную дирекцию. Не используя ни одного бюджетного рубля, ОПОРА ведет себя независимо, руководствуясь только интересами своих членов.

Актуальная повестка

- Все предприниматели сходятся на том, что бизнес сильно зажат административными барьерами, зарегулирован многочисленными требованиями и регламентами, которые уже давно нуждаются в капитальной ревизии, - говорит председатель Приморского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» . - Все последние годы к существовавшей еще с советских времен нормативной базе постоянно добавлялась регуляторная нагрузка, и это очень усложняет ведение бизнеса. Непредсказуемость нормотворчества лишает предпринимателей возможности четко планировать свои проекты на перспективу.

«ОПОРА РОССИИ» и ее руководитель Александр КАЛИНИН - наиболее сильные лоббисты интересов малого и среднего бизнеса в органах власти. Опираясь на поддержку предпринимателей страны (а отделения «ОПОРЫ РОССИИ» есть во всех субъектах Федерации), на их экспертное мнение, общественникам многое удается решать. В их активе - введение налоговых каникул для субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, принятие федерального закона, установившего минимальную долю закупок у малого и среднего бизнеса при реализации госзаказа, либерализация уголовного законодательства, введение предупреждения, как первой меры наказания, вместо штрафных санкций. И многие другие решения, которые в полной мере могут оценить те, кто занимается реальным делом.

Приморские предприниматели стараются не упускать возможности любых площадок, создаваемых с участием «ОПОРЫ РОССИИ», делегируя своих представителей на общероссийские мероприятия. Пару лет назад Дмитрий ЦАРЕВ по инициативе приморского бизнеса был избран в Общественную палату России и, кстати, получил благодарность за активную работу. Лариса БУТЕНКО несколько лет возглавляла комитет по женскому предпринимательству в федеральной ОПОРЕ. В прошлом году Виталий Гуменюк избран вице-президентом «ОПОРЫ РОСССИ». И как говорит он сам, это, в первую очередь, признание на федеральном уровне эффективности деятельности приморского отделения, которое активно работает по общероссийской повестке и последовательно укрепляет свои позиции в регионе, расширяя представительство в муниципальных районах.

Общий голос лучше слышно

Сегодня «ячейки» ОПОРЫ работают в Находке, Уссурийске, в Хасанском районе. Виталий Гуменюк отмечает, что предпринимательскую активность, которая бурлит во Владивостоке, необходимо транслировать в районы. В планах - открытие организаций в Большом Камне, Арсеньеве, Лесозаводске, Дальнегорске. Встречи с предпринимателями из глубинки дают много поводов для размышлений и активных действий общественников.

Одна из проблем – многие просто не знают о многообразии мер государственной, региональной и муниципальной поддержки. Кто-то бьется с контролирующими органами в одиночку, а есть и такие, кто откровенно боится высказывать свои проблемы, опасаясь преследований со стороны силовиков. И в этом смысле успешный опыт коллег из других регионов подвигает предпринимателей к тому, чтобы объединяться, - так растет число членов приморской «ОПОРЫ РОССИИ».

Виталий Гуменюк приводит пример успешного взаимодействия бизнеса и власти в Уссурийске, где инициатором регулярных встреч предпринимателей и контролирующих органов выступает городская прокуратура. Каждый может задать вопрос, обозначить проблему и получить быстрый ответ. Если ответа нет, то его поможет найти сама прокуратура.

В ряде случаев, как, например, в Большом Камне, инициатором создания местной ОПОРЫ готова выступить сама городская власть. Ее желание совпадает с интересами предпринимателей, которые видят перспективу развития на территории, где реализуется крупнейший в России проект ССК «Звезда».

Для более эффективного взаимодействия с властными структурами и контрольными органами «ОПОРА РОССИИ» заключила целый ряд соглашений о взаимодействии: с Администрацией Приморского края, Главным управлением МО и ЧС России, государственной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной антимонопольной службой. Члены ОПОРЫ – обязательные участники всех мероприятий, проводимых этими органами и затрагивающих интересы предпринимателей.

ВАЖНО

Важный аспект деятельности приморской «ОПОРЫ РОССИИ» - правовая, судебная защита ее членов в конкретных спорных делах. «Бизнес не должен ходить под статьей», - такова принципиальная позиция главы нашего государства, которую он недавно вновь озвучил в своем Послании Федеральному Собранию. Ведь ни для кого не секрет, что излишнее внимание контрольно-надзорных органов не просто имеет место, но подчас напоминает давление на предпринимателей. И, конечно, противостоять этому проще, имея за спиной организацию и поддержку коллег.

И все же, убежден Виталий Гуменюк, самое главное то, что голос и позиция предпринимателей, бизнес-сообщества в Приморье становятся весомее, а их экспертиза регулирующего воздействия при принятии законодательных актов - уже обязательное требование. Ведь, в конечном итоге, KPI власти - это успешно работающая экономика региона и новой столицы ДФО, города Владивостока, для которых малый и средний бизнес должны не на словах, а на деле стать прочной опорой.

Лариса ЛАРИНА, фото Евгении ПРИЙМАК.