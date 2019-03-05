Обман, еще обман...

Решение жилищной проблемы сирот уже давно пора выносить на федеральный уровень - нищие регионы могут справиться с ней разве что обманом…

Ситуация с жильем для детей-сирот Приморья, в минувшем году активно использованная оппозицией в политических целях, кардинально не улучшается. В конце февраля с докладом о том, как краевые и муниципальные власти пытались решить проблему в период политической нестабильности, выступила Контрольно-счетная палата (КСП) Приморья. Отчет обсудили на заседании комитета Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан.

Проведенная КСП проверка охватила период с начала 2017 года по сентябрь 2018 года. Прорыва в решении квартирного вопроса приморских сирот за это время достигнуто не было, а выделенные на данное направление средства по линии департамента градостроительства осваивались не полностью. В 2017 году были израсходованы 42,5% суммы, запланированной на проектирование и строительство «сиротских» домов, а в январе-сентябре 2018 года - всего 33,9%. Причинами низкого уровня освоения аудиторы назвали предоставление муниципалитетами земельных участков, не подходящих для строительства домов, а также разработку проектной документации с нарушением сроков.

Досье "Золотого Рога": Из 18 домов, которые планировалось ввести в эксплуатацию с 2015 по 2019 годы, к 30 ноября 2018 года были построены всего восемь трехэтажных домов, в которых насчитывается 288 квартир. Из-за выделения неподходящих участков не были построены четыре 45-квартирных жилых дома в поселках Славянка (Хасанский район) и Волчанец (Партизанский район).

Заменить «гетто» пока нечем

Прорыва в строительстве жилья для сирот не стоит ждать и в ближайшее время: с января 2019 года, согласно федеральному законодательству, количество квартир для детей-сирот в многоквартирном доме не должно превышать 25% от общего количества квартир. Сделано это, вроде бы, с благой целью - избежать появления «сиротских гетто», однако переходный период законом предусмотрен не был. Поэтому проектирование и строительство жилых домов для сирот в Приморье приостановили с 20 сентября 2018 года.

При этом, как отмечено в отчете КСП, подрядчиков уже начатых строек о расторжении государственных контрактов, а также о необходимости возврата выплаченных авансов на объектах, проектирование и строительство которых в дальнейшем осуществляться не будет, не уведомили. Возможно, сыграли свою роль кадровые перестановки в администрации Приморья: в конце 2018 года свои посты покинули «строительный» вице-губернатор Алексей НЕМКОВ и руководитель департамента градостроительства Максим ВЕДЕНЕВ.

- Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот - очень тревожная. Из года в год идет неисполнение даже тех денег, которые запланированы. Проблема токсичная для Приморского края. В апреле планируем на заседании комитета заслушать информацию курирующего вице-губернатора о том, что будет происходить в текущем году, - отметил председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

Сертификат: доплачивай или жди

В сложившихся условиях единственной возможностью ускорить темпы обеспечения сирот положенным по закону жильем остается приобретение готовых квартир. Ряд решений по этому поводу был принят в конце 2018 года. В частности, власти муниципальных образований получили право приобретать за счет краевых субвенций квартиры для сирот на вторичном рынке и в строящихся домах, а также формировать специализированный жилищный фонд для сирот за счет проведения капитального ремонта имеющегося муниципального жилья. Аналогичный фонд сформируют за счет квартир, приобретенных в краевую собственность - квартиры из этого фонда будут выдавать детям-сиротам по судебным решениям.

Еще один одобренный в конце 2018 г. краевой закон предусматривает дополнительную меру социальной поддержки - социальную выплату на приобретение жилых помещений очередникам, достигшим возраста 25 лет, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых до 1 января 2019 года вынесены судебные акты. Одно из условий выдачи сертификата - заключение мирового соглашения. Потенциальными получателями этой меры поддержки стали почти 1,7 тысяч приморских сирот, уже достигших возраста 25 лет. А всего на начало 2019 года в список сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в Приморье включены более 7,3 тысяч человек.

Досье "Золотого Рога": Согласно принятому в декабре 2018 года краевому закону, срок действия сертификата составляет 6 месяцев с момента выдачи. Сертификат дает возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморского края, по желанию используя собственные средства, средства материнского капитала, средства кредитных учреждений. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше 18 кв.м. Приобретенное на средства социальной выплаты жилое помещение оформляется в собственность получателя сертификата.

Однако на февральском заседании Законодательного Собрания порядок расчета стоимости сертификата существенно изменили. Теперь стоимость каждого из 36 «квадратов» не должна превышать среднюю стоимость 1 кв. м. жилого помещения, установленную для региона уполномоченным органом власти. Таким органом является Минстрой России, по расчетам которого средняя стоимость 1 кв.м жилья в 2019 году в Приморье равна 56,1 тысячам рублей. Эта величина значительно меньше рыночной стоимости «квадрата», установленной по решению муниципальных органов власти для расчета субсидий на покупку квартир для сирот.

Несложный расчет максимальной стоимости жилищного сертификата (56,1 тысяч рублей, умноженные на 36 кв.м) показывает, что приморские сироты смогут получить от государства на решение квартирного вопроса немногим более 2 млн рублей. Однако, если верить популярному в Приморье ресурсу Farpost, во Владивостоке квартир площадью свыше 18 кв.м и дешевле 2 млн практически нет: поисковик по этим параметрам выдает лишь три десятка квартир, часть из которых находится в пригороде или на острове Русский. Несколько объявлений – это продажи долей в квартирах, которые под данный закон не подходят. Таким образом, проживающим во Владивостоке получателям сертификатов при покупке собственного жилья придется доплачивать – либо ждать падения цен на недвижимость до уровня, определенного Минстроем.

Андрей СЕРОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.