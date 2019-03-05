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Владивосток преобразится. Средства есть

05 Марта 2019, 09:40 | Приморье

Предстоящий большой ремонт дорог и фасадов жилых домов во Владивостоке, а также приобретение новых автобусов обсудили губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК в ходе совместной рабочей поездки по городу. Руководители побывали на Эгершельде, на улицах Шефнера, Чкалова и проспекте 100-летия Владивостока.

Жилой дом на ул. Крыгина, 17 попал в краевую программу «1000 дворов», и по желанию жителей здесь приведут в порядок дорожное полотно. Кроме того, запланирован ремонт кровли и фасада. Аналогичные работы будут проведены и в соседних домах №15 и №17а.

Следующая остановка - сквер им. Анны Щетининой, который начали восстанавливать в прошлом году. Подрядчик должен был укрепить откос и благоустроить видовую площадку. Однако ничего из заявленного сделано не было.

«Подрядчик нас подвел, - сообщил Олег Гуменюк, - его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас объявлен новый аукцион, в этом году ремонт планируем завершить».

Далее по маршруту - требующая ремонта дорога на улице Капитана Шефнера. Это один из самых долгожданных для горожан объектов. Здесь планируется полностью заменить дорожное основание и выполнить устройство бетонного покрытия, вывести продольные и поперечные уклоны, отремонтировать сети ливневой канализации.

Всего в этом году во Владивостоке по разным программам отремонтируют более 30 км дорог - как магистральных, так и межквартальных. Также будет обновлено порядка 70-ти фасадов жилых и общественных домов в разных районах города, в том числе, на проспекте 100-летия Владивостока, на Чкалова, где с рабочим визитом побывали представители власти. В 12 домах будет заменена кровля.

Напомним, Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока в декабре прошлого года. По решению правительства Приморью из федерального бюджета дополнительно выделят до 4,5 миллиардов рублей.

Как отметил губернатор края, около 3 миллиардов уже в этом году будет направлено  на благоустройство Владивостока. Это значительная сумма, которая должна пойти на приведение в порядок городских территорий, асфальтирование дорог, благоустройство, ремонт фасадов, детские площадки и создание новых условий для жизни горожан. Также будет построена первая многоярусная автопарковка.

На фото: Губернатор Приморья Олег Кожемяко и и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк совершили совместную рабочую поездку по городу.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх  благоустройство 



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