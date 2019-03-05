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Изыди, пятизвездочный!

05 Марта 2019, 08:38 | Приморье

Несостоявшиеся «пятизвездники» пополнят подорванный ими же бюджет Приморья, возможно, уже в марте

 

История с продажей недостроенных «Хаяттов» во Владивостоке вернулась на полтора года назад. До конца марта новые власти Приморья, как и экс-губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на излете своей карьеры в крае, намерены продать долгострои с существенным дисконтом, чтобы вернуть в бюджет хотя бы часть потраченных на гостиницы средств.

Если полтора года назад предполагалось продать только гостиницу на мысе Бурном, то с конца 2018 года речь ведется о продаже обоих пятизвездных отелей. Однако торги, которые должны были пройти в конце января, были отменены из-за отсутствия заявок. Вероятнее всего, потенциальным инвесторам показалась слишком высокой стоимость строящихся с 2010 года отелей: многофункциональный гостиничный комплекс на Корабельной набережной предполагалось продать за сумму не более 8,3 млрд рублей и не менее 5,5 млрд рублей, а гостиницу на мысе Бурном – не более чем за 7 млрд рублей, но не менее чем за 4,9 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": Летом 2017 года начальная стоимость выставленной на продажу гостиницы на мысе Бурном составляла 4,1 млрд рублей; торги предполагалось вести на понижение до суммы в 2,9 млрд рублей. В сообщении «Русского аукционного дома» от 31 мая 2017 года говорится о том, что отчет об оценке рыночной стоимости актива выполнила известная международная компания Ernst&Young.

Вполне ожидаемое отсутствие интереса инвесторов к покупке гостиниц за сумму, равную сумме понесенных бюджетом Приморья расходов на их строительство, потребовало изменения подходов к продаже отелей. В феврале губернатор края Олег КОЖЕМЯКО в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи обозначил новый срок проведения аукциона - середина марта.

«Уже есть предложения от китайских, корейских и российских инвесторов», - добавил Олег Кожемяко. Кстати, в эти же дни, 13 февраля, намерение участвовать в аукционе на покупку недостроенных пятизвездочных гостиниц во Владивостоке высказал собственник группы компаний United Exchange/Sun Group из Гонконга Цзян ЮЙСЯН.

Дисконт по сравнению с январскими торгами планируется в районе около 40% - начальная цена двух лотов составит около 9 млрд рублей. Ранее, на пресс-конференции в конце января, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ уточнил, что нижний уровень цены гостиниц «будет определен в соответствии с оценками Сбербанка России и компании Ernst&Young».

«Причем мы возьмем тоже по максимальной планке, тем не менее она будет существенно отличаться от сегодняшней цены. На каком-то шаге появятся, надеюсь, интересанты. В том, что они появятся, есть высокая уверенность – несколько компаний интересуются покупкой. На встрече с инвесторами вчера одна из таких компаний декларировала, что хочет купить гостиницы. Как только появятся инвесторы, аукцион пойдет обратно вверх. И на каком-то шаге отсечется, когда спрос и предложение выровняются», - цитирует Трутнева портал Vl.ru.

По сути, предстоящая сделка (если она произойдет) зафиксирует сумму ущерба, нанесенного бюджету Приморского края – разницу между расходами на строительство, консервацию и охрану гостиниц и доходами, полученными от их продажи. Очевидно, что ущерб будет исчисляться миллиардами, однако до сих пор непонятно, кто за него ответит. Бывший руководитель края Андрей ТАРАСЕНКО в начале сентября 2018 года заявлял, что список тех, кто «напакостил» при строительстве «Хаяттов», направлен в правоохранительные органы, но о персональном составе данного списка и дальнейшей судьбе его фигурантов ничего не известно. 

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: строительство  хаятты 



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