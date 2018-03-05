Жители Владивостока проголосовали за "Газель Next" и "Форд Транзит"

На очереди - новый маршрут. Поступило коллективное обращение от жителей микрорайона Змеинка

В управлении транспорта администрации Владивостока подвели итоги тестовой работы новых автобусов на маршруте № 40 «Семеновская – Завод «Варяг». Более 70% пассажиров проголосовали за новую, мобильную технику.

Новые «Газель Next» и «Форд Транзит» 2015 и 2016 годов выпуска получили постоянную прописку на маршруте № 40. Старые большие автобусы категории М3 заменили на новые 3 февраля. В течение месяца специалисты городского управления транспорта проводили мониторинг пассажиропотока, анализируя наполняемость новых автобусов на различных остановках.

«Основная наполняемость автобусов данного направления происходит от остановки «Варяг» до «Русской». Далее, с остановки «Парк Победы» в сторону центра, проходит 10 дублирующих маршрутов. Так, утром с 7.00 до 7.35 на остановке «СК «Восход» самыми наполняемыми, 80-90 %, стали автобусы № 98. В этот промежуток специалисты зафиксировали здесь 6 автобусов № 40. Первый из них забрал 80 % пассажиров, наполняемость остальных составила от 5 до 20 %. Всего на маршруте работают 17 новых автобусов. Средний интервал их движения составляет несколько минут», – рассказали в управлении транспорта.

За время эксплуатации новые автобусы показали более высокую скорость и, соответственно, оборачиваемость, за счет чего перевезли больше пассажиров, чем старые автобусы.

«Если прежние автобусы вместимостью 23 пассажира совершали семь кругов по маршруту в день, то новые, 16-местные, по 11. Таким образом, за счет оборачиваемости они перевозят в день даже больше, чем старые. Еще один плюс – новые автобусы ходят строго по графику, отмечают жители города», – сообщили специалисты.

За минувший месяц в управление поступило 276 обращений по поводу работы новых автобусов. 72 % пассажиров поблагодарили перевозчика за новый транспорт. По словам жителей он быстрее и удобнее. Остальные высказали пожелания по улучшению работы новых автобусов на маршруте, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Я житель района Второй Речки и считаю, очень своевременно ввели новые автобусы на маршруте № 40. Нужно было уже давно ввести на этот маршрут микроавтобусы. Очень вам благодарны».

«Большое спасибо за новые автобусы на маршруте. Добираться на работу и с работы стало проще и быстрее. Раньше приходилось ездить в старых, холодных автобусах, которые с «Инструментального завода» до «Больницы рыбаков» шли минут 40, а то и час. И на остановке еще ждать минут 20. Сейчас эти небольшие автобусы подходят сразу, время ожидания практически нет, а путь занимает минут 20. Автобусы чистые и теплые».

Кроме того, в управление транспорта администрации Владивостока поступило коллективное обращение от жителей микрорайона Змеинка с просьбой поставить новые автобусы на 13-й маршрут.

«Мы, жители района Змеинки, вынуждены подолгу стоять на остановках в ожидании автобуса 13-Д. Зимой можно просто замерзнуть, да и сами автобусы уже не новые и холодные. В начале февраля для жителей района «Варяг» были запущены маленькие удобные автобусы 40-го маршрута. Знаем, что жители довольны, ведь теперь автобусы ходят быстрее и ждать их приходится буквально пять минут. Люди быстрее добираются до работы и домой. Поэтому обращаемся к вам с просьбой о возможности замены больших автобусов и на нашем маршруте. С уважением, жители дома Зои Космодемьянской, 27а», - рассказала инициатор обращения Марьяна Малышева.

Перевозчик, работающий на этом маршруте, готов пойти навстречу пассажирам и поставить на маршрут обновленный автопарк. По словам представителей компании, такая замена целесообразна экономически, ведь малые автобусы более маневренны, менее затратны в эксплуатации и пользуются большей популярностью у жителей города.

Оставить свой отзыв по этому поводу пассажирам предлагают в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-41-03. Сообщения по работе городских маршрутов принимаются в круглосуточном режиме.