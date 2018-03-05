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Tele2 предлагает жителям Приморья испытать пакетные тарифы

05 Марта 2018, 09:00 | Приморье

Tele2 выпустила рекламный ролик, продвигающий выгодные тарифы оператора

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании в поддержку предложений. Рекламные материалы показывают, как компания применяет «другие» правила при взаимодействии с клиентами.

Tele2 выпустила рекламный ролик, продвигающий выгодные тарифы оператора. Следуя новой концепции «Другие правила», компания предлагает абонентам больший пакет услуг за привычные деньги. Рекламное видео снято в стилистике голливудских блокбастеров. Герои ролика объясняют: «За деньги, который каждый привык платить, у нас можно больше получить».

В 2017 году оператор запустил тарифную линейку «Мой Tele2» с безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах и бесплатными звонками на номера Tele2 Приморского края и России. Пользователям линейки компания предлагает одинаково выгодные условия. Так, на всех тарифах с включенным в абонентскую плату пакетом минут абонентам доступен перенос неиспользованных остатков услуг на следующий период. Кроме того, в конце прошлого года оператор запустил уникальный продукт «Обмен минут на Гб».

Подробнее о тарифах компании можно узнать на сайте tele2.ru.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Специалист по маркетинговым коммуникациям – Данила Хлебников

CG Company

Режиссер-постановщик – Тигран Бежанов

Второй режиссер – Александра Яхонтова

Оператор-постановщик – Максим Жуков

Режиссер монтажа – Николай Ряховский

Продюсер – Игорь Логвиненко

Постпродакшн-продюсер – Яна Вячеславова

McCann

Креатив – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Мариничев, Иван Гриднев, Сергей Дианшин, Никита Коротнев

Отдел ТВ-производства – Константин Баландин, Мария Сергеева

Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анастасия Осипова

Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  tele2 



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