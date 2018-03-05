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Tele2 предлагает жителям Приморья испытать пакетные тарифы
Tele2 выпустила рекламный ролик, продвигающий выгодные тарифы оператора
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый этап рекламной кампании в поддержку предложений. Рекламные материалы показывают, как компания применяет «другие» правила при взаимодействии с клиентами.
Tele2 выпустила рекламный ролик, продвигающий выгодные тарифы оператора. Следуя новой концепции «Другие правила», компания предлагает абонентам больший пакет услуг за привычные деньги. Рекламное видео снято в стилистике голливудских блокбастеров. Герои ролика объясняют: «За деньги, который каждый привык платить, у нас можно больше получить».
В 2017 году оператор запустил тарифную линейку «Мой Tele2» с безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах и бесплатными звонками на номера Tele2 Приморского края и России. Пользователям линейки компания предлагает одинаково выгодные условия. Так, на всех тарифах с включенным в абонентскую плату пакетом минут абонентам доступен перенос неиспользованных остатков услуг на следующий период. Кроме того, в конце прошлого года оператор запустил уникальный продукт «Обмен минут на Гб».
Подробнее о тарифах компании можно узнать на сайте tele2.ru.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Специалист по маркетинговым коммуникациям – Данила Хлебников
CG Company
Режиссер-постановщик – Тигран Бежанов
Второй режиссер – Александра Яхонтова
Оператор-постановщик – Максим Жуков
Режиссер монтажа – Николай Ряховский
Продюсер – Игорь Логвиненко
Постпродакшн-продюсер – Яна Вячеславова
McCann
Креатив – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Мариничев, Иван Гриднев, Сергей Дианшин, Никита Коротнев
Отдел ТВ-производства – Константин Баландин, Мария Сергеева
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анастасия Осипова
Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова
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