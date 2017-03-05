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Приморье ждет рекордный "наплыв" круизных лайнеров

05 Марта 2017, 20:38 | Приморье

Приморский край продолжает активно развивать круизный туризм. В этом году иностранные экскурсионные лайнеры посетят морской порт Владивосток 14 раз. Это рекордная цифра за всю историю развития водного туризма в регионе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, в этом году Приморье примет семь иностранных круизных судов. Лайнеры зайдут в порт 14 раз.

«Это рекордные цифры, и они могут увеличиться, ведь мы пока говорим только о тех судозаходах, которые уже подтверждены. До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз. По сравнению с прошлым годом количество судозаходов увеличится почти втрое», – прокомментировал глава ведомства.

Форвардом круизных экскурсий станет южнокорейский туроператор Lotte Tour Development Co. и компания Costa Group Asia: в период с мая по сентябрь суда «Costa Victoria» и «Costa NeoRomantica» посетят Приморье девять раз, сообщили  "Золотому Рогу" в администрации Приморского крае.

Важно отметить, что первый лайнер компании Costa Group Asia зашел во Владивосток в прошлом году. Четырнадцатипалубное круизное судно «Costa Victoria» с двумя тысячами пассажиров на борту прибыло в Приморский край в мае. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому туроператором было принято решение сделать такие рейсы регулярными.

Также знакомиться с регионом прибудут туристы на пяти лайнерах из Японии.

«Судна «Kaiyo Maru», «Nippon Maru», «Asuka II», «Ocean Dream» и «Pacific Venus» сделают остановку в морском порту Владивосток в мае, июне, июле и сентябре», – рассказали в департаменте туризма Приморского края.

Специалисты подчеркнули, по сравнению с прошлым годом количество судозаходов из Японии выросло в два с половиной раза.

«Это говорит о привлекательности Приморья для наших соседей из стран Азии. Владивосток – ближайший европейский город к странам АТР. Его самобытная культура и развитая инфраструктура формируют спрос у путешественников. Мы стараемся предложить туристам интересную программу пребывания и всестороннюю поддержку, чтобы они захотели сюда вернуться», – рассказали в ведомстве.

Отметим, Приморский край и морской порт Владивосток были представлены на страницах декабрьского номера журнала Asia Cruise Leaders Network (ACLN), направленного на развитие круизной туриндустрии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с презентационной информацией о Приморье иностранная читательская аудитория узнала о 10 самых интересных и рекомендованных для посещения туристами событий, которые пройдут в Приморье в 2017 году. Среди них: XXI Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», четвертый Дальневосточный МедиаСаммит, Международный музыкальный фестиваль «V ROX», Восточный экономический форум, Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», ASIA PACIFIC D1 PrimRing GP, Международный джазовый фестиваль «Jazz festival» и другие.

При этом Владивосток стал единственным российским портом, представленным на страницах журнала ACLN.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы перетянуть часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил Константин Шестаков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: круиз  туризм  АТР 



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