Приморские предприниматели обсудят проблемы регистрации прав собственности

Круглый стол, посвященный обсуждению проблем предпринимателей, возникающих при регистрации прав собственности, пройдет в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» специалисты департамента, в Приморье разработаны две «дорожные карты» для улучшения инвестиционного климата края в рамках достижения лучшей практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Одна из «дорожных карт» касается эффективности процедур по регистрации прав собственности, вторая – доступности земельных ресурсов.

Принять участие в «круглом столе» приглашают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем также примут участие специалисты департамента земельных и имущественных отношений, Управления Росреестра по Приморскому краю и МФЦ Приморского края. Для предпринимателей и организаций участие в «круглом столе» бесплатное.

Мероприятие пройдет 18 марта в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, кабинет 207.

Заявку на участие в «круглом столе» нужно направить по электронному адресу: land@primorsky.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.