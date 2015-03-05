Приморцы могут высказать свое мнение о "теневой" занятости

В департаменте труда и социального развития края предлагают проявить активность в этом вопросе не только заинтересованным структурам, но и всем приморцам. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На сайте департамента http://zanprim.regiontrud.ru размещен баннер «Неформальная занятость». Здесь размещены ссылки на памятки, справочную информацию, анонимную анкету для граждан, через которую они могут выразить свое отношение к «теневой» экономике.

В свободном доступе имеется информация, важная как для работодателей, так и для работников. Это перечень городских и районных центров занятости населения, памятка о повышении заинтересованности юридических и физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»), памятка работнику по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы, памятка работодателю об ответственности за нарушения трудового и налогового законодательства.

«Также на баннере размещена ссылка для автоматической загрузки на персональный компьютер пользователя краткого справочника по трудовым правам. В доступной форме рассказано об основных правах, способах их защиты, о неприятных сюрпризах, которые может подготовить недобросовестный работодатель и о том, как этого избежать», – информируют в департаменте.

В течение месяца специалисты планируют провести опрос по теме легализации трудовых отношений. Полученные результаты будут направлены в органы государственного надзора.

Напомним, в этом году в российских регионах к проблеме неформальной занятости – особое внимание. Такая задача перед субъектами была поставлена на январском селекторном совещании, которое организовало Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Федеральной службой по труду и занятости.

Администрацией Приморского края разработан план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в регионе. На начало года по экспертным оценкам она составляла 254,3 тысяч человек.

Специалисты рассчитывают, что жесткий контроль со стороны надзорных органов и межведомственное взаимодействие позволят выявить области экономики, для которых характерны такие нарушения, как наличие «серых» схем и расчетов в наличной форме при оплате труда, уклонение от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.

По словам директора департамента труда и социального развития края Лилии Лаврентьевой, скрывая размеры реальной заработной платы, занижая суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, работодатели лишают своих работников право на получение трудовых пенсий в полном объеме.

«До конца первого полугодия нам предстоит повысить объемы поступлений страховых взносов в ПФР не менее, чем на 10 процентов», – информирует глава департамента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.