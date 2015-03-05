В Приморье "Ростелеком" открыл 26 клиентских офисов

«Ростелеком» завершил масштабную программу по модернизации и обновлению Центров продаж и сервиса (ЦПС) в Приморском каре. В рамках реализации проекта в 2014-2015 гг. в регионе было открыто 26 клиентских офисов.

Новые центры обслуживания были открыты в населенных пунктах: Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток (3 офиса), Вольно-Надеждинское, Дальнегорск, Дальнереченск, Кавалерово, Камень-Рыболов, Кировский, Лазо, Лесозаводск, Лучегорск, Ольга, Партизанск, Пограничный, Находка, Славянка, Спасск-Дальний, Уссурийск, Хороль и Фокино. Также в рамках проекта по модернизации в городах Владивосток и Находка появились обновлённые центры для обслуживания юридических лиц.

В обновленных офисах использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание клиентов компании. Каждый из ЦПС сможет обслуживать более 1000 посетителей в день, что позволяет клиентам оперативно получать консультации специалистов. В новых офисах клиенты могут подать заявку, оформить договор на подключение услуг связи, проверить техническую возможность и пополнить баланс лицевого счета.

«Обновленные Центры продаж и сервиса это еще один наш шаг навстречу клиентам. Мы увеличили проходимость офисов, оптимизировали все внутренние процессы, добавили возможность электронной оплаты счетов, поставили инфоматы. Благодаря этому скорость обслуживания существенно выросла. Немаловажно, на мой взгляд, оформление офисов – зонирование пространства и комфортные специализированные места для ожидания», – отметил директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Контактную информацию и время работы каждого Центра продаж и сервиса можно узнать на официальном сайте компании.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.