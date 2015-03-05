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В Приморье будет создана сеть государственных аптек
Работа над проектом создания сети государственных аптек началась в Приморском крае, сообщил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Еще одна из мер поддержки населения - создание «социальных витрин» в розничных аптеках и усиление общественного контроля за стоимостью лекарств, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Как доложила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина ЕЛИСЕЕВА, с начала года стоимость жизненно важных лекарств и препаратов первой необходимости в Приморском крае остается неизменной. «В настоящее время на складах логистического оператора имеются все заявленные препараты. Кроме того, департамент здравоохранения уже подписал контракты на закупку препаратов на общую сумму 47,5 млн рублей. Еще один контракт на приобретение лекарств для льготников будет подписан в течение следующей недели. Сумма заявки - около 30 млн рублей», - доложила заместитель директора департамента.
Еще одна из мер поддержки - создание «социальных витрин» в розничных аптеках и усиление общественного контроля за стоимостью лекарств, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Провизоры и фармацевты обязаны организовать доступное информирование посетителей об имеющихся в наличии дешевых аналогах препаратов, предоставлять дисконтные карты студентам, пенсионерам и иным социально незащищенным категориям граждан», - акцентировал Владимир Миклушевский.
Стоит отметить, что помимо частных аптек и аптечных пунктов - а их в России сотни тысяч - почти в каждом городе есть так называемые муниципальные аптеки. Они предоставляют скидки льготникам и торгуют недорогими российскими лекарствами. Там есть производственные отделы, где готовят препараты по рецептам. Но это не государственные аптеки, отметила директор «Аптечной гильдии» Елена НЕВОЛИНА: ГУПы - это федеральная собственность, а МУПы - местная. «Разница в форме собственности и предоставлении социальных услуг, - пояснила она. - В остальном же они не отличаются от частных, цены там растут так же быстро».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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