Инвесторам в Приморье обещают поддержку

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Ищенко уверен, что для инвесторов необходимо создавать комфортные условия

Вливание большого количества бюджетных средств в развитие инфраструктуры Приморского края, привлечение стратегических инвесторов в регион, безусловно, дают определенный результат.

Но сегодня эксперты в один голос говорят о том, что необходимо в первую очередь активизировать бизнес-среду региона, помочь в реализации стратегически важных для территорий проектов, создать условия для тиражирования экономически выгодных идей. Речь идет не столько о мегапроектах федерального значения, сколько об увеличении активности регионального бизнеса - рост ВРП, который так необходим сегодня региону, может быть обеспечен только за счет предпринимательской активности бизнеса, в том числе малого и среднего. На него возлагают надежды по увеличению производства, импортозамещению, созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты, пишет деловая газета "Золотой Рог".

О том, как сделать бизнес-среду Приморья еще более привлекательной для инвесторов и повысить налоговые поступления в бюджет региона, в интервью «ЗР» рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей ИЩЕНКО.

- Сергей Анатольевич, как вы оцениваете инвестиционную активность в Приморском крае на сегодняшний день?

- На мой взгляд, сегодня наиболее эффективный инструмент развития территорий Приморского края – это массированные инвестиции в самые разные отрасли производства. Подготовка края к саммиту АТЭС, большие средства, вложенные в инфраструктуру, создали все предпосылки для того, чтобы на территории еще более активно стал развиваться бизнес.

Возьмем для примера опыт Китая. Вступив в ВТО, правительство КНР экономическими средствами просто заставило иностранные компании перенести производство на территорию Китая, установив высокие ввозные пошлины и предложив налоговые льготы внутренним производителям. В итоге они получили стремительное экономическое развитие. Я, как производственник с большим стажем, тоже во главу угла ставлю поддержку национального производителя, создание льгот и преференций для тех компаний, которые производят в крае реальный рыночный продукт, оставляя налоги в местных бюджетах и создавая рабочие места.

Да, федеральный центр сделал ставку на развитие Дальнего Востока, и бюджетные вливания в экономику региона продолжаются. Но для ускоренного развития Приморья нам нужны внебюджетные источники, в том числе в виде инвестиций. Если мы не привлечем в край крупных инвесторов, то каким образом сможем увеличить доходную часть бюджета, создать новые рабочие места, внедрить передовые технологии? Я уверен, что надо идти навстречу инвесторам, заинтересовывать их в том, чтобы они вкладывали свои средства в Приморье. А для этого нужно создавать для них комфортные условия.

- Что делается в этом направлении на законодательном уровне?

- Инвесторам в первую очередь нужны гарантии по сохранности и безопасности бизнеса. И, на мой взгляд, в этом смысле сегодня очень многое делается и на федеральном, и на краевом уровне. Например, мы уже все видим, что становится реальностью создание зон опережающего развития. Но, как производственника, меня очень беспокоит: найдется ли в этих зонах место приморским производителям? Смогут ли те, кто уже создал на территории края работающий бизнес, воспользоваться льготами и преференциями и развить свой бизнес до новых высот?

Сегодня идет работа по созданию крупных предприятий в Славянке, Большом Камне, в бухте Муравьиной, Партизанске, Михайловcком районе. Они дадут краю новые современные рабочие места и налоговые пополнения бюджетов всех уровней. Но уже сегодня нужно думать не только о том, как построить эти предприятия, но и о том, кто будет на них работать: ведь ускоренное развитие края потребует большого количества кадровых ресурсов, и уже сегодня следует работать над тем, чтобы повысить привлекательность Приморского края для переселенцев.

- В российских регионах при заходе на территорию крупных инвесторов их сопровождение порой осуществляется в ручном режиме, в том числе и лично главой территории. На ваш взгляд, в Приморье роль первого лица в привлечении инвесторов в регион тоже высока?

- У Владимира Владимировича МИКЛУШЕВСКОГО хорошее экономическое чутье на бизнес-развитие. И прежде чем запустить какой-то проект, команда губернатора тщательно его анализирует, изучает теоретические и практические предпосылки, выносит на суд общественности. Думаю, что за инвестиционную работу приморцы особенно ценят своего губернатора – если все, что задумано, сложится, то это будет действительно прорыв региональной экономики на новый уровень развития.

Сегодня реальные результаты, может быть, пока и не столь очевидны, особенно для обывателей, и проблемы все еще остаются, но работа в направлении улучшения инвестиционного климата в Приморье проделана огромная.

- Вы являетесь депутатом от Уссурийского городского округа. Как, на ваш взгляд, идет процесс привлечения инвесторов в муниципальных образованиях?

- Наш губернатор личным примером движет эту работу в масштабе всего края, и Уссурийску нужно на это ориентироваться, делая на местном уровне все возможное для того, чтобы активизировать инвестиционную деятельность. По ряду обстоятельств, УГО не попадает пока в планы российских и зарубежных инвесторов. Тем не менее я уверен, что исполнительная и законодательная власти в Уссурийске сумеют создать привлекательность территории и привлечь инвесторов. Проекты, конечно, есть: это и строительство тепличного комплекса, предложения по свиноводческому комплексу, строительству культурно-развлекательного центра и т. д., но наш округ заслуживает большего внимания инвесторов. Мы же понимаем, что только приход инвесторов сможет дать ускореное развитие экономике, новые рабочие места, налоговые поступления, которые можно будет направить в том числе и на социальные программы.

Я, как политик, прекрасно понимаю, что инвестор любого ранга придет в УГО в том случае, если условия его работы будут понятны и прозрачны. На практике же пока довольно сложными остаются процедуры по получению всевозможных разрешительных документов, например разрешений на строительство, специальных технических условий, заключений санитарных, экологических служб, экспертизы и т.д. И если все ветви власти, объединившись, смогут создать условия прохождения этих разрешительных чиновничьих процедур в разумно установленные сроки, например, через «единое окно», то и местные, и иностранные инвесторы почувствуют себя в УГО уверенно и комфортно.

- То есть вы считаете, что именно внятная инвестиционная политика способна обеспечить Приморью ускоренное экономическое развитие?

- Конечно. Только вдумайтесь: в край пришли нефть и природный газ, появился современный аэропорт, дороги, мосты, федеральный университет, театр оперы и балета, игорная зона мирового уровня, построены современные очистные сооружения и 5-звездочные гостиницы, открыта сборка японских и корейских автомобилей… И все это не мечта, а уже реальность. Конечно, критики могут говорить о недоделках, срывах сроков ввода объектов и т.д., но факт налицо: приморцы уже пользуются плодами строек АТЭС и инвестициями федеральных программ. Нам есть чем гордиться уже сегодня, но главное, что этот вектор остается неизменным и бюджетные инвестиции продолжают поступать в край.

Вместе с тем мы на своей территории должны создать все, чтобы инвесторы захотели вложить в наш регион частные капиталы. Поэтому речь должна идти не об ограничениях для инвесторов, а о создании благоприятных законных условий для экономической деятельности. Губернатор Приморья делает в этом направлении очень много, и эта работа просто обязана увенчаться успехом и благодарностью приморцев.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.