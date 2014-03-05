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В Приморье Login 2 стал самым продаваемым планшетом в фирменной рознице "МегаФона"
05 Марта 2014, 17:00 | Приморье
MegaFon Login 2 стал лидером продаж среди планшетов в фирменных салонах компании «МегаФон» в Приморском крае за первые два месяца 2014 года.
Мобильное устройство, оптимально сочетающее в себе цену, качество и возможности, появилось на рынке накануне новогодних праздников и сразу же стало одним из самых популярных гаджетов у абонентов «МегаФона», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
«Еще совсем недавно планшеты относились к категории дорогих покупок. Сейчас можно приобрести полноценное устройство с широким функционалом по привлекательной цене, - говорит руководитель по развитию массового рынка Приморского регионального отделения ОАО «Мегафон» Константин Качимский. - Так, планшет MegaFon Login 2 можно купить за 2790 рублей, при условии подключения интернет-опции, которая обеспечит вас быстрым доступом в интернет на два месяца».
Компактные размеры планшета и небольшой вес – 350 г – позволяют использовать его в качестве основного «умного» устройства не только дома или на работе, но и в пути. Планшет поддерживает стандарты Wi-Fi и 2G/3G, что позволяет не только пользоваться мобильным интернетом, но и совершать звонки, как с обычного смартфона.
Новинка оснащена современной операционной системой Android 4.1. Отсутствие программных надстроек над базовой версией Android 4.1 гарантирует быструю работу и свободу в использовании устройства. Планшет подключается к компьютеру для передачи файлов напрямую без установки дополнительных программ. Двухъядерный процессор, поддержка 3G и слот для карт microSD объемом до 32Gb позволяют загружать большое количество музыки, фильмов или фотографий, а также пользоваться интернетом на высоких скоростях.
В планшете предустановлены несколько дополнительных приложений, которые обеспечат пользователям доступ к популярным сетевым сервисам от компаний «Яндекс» и МегаФон: Яндекс.Браузер, Яндекс.Поиск, магазин приложений GetUpps!, «Замени Гудок», «Деньги», «МегаФон-Навигация», а также OfficeSuite для просмотра и редактирования «офисных» документов.
Для обеспечения сохранности ценных данных в случае непредвиденных падений, экран планшета закрыт специальным закаленным стеклом, а корпус изготовлен из прочного пластика.
«МегаФон» является лидером в развитии мобильного интернета, постоянно увеличивая покрытие и скорость передачи данных. Вручить в праздник такой подарок - значит дать возможность любимой, сестре, дочери всегда быть на связи с помощью инструментов Глобальной сети. Так что, этот подарок доставит радость обеим сторонам: и тому, кто получает, и тому, кто дарит», - отмечает Константин Качимский.
Планшет МегаФон Login 2 можно приобрести в сети фирменных салонов компании «МегаФон», а также в интернет-магазине оператора.
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