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"Вымпелком" присоединяет две приморские компании
Vimpelcom Ltd., единственный акционер ОАО «Вымпелком», на внеочередном собрании 1 апреля рассмотрит присоединение к оператору семи региональных дочерних компаний.
Присоединить планируется ЗАО «Урал-Интеркард», ЗАО «Урал-НЭТ» (оба - Челябинская область), ЗАО «Ижсвязьинвест» (Удмуртия), ЗАО «Новая связь», ОАО «Новая телефонная компания» (оба - Приморский край), ЗАО «Гелиос-ТВ» (Якутия) и ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» (Сахалинская область). Все присоединяемые компании - 100%-ные «дочки» «Вымпелкома», ранее приобретенные оператором, и предоставляют услуги как сотовой, так и проводной связи.
ОАО «Вымпелком» - третий по величине абонентской базы федеральный сотовый оператор России. На конец 2012 года компания обслуживала 56,11 млн мобильных абонентов в РФ. 100% «Вымпелкома» принадлежит Vimpelcom Ltd.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Я вот лично ну никак не хочу быть ваши абонентом, но поскольку у меня номер НТК, я вынужден им стать. Как только сделают возможность перейти к другому оператору с сохранением номера я тут же от Вымпелкома в Мегафон уйду. . . мне ваш разводняк в стиле МТС очень не нравится