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"Вымпелком" присоединяет две приморские компании

05 Марта 2013, 23:47 | Приморье

Vimpelcom Ltd., единственный акционер ОАО «Вымпелком», на внеочередном собрании 1 апреля рассмотрит присоединение к оператору семи региональных дочерних компаний.

Присоединить планируется ЗАО «Урал-Интеркард», ЗАО «Урал-НЭТ» (оба - Челябинская область), ЗАО «Ижсвязьинвест» (Удмуртия), ЗАО «Новая связь», ОАО «Новая телефонная компания» (оба - Приморский край), ЗАО «Гелиос-ТВ» (Якутия) и ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» (Сахалинская область). Все присоединяемые компании - 100%-ные «дочки» «Вымпелкома», ранее приобретенные оператором, и предоставляют услуги как сотовой, так и проводной связи.

ОАО «Вымпелком» - третий по величине абонентской базы федеральный сотовый оператор России. На конец 2012 года компания обслуживала 56,11 млн мобильных абонентов в РФ. 100% «Вымпелкома» принадлежит Vimpelcom Ltd.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сотовые компании  связь  НТК  вымпелком 



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Комментарии

  • Псевдоним17:56, 06.03.2013#

    Я вот лично ну никак не хочу быть ваши абонентом, но поскольку у меня номер НТК, я вынужден им стать. Как только сделают возможность перейти к другому оператору с сохранением номера я тут же от Вымпелкома в Мегафон уйду. . . мне ваш разводняк в стиле МТС очень не нравится

  • Псевдоним10:11, 08.03.2013#

    Согласен тоже жду отмены мобильного рабства! Нтк устраивало полностью, а сейчас связь полный отстой!

  • Псевдоним10:20, 08.03.2013#

    Связь даже не отстой, это гораздо хуже

  • Неедрос10:44, 08.03.2013#

    Я тоже перейду. . .

  • Псевдоним11:04, 08.03.2013#

    За все годы пользования НТК, я не испытал столько проблем со связью, сколько испытал за последние 10 дней.

  • Псевдоним11:31, 08.03.2013#

    у меня номер НТК с 1998 года! постоянно пользуюсь. . . . и особо проблем то не было. но вот в свете последних событий-как только представится возможность сменить компанию и сохранить номер-обязательно это сделаю! 100%

  • Псевдоним16:59, 09.03.2013#

    На х. . й ваш билайн1 Гумно полное!

  • Мир17:29, 09.03.2013#

    Может я чего то не понимаю, но НТК вроде как присоединилась к Билайну, а тут ещё куда то трёться или что по круче?

  • Псевдоним17:48, 09.03.2013#

    Да куда круче навозной ямы!!! Билайн туалет!

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