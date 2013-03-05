"Вымпелком" присоединяет две приморские компании

Vimpelcom Ltd., единственный акционер ОАО «Вымпелком», на внеочередном собрании 1 апреля рассмотрит присоединение к оператору семи региональных дочерних компаний.

Присоединить планируется ЗАО «Урал-Интеркард», ЗАО «Урал-НЭТ» (оба - Челябинская область), ЗАО «Ижсвязьинвест» (Удмуртия), ЗАО «Новая связь», ОАО «Новая телефонная компания» (оба - Приморский край), ЗАО «Гелиос-ТВ» (Якутия) и ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» (Сахалинская область). Все присоединяемые компании - 100%-ные «дочки» «Вымпелкома», ранее приобретенные оператором, и предоставляют услуги как сотовой, так и проводной связи.

ОАО «Вымпелком» - третий по величине абонентской базы федеральный сотовый оператор России. На конец 2012 года компания обслуживала 56,11 млн мобильных абонентов в РФ. 100% «Вымпелкома» принадлежит Vimpelcom Ltd.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.