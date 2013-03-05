УФАС погадал бизнесу на законах

Приморские антимонопольщики отчитались о работе за год и рассказали, что ждать от них в ближайшие годы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю подвело итоги 2012 года и озвучило стратегии развития действующего законодательства и правоприменительной практики на ближайшие шесть лет. Изменения в законодательстве коснутся рекламы, размещения госзаказов, будут внесены ключевые изменения в антимонопольное законодательство и в другие сферы.

УФАС по Приморскому краю предоставило результаты работы за 2012 год. «Абсолютно по всем сферам у нас каждый год идет рост показателей в среднем на 10-30%. Количество обращений о нарушениях увеличивается. Это свидетельствует о том, что экономика развивается. Все больше предпринимателей выходит на рынок», - подводит итоги прошлого года Дмитрий АБРОСИМОВ, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.

В ушедшем году по антимонопольному контролю в Приморский УФАС поступило 309 заявлений о нарушении закона «О защите конкуренции», из которых выявлено 58 нарушений закона. В части злоупотребления доминирующим положением нарушения, как и в предыдущие годы, в основном выявляются в сфере деятельности электро-, теплоэнергии.

В антимонопольном контроле, по словам Дмитрия Абросимова, нарушения делятся на две основные части. Практически половина нарушений происходит со стороны органов власти. «Преимущественно муниципальные органы территориального управления», - отмечает Дмитрий Абросимов. Как правило, это необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, необоснованное ограничение доступа к участию в торгах или создание преимущественных условий участия в торгах. В 2012 году Управлением было рассмотрено 269 актов исполнительной и законодательной власти Приморского края, органов местного самоуправления, из которых выявлено 17 актов, содержащих нарушения антимонопольного законодательства.

Второй частью стали нарушения со стороны действующих субъектов естественных монополий, которые в 2012 году составили 41,8%. «Динамика уже несколько лет сохраняется, монополисты - более злостные нарушители, - говорит Абросимов. - Жалобы поступают преимущественно от граждан и индивидуальных предпринимателей. Основными нарушениями Дмитрий Абросимов выделил навязывание невыгодных условий договора, отказа или уклонения от заключения договора технологического присоединения. По его словам, эти причины нельзя привязать к антимонопольной политике, и на данный момент подобные жалобы планируется рассматривать как нарушение прав потребителей. ФАС России уже планирует в 2013-2014 годах отказаться от защиты граждан, передав эти функции Роспотребнадзору.

Что касается рекламы, то в 2012 году из 46 дел, возбужденных по инициативе Управления и по заявлениям граждан и организаций по признакам нарушения рекламного законодательства, по результатам выдано 43 предписания. Основными правонарушениями стали недостоверность рекламы, нарушение законов о рекламе медицинских услуг и несоблюдение требований при публикации рекламы в СМИ. По результатам рассмотрения 37 административных дел, возбужденных по выявленным фактам нарушений Федерального закона «О рекламе», нарушители выплатили в общей сложности 348 тыс. рублей.

Часто встречающимися нарушениями в контроле сферы размещения заказов стали неустановленные заказчиками должным образом в документации требования к товару и услугам, отсутствие требований к участникам размещения заказа, присутствие в документации требований о предоставлении документов и сведений, не предусмотренных законом, отсутствие порядка оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. А также если заказчики не указывают в документации об аукционе обоснование максимальной цены контракта и устанавливают требования о подаче котировочных заявок только в письменной форме. Как показывает практика приморского УФАС, большинство нарушений совершается в силу недостаточного знания положения законов, а не умышленно. «Большинство заказчиков не знает положения закона, а какой-либо специальной структуры, которая бы их обучала, на данный момент не существует. Есть, конечно, при высших учебных заведениях курсы по госзаказу, но не все заказчики эти курсы проходят. Вот, к примеру, органы местного самоуправления направляют одного специалиста на курсы в 2008 году, за несколько лет были внесены изменения в закон, и какие-то нюансы специалист уже не знает. Или этот специалист увольняется, а второго просто-напросто нет. По нашей оценке, большинство нарушений совершается неумышленно», - описал ситуацию с правонарушителями в контроле сферы размещения заказов Дмитрий Абросимов. В 2012 году по факту нарушения размещения заказа наложено штрафов на сумму 3157,9 тыс. рублей, из которых уплачено 1872,5 тыс. рублей.

На ближайшие годы ФАС России разработана стратегия развития, которая включает ряд моментов, направленных на усовершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики в течение ближайших шести лет. Данная политика проводится для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и приблизиться к европейским стандартам.

Введен новый способ пресечения нарушений, а именно антимонопольный орган предупреждения и предостережения. Этот механизм, позволяющий удовлетворить и нужды заявителя, и минимизировать нагрузку на потенциальных нарушителей, уже показал свою эффективность. Возможность выдачи предупреждений антимонопольным органом существенно снизила количество возбуждаемых дел, что ускорило процесс разбирательства. Также преимущества подобного метода, по словам Дмитрия Абросимова, заключаются в том, что в случае выполнения предупреждения для нарушителя отсутствуют штрафные санкции. Сейчас предупреждения выдаются только при наличии признаков нарушения в части навязывания невыгодных условий договора либо отказа от заключения договора, однако ФАС России приняло решение внести изменения в законодательство и распространить возможность выдачи предупреждений на ряд иных статей закона.

Планируется полная отмена закона о «Естественных монополиях», а поскольку данная сфера должна контролироваться, то планируется те контрольные функции, которые есть в законе о естественных монополиях, перенести в закон «О защите конкуренции». Помимо этого, планируется исключение физических лиц в качестве заявителей из 10 статьи закона «О защите конкуренции». Существует идея объединения антимонопольного законодательства с отделом по административным правонарушениям. Также будут усилены полномочия по расследованию картелей.

В законодательстве о рекламе по многочисленным просьбам рассматривается установление требования о том, чтобы громкость рекламных роликов в телепередачах и на радио была ниже, чем громкость прерываемой передачи.

Изменения коснутся рекламы лекарственных средств, а именно - запрет рекламы препаратов вне специализированных мероприятий и медицинских печатных изданий. БАДы приравняются к лекарственным препаратам, и для возможности их рекламы необходимо будет проводить клинические исследования и регистрацию. БАДы, являющиеся добавками, компенсирующими пищевой статус, будут приравнены к диетическим продуктам питания.

Будет введен запрет на финансовые пирамиды, в законодательстве России закрепится международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары.

На 12 марта 2013 года запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта о федеральной контактной системе. Законопроект о ФКС предусматривает регулирование полного цикла закупок, включая прогнозирование и планирование, осуществление закупочных процедур, исполнение контрактов, аудит и контроль полученных результатов.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.