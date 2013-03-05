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Экспертный совет IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края вышел на старт

05 Марта 2013, 23:54 | Приморье

Весь февраль шла напряженная работа Оргкомитета IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края "Компания года" и "Менеджер года" по итогам 2012 года. В марте начинается публичный этап конкурса. Представляем вам новый состав Экспертного совета Бизнес-Премии, чей голос, согласно Положению о конкурсе («ЗР», 12 февраля 2012 г.), определяет, на 60%, будущих победителей и лауреатов в четырех номинациях. Списки номинантов ТОП-25 будут опубликованы 19 марта. Пока в претендентах 122 компании…

Экспертный совет IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края

Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Экспертного совета;

Баркова Елена Степановна, генеральный директор ИК «Золотой Рог», исполнительный директор IX Региональной Бизнес-Премии Приморского края;

Анискевич Максим Николаевич, руководитель Дальневосточного межрегионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам;

Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-Клуба «Диалоги»;

Бакланова Елена Юрьевна, заместитель управляющего Приморским ГОСБ № 8635 ОАО «Сбербанк России»;

Бочаров Лев Николаевич, генеральный директор ФГУП «ТИНРО - Центр»;

Брежнев Владимир Борисович, председатель ТПП Приморского края;

Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморского края, руководитель Приморского УФПС;

Бычков Александр Владимирович, председатель правления ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», «Менеджер года - 2011»;

Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;

Гребнев Виктор Григорьевич, генеральный директор ЗАО «ТМК», победитель VIII Бизнес-Премии «Компания года - 2011»;

Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания Приморского края;

Долгова Ольга Владимировна, управляющий Приморским ГОСБ № 8635 ОАО «Сбербанк России»; 

Дубинин Николай Александрович, директор департамента экономики Приморского края;

Звеняцкий Ефим Семенович, художественный руководитель Академического театра им. М.Горького;

Заикин Александр Тимофеевич, генеральный директор завода «Океан» (ГК «В-Лазер») - победителя в номинации «Развивающийся бизнес- 2011»;

Зверев Герман Станиславович, президент Ассоциации добытчиков минтая;

Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»;

Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы города Владивостока;

Исаков Алексей Геннадьевич, директор филиала БКС Премьер, г.Владивосток;

Козицкий Алексей Анатольевич, генеральный директор ООО «Подряд» - победителя в номинации «Социально ответственный бизнес 2011»;

Колядин Олег Геннадьевич, глава Находкинского городского округа, председатель Совета глав муниципальных образований края;

Куликова Надежда Николаевна, исполнительный директор НП Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Приморского края»;

Кузнецов Владимир Сергеевич, председатель Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край;

Лазарев Геннадий Иннокентьевич, ректор ВГУЭС;

Латкин Александр Павлович, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС;

Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов;

Ломакина Марина Александровна, председатель совета НП СРО «РОС ПК», победитель VII Бизнес-Премии «Менеджер года-2010»;

Лысенко Наталья Михайловна, главный редактор ИА «Дейта»;

Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;

Никонова Галина Евгеньевна, президент НП «ДВ Палата налоговых консультантов»;

Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа;

Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;

Останин Владимир Григорьевич, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета;

Пинский Виктор Витальевич, председатель ФППК, депутат Госдумы РФ;

Полянский Евгений Викторович, генеральный директор ТГРК «Владивосток»;

Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»;

Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г. Владивостока;

Раут Елена Юрьевна, генеральный директор Сети кадровых агентств «Успех».

Робканов Михаил Федорович, член Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья;

Рудица Сергей Поликарпович, глава Уссурийского городского округа;

Соцков Николай Николаевич, представитель ОАО «Группа Альянс» по Дальнему Востоку;

Сулеев Дмитрий Петрович, председатель приморского отделения ООО «Деловая Россия», депутат Думы г. Владивостока;

Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «Prima-Media»;

Тарасова Елена Юрьевна, директор НП «Приморский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров»;

Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края;

Терский Михаил Васильевич, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок;

Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;

Шемилина Марина Анатольевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Новости на официальном сайте Бизнес-Премии - www.DV-RATING.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: рейтинги  конкурс  Бизнес-Премия Приморского края 



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