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Экспертный совет IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края вышел на старт
Весь февраль шла напряженная работа Оргкомитета IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края "Компания года" и "Менеджер года" по итогам 2012 года. В марте начинается публичный этап конкурса. Представляем вам новый состав Экспертного совета Бизнес-Премии, чей голос, согласно Положению о конкурсе («ЗР», 12 февраля 2012 г.), определяет, на 60%, будущих победителей и лауреатов в четырех номинациях. Списки номинантов ТОП-25 будут опубликованы 19 марта. Пока в претендентах 122 компании…
Экспертный совет IX Бизнес-Премии-2012 Приморского края
Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Экспертного совета;
Баркова Елена Степановна, генеральный директор ИК «Золотой Рог», исполнительный директор IX Региональной Бизнес-Премии Приморского края;
Анискевич Максим Николаевич, руководитель Дальневосточного межрегионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам;
Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-Клуба «Диалоги»;
Бакланова Елена Юрьевна, заместитель управляющего Приморским ГОСБ № 8635 ОАО «Сбербанк России»;
Бочаров Лев Николаевич, генеральный директор ФГУП «ТИНРО - Центр»;
Брежнев Владимир Борисович, председатель ТПП Приморского края;
Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморского края, руководитель Приморского УФПС;
Бычков Александр Владимирович, председатель правления ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», «Менеджер года - 2011»;
Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;
Гребнев Виктор Григорьевич, генеральный директор ЗАО «ТМК», победитель VIII Бизнес-Премии «Компания года - 2011»;
Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания Приморского края;
Долгова Ольга Владимировна, управляющий Приморским ГОСБ № 8635 ОАО «Сбербанк России»;
Дубинин Николай Александрович, директор департамента экономики Приморского края;
Звеняцкий Ефим Семенович, художественный руководитель Академического театра им. М.Горького;
Заикин Александр Тимофеевич, генеральный директор завода «Океан» (ГК «В-Лазер») - победителя в номинации «Развивающийся бизнес- 2011»;
Зверев Герман Станиславович, президент Ассоциации добытчиков минтая;
Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»;
Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы города Владивостока;
Исаков Алексей Геннадьевич, директор филиала БКС Премьер, г.Владивосток;
Козицкий Алексей Анатольевич, генеральный директор ООО «Подряд» - победителя в номинации «Социально ответственный бизнес 2011»;
Колядин Олег Геннадьевич, глава Находкинского городского округа, председатель Совета глав муниципальных образований края;
Куликова Надежда Николаевна, исполнительный директор НП Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Приморского края»;
Кузнецов Владимир Сергеевич, председатель Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край;
Лазарев Геннадий Иннокентьевич, ректор ВГУЭС;
Латкин Александр Павлович, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС;
Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов;
Ломакина Марина Александровна, председатель совета НП СРО «РОС ПК», победитель VII Бизнес-Премии «Менеджер года-2010»;
Лысенко Наталья Михайловна, главный редактор ИА «Дейта»;
Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;
Никонова Галина Евгеньевна, президент НП «ДВ Палата налоговых консультантов»;
Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа;
Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;
Останин Владимир Григорьевич, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета;
Пинский Виктор Витальевич, председатель ФППК, депутат Госдумы РФ;
Полянский Евгений Викторович, генеральный директор ТГРК «Владивосток»;
Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»;
Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г. Владивостока;
Раут Елена Юрьевна, генеральный директор Сети кадровых агентств «Успех».
Робканов Михаил Федорович, член Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья;
Рудица Сергей Поликарпович, глава Уссурийского городского округа;
Соцков Николай Николаевич, представитель ОАО «Группа Альянс» по Дальнему Востоку;
Сулеев Дмитрий Петрович, председатель приморского отделения ООО «Деловая Россия», депутат Думы г. Владивостока;
Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «Prima-Media»;
Тарасова Елена Юрьевна, директор НП «Приморский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров»;
Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края;
Терский Михаил Васильевич, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок;
Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;
Шемилина Марина Анатольевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
Новости на официальном сайте Бизнес-Премии - www.DV-RATING.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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