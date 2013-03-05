В Кавалеровском районе Приморья действует единственный на приморских "северах" зоосад

Екатерина и Юрий ЗОТОВЫ из п. Горнореченска Кавалеровского района – создатели первого в истории района зоосада. Год назад они взяли в аренду 20 соток земли, построили вольеры для животных, а потом и дом для себя на этом же участке земли, купили 20 страусов, рысенка Аришку – и начали реализовывать свою мечту.

Из 20 страусов вынесли дорогу только 4. Остальные погибли. Сейчас им 8,5 месяцев, но выглядят они уже как большие, взрослые особи. Хотя по возрасту они еще дети (даже пол страуса можно определить лишь в 10-месячном возрасте). Страусы пушистые, резвые. Могут танцевать, когда на улице – минус 25. Но у них есть и отапливаемое помещение, где птицы ночуют. Кроме страусов и рыси Аришки, у Зотовых прекрасно себя чувствуют индюки, гусь, китайские хохлатые куры, породистые голуби, кролики, ворона. Недавно привезли дальневосточного кота – очень редкое животное, в природе их около 1000 особей. Голубей подарил дальнегорец Сергей, он голубятник в 11 поколении, как узнал про зверинец Зотовых – приехал и сделал царский подарок.

Страусов кормят комбикормом, пшеницей, кукурузой, овощами - кабачками, тыквой, морковью, свеклой, капустой. Они «съедают» по 250 руб. в день. Аришка - по 350-400 руб. в день, потому как хищница: ест только мясо – кроличье, куриное, говяжье. Хозяином страусы признают тех, кто кормит – обоих Зотовых. Но детей они почему-то не любят. «Страус – непредсказуемая птица,- говорит Екатерина Зотова.- Иногда – очень агрессивная. Дерется ногами, может проломить позвоночник человеку, в драке прыгают до 2 метров в высоту. Не случайно в США некоторые фермеры держат страусов вместо цепных собак. Страусы не любят, когда на территорию зоосада приходят «чужаки» - собаки, например. В этих случаях они начинают грозно шипеть. А рысь признала хозяйкой меня, она ревнует меня к мужу Юрию. Он ее кормит, она это знает, но не пускает его в вольер, чтобы прибраться. Пускает только меня. Если Юрий заходит в вольер, Ариша нервничает, трясет хвостом или рычит – показывает недовольство…»

Не так давно птичий парк Зотовых неожиданно пополнился: к ним стал ежедневно прилетать ястреб. Он караулит неосторожных воробьев, залезающих в клетки с птицей и крадущих птичий корм. Они назад – а тут как раз ястреб их цап-царап – и все, конец воробышкам. Иногда на клетки Зотовы кладут для ястреба кусок мяса – пернатый гость им за это очень благодарен.

Зотовы очень любят кошек разных пород и видов. Мечтают в 2013 году приобрести манула, дальневосточного леопарда. Их всего около 30 особей на Дальнем Востоке. В день леопард съедает 8 кг мяса. Сама эта кошка стоит от 100 до 150 тыс. руб. И вольер для него обойдется минимум в 100 тыс. рублей. Где деньги на все взять?

В прошлом году ИП Екатерина Зотова получила от государства субсидию в рамках реализации программы по развитию малого предпринимательства. На эти средства построили большой металлический забор, вольеры для животных, купили страусов. Для всех, желающих посетить страусиное ранчо – так назвали свой зверинец Зотовы, - установили плату за экскурсию по зоосаду – 100 рублей. Весной, когда Зотовы купят еще и двух первых павлинов, ценник поднимут до 150 руб. Иначе не прокормить такую ораву. Но и о благотворительности хозяева зоосада помнят: для детей-сирот, детей из неблагополучных семей, для детей-инвалидов и деток из воскресных школ вход на ранчо – бесплатный. Им еще и подарят здесь магнитики со страусами на память.

В этом году предприимчивая Екатерина Зотова решила позаимствовать пример из предпринимательской практики других стран, а именно – ввести такую форму общения с животными, как опекунство над животными. Опекуны будут иметь право бесплатно посещать зоосад, размещать свою рекламу на его территории, иметь именные таблички на клетках с животными с указанием опекунов. Опекунами могут стать жители края, района, физические или юридические лица. Опекун оплачивает 50% от стоимости содержания животного, то есть половину от стоимости его содержания и кормления. Если найдется опекун для леопарда, это ускорит решение вопроса по его приобретению.

В этом году все индивидуальные предприниматели в шоке: страховые взносы на индивидуальных предпринимателей взлетели в два раза – с 18 тыс. рублей в год до 35 тысяч. Это привело к массовому закрытию ипэшек по всей стране. Не исключение и Кавалеровский район. Но Зотовы пока держатся. Им нельзя закрыться – у них зверье, которое без питания и помощи просто погибнет.

Думают Зотовы и о расширении территории. Хотели бы взять в аренду еще 20 соток земли, чтобы устроить здесь зону отдыха, как в Китае: установить беседки, лавочки, качели для детей, построить маленький бассейн и населить его золотыми рыбками, насажать красивые кусты, меж которыми будут важно ходить и кричать царские птицы – павлины. Правда, пока Зотовым в аренде дополнительной территории отказали: райадминистрация решила участок земли по соседству с Зотовыми отдать многодетным семьям для жилищного строительства… А первых павлинов, несмотря ни на что, неунывающие Зотовы купят уже в апреле, когда потеплее будет.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.