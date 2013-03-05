В Приморье акционеры Находкинского СРЗ одобрили консолидацию акций

Акционеры ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на внеочередном собрании 20 февраля единогласно приняли решение о проведении консолидации акций компании. Всего в собрании приняли участие 80,1342% акций от общего числа. Эксперты считают, что консолидация будет проведена в интересах группы акционеров, контролирующих НСРЗ напрямую и через офшоры.

Консолидация 471 млн 751 тыс. 911 акций будет проведена на условиях конвертации, в соответствии с которыми 10 размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля будут конвертированы в 1 обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу - права, предоставляемые обыкновенной акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Досье «ЗР»

Основными видами деятельности Находкинского судоремзавода являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций. Уставный капитал АО составляет 47 млн 175 тыс. 191,1 рубля. Он разделен на 471 млн 751 тыс. 911 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. В настоящее время владельцем 37,5001% акций ОАО «НСРЗ» является Ирина БОРБОТ. Зарегистрированным на Британских Виргинских островах офшорам «Ферина Коммершиал» и «Хайдерри Интернэшнл» принадлежат соответственно 19,87658% и 17,7811%. Еще 24,853% акций принадлежат Росбанку.

Консолидация акций (обратный сплит) - уменьшение числа находящихся в обращении акций путем их пропорционального объединения. При этом суммарная номинальная стоимость акций и размер уставного фонда не изменяются. Целью операции является принудительное увеличение цены одной акции.

В отличие от дробления акций (сплита), консолидация применяется не так часто. Повышение цены акций может стать необходимым, например, в следующих обстоятельствах: процедуры биржевого листинга предусматривают минимальную цену акции. Для НСРЗ этот вариант не подходит. Кроме того, консолидация применяется также для формирования контрольного пакета акций в руках «внутренних» акционеров.

Другая задача, которую можно решить консолидацией, - избавление от мелких инвесторов. Мелкие вкладчики, как известно, не могут оказать решающего влияния на деятельность акционерного общества и потому не имеют никакого интереса в отношении общества; в подавляющем большинстве таких акционеров интересует только один вопрос - сколько они получат дивидендов.

Очевидно, что при консолидации возможна ситуация, когда акционеры - владельцы акций акционерного общества - обладают меньшим количеством акций, чем необходимо для консолидации. В этом случае Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что такие акции должны быть выкуплены акционерным обществом, причем по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со статьей 77 указанного Федерального закона советом директоров акционерного общества с обязательным привлечением независимого оценщика (аудитора). При этом Федеральный закон «Об акционерных обществах» не предусматривает каких-либо исключений из вышеприведенной нормы, и, таким образом, выкуп указанных акций должен быть осуществлен даже в случае, если их владельцы отказываются предъявлять акционерному обществу требования о выкупе принадлежащих им ценных бумаг.

Учитывая данное обстоятельство, процедура консолидации, как было сказано выше, часто применяется в целях отсечения мелких акционеров. Обычно процесс консолидации значительно облегчает работу с реестром в связи с общим сокращением числа акционеров общества.

Отметим, что ОАО «НСРЗ» после приватизации перманентно находилось в состоянии «корпоративных войн». К примеру, Арбитражный суд Приморского края только 29 ноября 2012 года отказал акционерам завода (ОАО «СаСКо-стокс», ЗАО «Служба управляющего консультирования», ООО «Предприятие «Дружба» и ряд физлиц), пытавшимся добиться признания недействительными решений годового собрания акционеров, состоявшегося еще 24 июня 2010 года. Еще ранее, в 2008 году, компании «Дружба» и «СаСКо-стокс» обвинили администрацию Находкинского СРЗ под руководством Андрея ЧИЖА в фактическом захвате власти на заводе. По мнению «СаСКо-стокс», целью захвата завода являлись отказ от судоремонта, как низкорентабельного производства, «зачистка» территории предприятия и превращение его в порт для перевалки якобы черной и серой контрабанды из Китая.

Последние успехи НСРЗ (завод ударно справился с контрактами в рамках проектов изготовления мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, а также строительства бетонного основания «Сахалин-1») участники рынка связывают с именем гендиректора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-я «дочка» Объединенной судостроительной корпорации) Игоря БОРБОТА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.