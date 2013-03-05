Второе пришествие "БАМовских" IVECO Magirus на Дальний Восток

Дальний Восток всегда был идеальным местом для настоящей мужской работы. Рыба, лес, золото, нефть, полезные ископаемые – недра региона до сих пор таят в себе несметные богатства, интенсивное освоение которых началось еще при советской власти.

Достаточно вспомнить прокладку Байкало – Амурской магистрали в СССР. Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что эту железную дорогу строил весь мир, ведь гигантская стройка дала работу не только советским людям, но и обеспечила заказами многие западные фирмы, которые делали машины и оборудование для БАМа.

Магия промышленного назначения

Среди таких фирм была и немецкая Magirus-Deutz, которая поставляла в страну победившего социализма грузовики и самосвалы. Эти машины произвели на наших людей очень сильное впечатление невиданным прежде сочетанием комфорта, мощности и надежности. Благодаря этим качествам, они стали самыми массовыми грузовиками из "капиталистической" спецтехники, трудившейся на стройках Сибири и Дальнего Востока. Некоторые из "бамовских" Магирусов до сих пор работают в таежных поселках Хабаровского края и Амурской области, и считаются немецкими машинами, хотя сама фирма Magirus-Deutz уже давно сменила прописку, и стала составной частью европейского международного концерна IVECO (Industrial Vehicles Corporation — корпорация автомобилей промышленного назначения).

Здесь стоит отметить, что марка IVECO получила не менее широкое признание в России, чем Magirus-Deutz, правда, теперь с ней больше знакомы жители европейской части. Дальний Восток, в 90-е годы попавший под мощное влияние азиатского автопрома, на некоторое время как бы выпал из общего европейского пространства, которое тянется от Лиссабона до Владивостока. Чтобы вернуть его обратно, потребовались годы, в течение которых на местах шла работа по формированию дилерских сетей европейских марок. Автопроизводитель в это же время занимался созданием новых моделей, которые не только унаследовали все лучшие черты прежних Magirus-Deutz, но и приобрели новые достоинства, присущие бренду IVECO.

Впечатляющий эффект

Одним из главных конкурентных преимуществ на сегодняшний день по праву считается экономическая эффективность, с которой у IVECO все в порядке. Европейские стандарты не допускают расточительства, поэтому показатели топливной экономичности, моторесурса и межсервисного интервала находятся на высоте. Грузовики IVECO по-прежнему способны восхищать своих владельцев, как и во времена БАМа. Чего только стоит победа экипажа IVECO в ралли ДАКАР 2012! А премия тягач года 2013(Truck of the Year 2013) ?!!

Модельный ряд IVECO сегодня включает в себя 4 линейки коммерческих автомобилей DAILY, EUROCARGO, STRALIS, TRAKKER, с большим количеством вариаций внутри каждой линейки. Ежегодно IVECO производит и реализует на мировом рынке более 160 000 грузовых автомобилей и более 430 000 двигателей ( Да, да! IVECO поставляет двигателя на конвейеры и других марок!). Годовой оборот компании достигает 9 миллиардов евро. Для заказчиков IVECO трудятся 32 000 сотрудников компании, работают 49 заводов в 19 странах, 15 научно-исследовательских центров и 844 дилерских предприятия.

Одно из таких предприятий находится в Приморском крае. Компания "ТАРКОН" уже более 10 лет занимается поставками и обслуживанием различной грузовой и специализированной техники на дальневосточном рынке, а в июле 2012 года получила официальный дилерский сертификат от IVECO. В активе предложений компании сегодня несколько моделей седельных тягачей, самосвалы, лесовозы, автобусы IVECO.

Организациями, сделавшими выбор в пользу техники марки IVECO, являются такие известные компании как Почта России, "Владавиа", "Строительный альянс управления механизации" (САУМ), ДальСпецСтрой и многие другие, среди которых можно выделить крупнейшую лезозаготовительную организацию Дальнего Востока "Тернейлес", в собственности которого находится порядка 70 единиц техники IVECO Trakker.

Детальный просмотр

Секрет успеха "ТАРКОНа" кроется в подборе и предоставлении оптимальных условий для каждого клиента и высоком качестве послепродажного сопровождения. Компания располагает современной сервисной станцией для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей IVECO и всем необходимым оборудованием для проведения качественной диагностики и ремонта.

Предметом особенной гордости коллектива "ТАРКОНа" является фирменный диагностический стенд E.A.S.Y, который позволяет быстро оценивать техническое состояние систем автомобиля и точно выявлять неисправности. В наиболее сложных случаях это оборудование дает возможность подключить автомобиль к удаленному диагностическому компьютеру общей технической службы IVECO Russia (функция TeamViewer, или "Командный просмотр").

Как известно, ремонт и техобслуживание автомобиля требуют обязательного наличия под рукой необходимых деталей и инструментов. На сервисной станции компании "ТАРКОН" для этих целей организован собственный склад оригинальных запчастей IVECO. А специалисты компании, анализируя потребности настоящих и потенциальных клиентов, постоянно держат руку на пульсе, стараясь поддерживать оптимальный ассортимент и количество расходных материалов и запчастей. При этом в случае отсутствия необходимых запчастей в наличии, их тут же закажут на региональном складе IVECO и доставят в сжатые сроки.

Дальний Восток еще долго будет оставаться местом для настоящей мужской работы, выполнять которую создана техника IVECO.

ООО "ТАРКОН" официальный дилер IVECO

тел. 8 (423) 272 9933

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.