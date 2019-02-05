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Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз
Чаще всего абоненты использовали программу лояльности «Больше» в категории ювелирных украшений и онлайн-шопинга
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» за 2018 год. Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения, заказывать товары на AliExpress и участвовать в онлайн-распродажах.
По итогам 2018 года число активаций в программе лояльности «Больше» увеличилось более чем в пять раз. Особенно резкий рост участников отмечен в IV квартале 2018 года, что можно объяснить подготовкой к новогодним праздникам и выгодными предложениями в рамках распродаж «Черной пятницы», сообщили газете "Золотой Рог" в Tele2.
Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за 2018 год. Чаще всего абоненты использовали программу лояльности «Больше» в категории ювелирных украшений – на нее пришлось около трети активаций. На протяжении года клиенты пользовались выгодными предложениями от крупных ювелирных сетей: Valtera, «Адамас», «585*Золотой», 585 Gold и SUNLIGHT. Так, сотрудничество с компанией «Адамас» позволяет абонентам оператора получить подарок и скидку 20% по промокоду.
На втором месте оказалось предложение для любителей онлайн-шопинга в партнерстве с интернет-ретейлерами AliExpress и TMall. Его выбирали около 20% пользователей программы лояльности «Больше» в 2018 году. Участники акции могли получить кешбэк за покупку товаров на популярной онлайн-площадке. Рост активаций в категории также объясняется повышенным кешбэком в октябре и ноябре.
Третье место списка самых востребованных акций занимает предложение для любителей книг. Интернет-магазин «ЛитРес» выбирали 14% пользователей программы лояльности по итогам 2018 года. Совместная акция с партнером предлагает участникам книги в подарок, скидки и кешбэк за покупку аудио- и электронных книг.
На четвертой позиции рейтинга оказались предложения в рамках BlackFridaySale и «Киберпонедельника». Несмотря на относительно короткую продолжительность акций (около двух недель), на них пришлось примерно 9% активаций. В период проведения BlackFridaySale и «Киберпонедельника» абоненты Tele2 получили возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. Партнерами компании стали крупнейшие интернет-площадки BlackFridaySale.ru, Shop&Show, Kassir.ru.
Пятую позицию списка занимают предложения METRO Cash & Carry, «Пятерочки» и «Перекрестка». Они позволили клиентам делать покупки с кешбэком на счет мобильного телефона. На долю предложений от продуктовых супермаркетов пришлось примерно 5% подключений.
Также востребованной среди клиентов Tele2 оказалась акция «Год кино по смешным ценам», которая позволила московским клиентам покупать билеты со скидкой 20%. Программа лояльности «Больше» пришлась по душе и любителям компьютерных игр. Фанаты World of Warships могли начать игру на выгодных условиях и получить в подарок модель крейсера. У московских клиентов популярностью пользовалась возможность посетить каток на ВДНХ со скидкой 20%.
Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:
«Подход «других правил» мы реализовали и в программе лояльности «Больше». Не ограничивая себя ролью поставщика мобильных услуг, Tele2 стремится быть партнером по стилю жизни и поддерживает самые разнообразные интересы абонентов. По итогам 2018 года наша программа лояльности показала впечатляющие результаты. Более чем пятикратный рост пользователей говорит о том, что нам удалось угадать предпочтения клиентов и подготовить по-настоящему востребованные предложения. Своим абонентам мы дарим подарки, скидки и кешбэк. В то же время категории наших акций охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, мы обязательно разрабатываем интересные сезонные предложения – например, для участия клиентов в приближающемся "Киберпонедельнике"».
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