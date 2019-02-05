Дальневосточный бизнес выбирает "Виртуальную АТС" от "Ростелекома"

Поддержка перевода клиентов с фиксированной телефонии на IP-телефонию – одно из важных направлений в работе «Ростелекома». В 2018 году количество предприятий Дальнего Востока, которые приняли решение перейти на «Виртуальную АТС» от «Ростелекома», увеличилось в восемь раз по сравнению с предыдущим годом. Всего услугой компании в регионе пользуются более трех тысяч клиентов.

С «Виртуальной АТС» можно создавать call-центры и «горячие линии», перенаправлять обращения клиентов на удалённые объекты: базы, склады, производственные помещения. Причем это не требует никаких монтажных работ или установки дополнительного оборудования – для работы услуги нужен только доступ в интернет.

«Мы приняли стратегию по миграции крупных корпоративных клиентов на «Виртуальную АТС» и не ошиблись. Большим преимуществом для крупных клиентов является многоканальность номеров с возможностью переадресации звонков на любой номер сотрудника компании. Миф о том, что «Виртуальная АТС» больше подходит для маленьких предприятий и стартапов, развеян. За 2018 год на этот современный сервис перешло более 200 крупных корпоративных клиентов», – говорит директор по продуктам МРФ «Дальний Восток» ПАО Ростелеком Антон Галазин.

Предприниматели выбирают умную телефонию, чтобы повысить эффективность работы с клиентскими обращениями и снизить затраты на связь.

«АНК-Холдинг» – многопрофильная компания, работающая в таких перспективных направлениях, как строительство, производство молока, растениеводство, переработка сои. В нашем случае от телефонии требовалось не только поддержание линии для звонков, но и полноценный инструмент для ведения бизнеса. Внедрение «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» позволило нам контролировать расходы на связь, отслеживать статистику по всем вызовам из личного кабинета и снизить стоимость владения офисной телефонией. Значительно повысилось качество связи и удобство пользования за счёт перехода на IP-телефоны. «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» стала оптимальным решением для нашего бизнеса и помогла перейти на качественно новый уровень сервиса с сохранением привычного нашим клиентам и партнёрам номера телефона», –рассказывает начальник IT-службы ООО «АНК-Холдинг» Андрей Литвиненко.

Узнать о технической возможности подключения услуг для корпоративных клиентов, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно на сайте https://primorye.rt.ru/b2b/ и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.