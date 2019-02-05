Инвесторам вновь предложат строить парковки во Владивостоке

Инициатива организации единого парковочного пространства в столице ДФО получила губернаторскую поддержку



Идею единой системы автопарковок во Владивостоке в начале прошлого года выдвинул генеральный директор ООО «ДВ Лифт» Сергей ЧИКУРОВ. Прошлой весной она уже получила предварительное одобрение, в 1 февраля приморские предприниматели обсудили этот проект в ходе встречи с губернатором Олегом КОЖЕМЯКО.



По данным статистики во Владивостоке на тысячу человек приходится около 300-350 машин. И для сотен тысяч авто в городе требуются десятки миллионов квадратных метров стояночного места – рядом с домом, работой, с объектами общественного значения и т.д. Плюс – потребность в парковках приезжих. Поэтому потребность в них должна удовлетворяться серьезно, комплексно и быстро. И такие решения возможны, как сказал представитель Совета Приморского РОО «Деловая Россия», председатель правления АНО «Единый центр развития ЖКХ» Роман ЕРШОВ. Проект предполагает развивать сеть многоуровневых парковок, платных автостоянок, создание парковочного пространства карусельного типа.



Расчеты показали, что только в центральной части города в ближайшее время на условиях государственно-частного партнерства или же концессии можно создать около 3 000 парковочных мест.



На деле же бизнес не торопится подключаться к решению проблемы. Администрация города уже несколько лет пытается привлечь инвесторов к нескольким проектам строительства парковок. В прошлом году им предлагались проекты их строительства на ул. Верхне-Портовой, 6 на 240 мест, на ул. Октябрьской, 20 на 214 мест и в районе бывшего разворотного кольца троллейбуса на ул. Фокина, 23 – на 141 место. Был подобран и четвертый участок. Как отметил и.о. главы администрации Владивостока Олег ГУМЕНЮК, участок на Верхнепортовой даже выставлялся на торги на право застройки на основе концессионного договора. Но заявок от бизнеса на участки не было, и поэтому возможно строительство парковки своими силами.



Пресс-центр городской администрации сообщил, что в ближайшее время эти проекты вновь будут выставлены на торги, поскольку для города все-таки приоритетнее социальные объекты – детские сады и школы, строительство автопарковок за счет бюджета города исключено. Строить на предоставленных под парковки участках должен инвестор и обязательно на условиях концессии. Соответственно на основе экономического расчета должны будут составляться договора, оговаривающие сколько лет каждый из этих договоров будет действовать, и какие суммы должны будут перечисляться в бюджет города. Отмечается, что если в 2015-2016 годах предлагаемые проекты могли осуществляться в пределах 500-900 миллионов рублей за одну многоуровневую парковку, то теперь, вероятно, потребуются миллиардные инвестиции.



Новые парковки должны расширять единое парковочное пространство города. При этом предполагается ввести единого оператора, создать общую информационную систему, позволяющая через интернет узнавать: есть ли на парковках свободные места и пр.



Губернатор в целом одобрил предложение, по которому в ближайшее время во Владивостоке должны разработать единую парковочную программу.



Известно, что представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ недавно высказал мнение, что Владивосток сможет использовать для строительства парковок средства федерального бюджета, которые ему будут выделены в этом году на ремонт и повышение качества городских дорог в сумме около 4,5 миллиардов рублей.



Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.





