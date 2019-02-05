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Во Владивостоке наводят порядок

05 Февраля 2019, 15:40 | Приморье

Активизировать работы по наведению чистоты и санитарного порядка в краевом центре – такое поручение дал городским службам и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК.

Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведется круглосуточная очистка дорог, лестниц, виадуков, пешеходных зон, прибордюрной полосы. С наступлением благоприятной погоды начнется помывка тротуаров и дорог, дорожных ограждений и дорожных знаков, подземных переходов, остановок общественного транспорта и опор мостов. В подземных пешеходных переходах работники предприятия убирают мусор, очищают стены от рекламных объявлений и граффити, которые, к сожалению, появляются вновь. А ведь на то, чтобы отмыть надпись, уходит не один час.

Кстати, в этом году в городских подземных переходах будет проведен текущий ремонт: окрашены стены, отремонтированы ступени. Планируется окраска стен в переходах на ул. Карла Жигура, проспекте 100-летия (в районе остановки общественного транспорта «Молодежная»), Гоголя, Суханова, Океанском проспекте и по другим адресам.

Уже сейчас бригады озеленителей приступили к формовочной обрезке и вырубке сухих и представляющих угрозу деревьев. Обрезка деревьев уже проведена на улицах 2-й Линейной, Садгородской, Партизанском и Океанском проспектах, проспекте 100-летия Владивостока, на Спортивной набережной.

«Ветви и порубочные остатки сразу вывозят для дальнейшей утилизации», - подчеркнули в муниципальном предприятии. В ближайших планах городских озеленителей – обрезка более 1100 деревьев, 91 сухое и аварийное дерево вырубят.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: благоустройство  жкх  гуменюк 



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