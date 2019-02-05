Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке наводят порядок
Активизировать работы по наведению чистоты и санитарного порядка в краевом центре – такое поручение дал городским службам и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК.
Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведется круглосуточная очистка дорог, лестниц, виадуков, пешеходных зон, прибордюрной полосы. С наступлением благоприятной погоды начнется помывка тротуаров и дорог, дорожных ограждений и дорожных знаков, подземных переходов, остановок общественного транспорта и опор мостов. В подземных пешеходных переходах работники предприятия убирают мусор, очищают стены от рекламных объявлений и граффити, которые, к сожалению, появляются вновь. А ведь на то, чтобы отмыть надпись, уходит не один час.
Кстати, в этом году в городских подземных переходах будет проведен текущий ремонт: окрашены стены, отремонтированы ступени. Планируется окраска стен в переходах на ул. Карла Жигура, проспекте 100-летия (в районе остановки общественного транспорта «Молодежная»), Гоголя, Суханова, Океанском проспекте и по другим адресам.
Уже сейчас бригады озеленителей приступили к формовочной обрезке и вырубке сухих и представляющих угрозу деревьев. Обрезка деревьев уже проведена на улицах 2-й Линейной, Садгородской, Партизанском и Океанском проспектах, проспекте 100-летия Владивостока, на Спортивной набережной.
«Ветви и порубочные остатки сразу вывозят для дальнейшей утилизации», - подчеркнули в муниципальном предприятии. В ближайших планах городских озеленителей – обрезка более 1100 деревьев, 91 сухое и аварийное дерево вырубят.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке наводят порядок
- Во Владивостоке штрафуют магазины, кафе и парикмахерские за отсутствие урн
- Во Владивостоке благоустроят 317 дворов
- В Приморье открыты первые единые центры оплаты услуг ЖКХ
- В Приморье открыты первые Единые центры по оплате услуг ЖКХ
- Дым в трубу, дрова - в исходные
- Во Владивостоке ликвидировано шесть незаконных свалок
- Более 100 КамАЗов мусора вывезли с улиц Владивостока за праздничные дни
- Кожемяко не прочь вернуть сферу ЖКХ под госконтроль
- Коммунальщики контролируют качество отопления в Приморье
Новости раздела
- Во Владивостоке наводят порядок
- Дальневосточный бизнес выбирает "Виртуальную АТС" от "Ростелекома"
- Рост, оплаченный государством
- Во Владивостоке можно создать около 3 000 парковочных мест
- Квотное рейдерство
- Взять власти "на слабо" у извозчиков не получилось
- "Дальспецстрой" выгнали со строительства "Патрокла" во Владивостоке
- Почта Банк и "Ростелеком" обеспечили доступность услуг жителям малых сел Приморья
- Сахалинский олигарх обживается в Приморье
- Три проекта из Приморья стали победителями премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Строительство нового торгового центра во Владивостоке создает неудобства
- В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются
- В деле экс-мэра Владивостока всплыло название известной международной компании
- Во Владивостоке начали строительство восьмиэтажной автостоянки
- Приморье выставляет земли в Федеральную базу инвестиционных площадок
- В Якутии добыт уникальный алмаз в 200 карат
- Во Владивостоке штрафуют магазины, кафе и парикмахерские за отсутствие урн
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Укус ящура
- "Газпром" планирует построить на Сахалине комплекс по производству СПГ