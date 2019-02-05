Рост, оплаченный государством

Главный аналитик Промсвязьбанка Николай Кащеев озвучил экономический прогноз на 2019 год

В конце января в Приморье побывал один из самых известных финансовых экспертов России, начальник управления по стратегическому маркетингу и аналитике Промсвязьбанка Николай КАЩЕЕВ. В своем рабочем графике он нашел время для разговора с журналистами – беседа касалась макроэкономической ситуации, а также моделей взаимодействия банков с клиентами в условиях стагнации экономики и отрицательной динамики реальных доходов населения.





По словам Николая Кащеева, аналитики Промсвязьбанка придерживаются консервативного прогноза относительно развития российской экономики в 2019 году. Рост ВВП составит 1,3% к уровню минувшего года. Ограничивать потенциал роста будет слабеющий спрос на внешних товарных рынках, при этом значительную роль может сыграть вероятное снижение спроса на энергоносители со стороны Китая, экономика которого также замедляется. Средняя цена барреля нефти Brent в 2019 году составит $60, но в течение года стоимость черного золота будет постепенно снижаться – до $50 за баррель. Курс доллара США к концу 2019 года достигнет 70 рублей. Сохраняются риски, связанные с ужесточением или расширением санкций в отношении российских компаний со стороны Запада.

Замедление без потрясений

- Российская экономика по-прежнему сильно зависит от обменного курса и внешнего спроса. Небольшой рост до сих пор обеспечивается государственными программами с бюджетным финансированием, - отметил Николай Кащеев. Определяющим фактором сохранения роста ВВП в 2019 году станут инвестиции. Реализация этого фактора будет зависеть от поддержания роста прибыли корпораций, а также от старта новых национальных проектов и адресных целевых программ объемом 0,7 трлн рублей.

Однако выше описанный сценарий не предусматривает появления «черных лебедей» в виде глобальных экономических неурядиц, уточнил Николай Кащеев. Тем не менее, даже в базовом варианте прогноза темпы роста ведущих экономик мира в текущем году продолжат постепенно слабеть: в США – до 1,6%, в Китае – до 6,2-6,5%. Риск спада пока присутствует только для развивающихся экономик с высокой долговой нагрузкой и дефицитом счета текущих операций. Вероятность наступления глобального кризиса уже в 2019 году Николай Кащеев оценивает в 20%.

Нервозная обстановка на финансовых и товарных биржах подтверждается и показателями Индекса RSBI, который Промсвязьбанк рассчитывает на основе опроса 2 тысяч малых и средних предприятий по всей стране. В третьем и четвертом кварталах 2018 года показатель составлял менее 50 пунктов, что говорит о неуверенности бизнеса в завтрашнем дне. Похожие настроения – и в обществе.

- Люди перестают надеяться на государство и привыкают рассчитывать в первую очередь на себя. Ищут новые возможности для собственного развития, уделяют больше внимания образованию детей, - считает Николай Кащеев. По мнению эксперта, этот тренд особенно актуален для Дальнего Востока: высокий уровень развития «человеческого капитала», открытость региона и его восприимчивость к инновациям в нынешних условиях могут стать конкурентными преимуществами Приморья. Использовать транзитный потенциал Дальнего Востока также необходимо, но это требует значительных вложений в инфраструктуру, отметил Кащеев.

Банкам и клиентам нужно быть реалистами

Наблюдаемое замедление роста касается большинства отраслей российской экономики, и банковский сектор – не исключение. В нем в 2019 году замедлятся темпы роста прибыли. Из-за роста ставок по кредитам, снижения реальных доходов населения и замедления инвестиционной активности корпоративного сектора спрос на кредиты снизится, говорится в прогнозе от Промсвязьбанка. Впрочем, во втором полугодии 2018 года кредитный портфель российских банков и без того рос опережающими темпами, и в 2019 году, таким образом, произойдет балансировка между ростом объемов кредитных портфелей и средств клиентов.

Главный риск 2019 года – более высокая по сравнению с таргетом Центробанка РФ инфляция. По прогнозам аналитиков Промсвязьбанка, к середине 2019 года она достигнет локального пика в связи с ростом налоговых ставок, слабостью рубля, низкой базой прошлого года, а также на фоне опережающего роста продовольственных цен. По итогам года показатель инфляции составит 5,2%. Несмотря на это, аналитики оценивают высокую вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне в 7,75%; хотя не исключено, что ставка будет повышена в начале года до 8% и сохранена на этом уровне до конца года.

Общий тренд на повышение ставок станет дополнительным фактором, сдерживающим рост потребления домохозяйств и экономики в целом. Кроме того, рост потребления в 2019 году будет замедляться на фоне высокой инфляции и снижения темпов роста заработных плат. Последний показатель по итогам года не превысит 3%, таким образом, стагнация располагаемых доходов населения продолжится. В таких условиях объективно увеличивается конкуренция между банками. В Промсвязьбанке убеждены, что наиболее устойчивая модель сегодня – это универсальный банк с элементами института развития.

Николай Кащеев выделил два наиболее важных направления, которым банковские структуры должны уделять внимание. Первое – это упрощение взаимодействия с банком, чтобы человек мог провести необходимую операцию одним нажатием кнопки вместо того, чтобы идти в офис. Второй принцип, который дополняет первый – это возможность получить от специалиста банка исчерпывающую и объективную информацию о том или ином продукте. То есть специалист предупредит клиента не только о преимуществах, но и о возможных рисках.





Региональный директор операционного офиса «Владивостокский» Промсвязьбанка Алексей Солодушко: Мы говорим с предпринимателями на одном языке.

Подход, который позволяет и банку и клиентам реально оценивать свои возможности, особенно важен при кредитовании МСБ – одного из основных направлений деятельности Промсвязьбанка. По словам регионального директора операционного офиса «Владивостокский» Промсвязьбанка Алексея СОЛОДУШКО, сегодня ключевым критерием является наличие у клиента опыта ведения успешного, пусть и небольшого, бизнеса. Умение понимать риски и принимать решения – то, что обычно называют финансовой грамотностью – важнее, чем красивый проект.

- Обычно предприниматели обращаются к нам за кредитами на расширение производства, а не на создание нового проекта «с нуля». Когда человек уже что-то вложил в проект, банк выступает его партнером. Промсвязьбанк говорит с предпринимателями на одном языке. Мы видим всю отчетность, мы посещаем производство. Практика показывает, что более-менее эффективный бизнес получается не с первого раза, - рассказал Алексей Солодушко.

Досье "Золотого Рога": Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

На верхнем фото: Начальник управления по стратегическому маркетингу и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев уверен, что у Приморья есть свои конку

рентные преимущества.

Фото ИА PrimaMedia.

Cергей КУЗЬМИН.

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