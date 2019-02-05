Квотное рейдерство

Губернатор Приморья обратится в ФАС и Росрыболовство за объяснениями по поводу лишения квот старейшего рыбоперерерабатывающего предприятия Приморья

Зарубинская база флота лишена квот на минтай, треску, ежа, кукумарию, спизулу и другие биоресурсы для того, чтобы в будущем ее доли квот были выставлены на аукцион. Об этом сообщил газете «Золотой Рог» источник в местном территориальном управлении Росрыболовства. При этом источник считает, что теневая рыночная стоимость доли квот ЗБФ только на минтай может составить от 30-50 млн рублей ежегодно.

К чиновникам территориального управления уже обращались потенциальные покупатели, которые узнавали перспективы проведения аукциона и возможность приобретения квот.

Источник подтвердил, что приморское терруправление Росрыболовства нарушило установленную законом процедуру лишения квот, так как ЗБФ имеет действующие договоры, и без их расторжения в суде провести аукцион весной 2019 года невозможно. Он объяснил это личным участием первого заместителя руководителя ФАР.

«Лишение ЗБФ квот - это не местная инициатива руководителя территориального управления Росрыболовства Андрея ГИНКЕЛЯ. В своих действиях он опирается на приказ № 761 от 24 декабря, который издал заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК. Первоначально Зарубинская база флота в нем была, но уже через день, 25 декабря, в Москве была издана другая редакция приказа, и ЗБФ уже не фигурировало в списках квотополучателей. Нам известно, что у компании есть действующие договоры, и мы были готовы выдать билеты. Но этот приказ привел нас к тому, что, выдав билеты, мы нарушаем закон, и отказав в выдаче билетов, также нарушаем закон», - заявил источник в местном терруправлении Росрыболовства.

То, что лишение квот заранее спланировано и проводится с явными признаками нарушения закона, трудовой коллектив и руководство предприятия не сомневаются. «В 2019 году у берегов Приморья можно добыть 14 тыс. тонн минтая. В 2020 году общедопустимый объем (ОДУ) на минтай, возможно, будет еще увеличиваться. Доля ЗБФ - это почти 10% от всего объема, разрешенного к вылову в прибрежной зоне Приморья. Это почти полторы тысячи тонн. Мы уверены, что есть компании, которые хотят получить доступ к ресурсу. Хотят приобрести квоты за небольшие деньги. Рассматриваем это как квотное рейдерство при активном участии чиновников, которые почему-то пытаются сделать вид, что у компании нет договоров заключенных в прошлом году, сроком действия на 15 лет», - рассказывает директор Зарубинской базы флота Виктор ЖУКОВ.





Ещё недавно в цехах ЗБФ обрабатывали рыбу. Сейчас здесь царит запустение.

Возмущенные лишением права ловить рыбу работники базы уже подали в администрацию Владивостока заявку на проведение пикета. Месячный простой судов компании значительно ухудшил финансовое состояние предприятия. Рыбаки, потеряв право на вылов 1,3 тыс. тонн минтая, трески, сотен тонн камбалы, ежа, кукумарии и разнорыбицы готовятся к непопулярным мерам по сокращению заработных плат и готовят списки на возможное увольнение работников. При этом, несмотря на социальный взрыв и протестные настроения жителей поселка Зарубино, чиновники Росрыболовства продолжают делать вид, что лишение квот - это проблема зарубинцев, а не тех лиц, кто изменил приказ.

Хотя почти через две недели после подачи заявки на выписку рыболовного билета официальное объяснение чиновников территориального управления Росрыболовства пришло в компанию. Лишение берегового рыбоперерабатывающего предприятия рыбных квот объяснили некой «иностранной формальностью».

Помимо отсутствия компании в приказе за подписью Петра Савчука, в ответе чиновников идет ссылка на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в 2017 году усмотрела некий иностранный след.

Между тем, у компании в 2018 году был новый собственник, и никаких претензий со стороны ФАС нет. На сайте налоговой инспекции указано, что собственником компании стал Виктор Жуков, который сегодня является директором.

«Не совсем понятно, почему у регулятора претензии к нашему предприятию. У меня нет иного гражданства, чем российское, нет второго паспорта, - рассказывает Виктор Жуков. – Чиновники ссылаются на некое письмо ФАР от 2017 года, но с августа по сентябрь 2018 года ЗБФ заключила с Росрыболовством ряд договоров на вылов рыбы, что дает ЗБФ законное право добывать биоресурсы в подзоне Приморья в течении 15 лет. Технически каждый год компания выписывает рыболовные билеты, так как без этого документа не можем выставить флот на промысел. Никаких действий по расторжению договоров чиновники Росрыболовства не предпринимали, но после наших обращений мы получили и уведомление с просьбой расторгнуть договоры в добровольном порядке! То есть, в добровольном порядке закрыть предприятие и выкинуть людей на улицу?».

Цинизмом по отношению к жителям поселка охарактеризовали работники предприятия последнее письмо, в котором заместитель руководителя ФАР Петр Савчук «продолжил» тему квот. В письме от 14 января 2019 года Петр Савчук предлагает компании: «В добровольном порядке досрочно расторгнуть договоры о закреплении долей квот».

Работники возмущены тем, как методично и целенаправленно идет уничтожение старейшего предприятия Приморского края. Они не понимают, как можно разменять судьбы почти полутысячи человек на чьи-то интересы в рыбном бизнесе. Ведь ЗБФ - это социально ориентированное предприятие и всегда готово помочь государству в его социальных проектах. «В прошлом году, когда надо было поддержать программу кандидата в губернаторы Олега КОЖЕМЯКО «Доступная рыба», Зарубинская база флота откликнулась и стала одним из первых участников. Компания поставила по программе наибольшее количество камбалы по самой низкой цене. Почти вся навага также ушла на эту социальную программу. Представитель ФАР Петр Савчук, лично курировал эту программу, просил наше предприятие в ней участвовать, объясняя это ее социальной направленностью. И что мы получили в ответ от этого руководителя ФАР? Лишение квот и попытку уничтожения рыбацкого поселка. Нашим сотрудникам больно видеть, как умирает предприятие, как тускнеет надежда на лучшее завтра в глазах людей. Думаю, что у этого чиновника не хватит личного мужества приехать на встречу к трудовому коллективу и, глядя в глаза, объяснить, за что с нами так поступили», - рассказывает мастер цеха обработки Александр Кошеров.

Между тем, простаивающий флот с каждым днем приближает банкротство и ликвидацию предприятия. Лишенное доходов от рыбалки предприятие начинает отказываться от планов по развитию марикультуры. «В ближайшее время нам необходимо было оплатить изготовление 16 тысяч садков, чтобы пересадить в них годовичков гребешка. Однако, так как у нас нет денег, садки с гребешком не будут размещены на участках. Компания не получит около 300 тонн товарной продукции. Краевая программа развития марикультуры серьезно пострадает, если наша ЗБФ прекратит свое существование», - уверен Виктор Жуков.

Изменить ситуацию и вернуть выделенные государством квоты надеются после того, как в ситуацию вмешается глава ФАР Илья Шестаков. Трудовой коллектив уверен, что руководитель регулятора не допустит социального взрыва в Зарубино. Однако пока официальной реакции на обращение трудового коллектива нет, поэтому работники уже готовятся к выезду в Москву.

Озабоченность за судьбу предприятия выражает губернатор Приморского края Олег Кожемяко. После того, как коллектив предприятия письменно обратился к губернатору с просьбой защитить компанию, состоялась встреча Олега Кожемяко и руководства ЗБФ. Губернатор обещал разобраться и помочь. Администрация Приморского края обратиться в Росрыболовство и ФАС за объяснениями.

На верхнем фото: Если флот ЗБФ не выйдет на промысел, предприятие не выживет.

Фото Сергея КУЗЬМИНА.