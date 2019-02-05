Взять власти "на слабо" у извозчиков не получилось

Доля муниципального транспорта в пассажирских перевозках во Владивостоке в ближайшие годы не только сохранится, но даже увеличится. Об этом заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на встрече с предпринимателями, отвечая на вопрос о будущем общественного транспорта в новоявленной столице Дальнего Востока. По словам главы региона, работа коммерческих автоперевозчиков сегодня не удовлетворяет ни власти, ни жителей города, поэтому на исправление ситуации администрация Приморья готова потратить 1 млрд рублей.

Как неоднократно рассказывала Деловая газета «Золотой Рог», ближайшее будущее городского пассажирского транспорта Владивостока остается неопределенным. Крупнейший перевозчик, муниципальный «ВПОПАТ №1» уже несколько лет находится в кризисе и критически зависит от помощи из городского бюджета. При этом в 2019 году истекают действующие договоры горадминистрации с коммерческими перевозчиками, и они хотели бы уже сейчас получить гарантии того, что их положение на рынке как минимум не ухудшится – некоторые компании за последние год-полтора серьезно обновили подвижной состав. Недовольны коммерсанты и тем, что новый тариф на проезд в автобусах, который традиционно повышался в начале практически каждого года, пока не определен. С 1 января полномочия по установлению тарифа перешли с краевого на муниципальный уровень, но каких-либо решений по поводу стоимости проезда еще не принято.

Пользуясь возникшей неопределенностью, в конце января перевозчики через бизнес-ассоциации и СМИ запустили пробный шар, попробовав напугать власти возможной дезорганизацией работы на маршрутах после истечения договоров и резким ростом стоимости проезда. Позже, на встрече руководства Приморья и Владивостока с бизнес-сообществом, вопрос о будущем автоперевозок губернатору Приморья и и.о. главы Владивостока адресовал представитель комитета по транспорту краевого отделения «Опоры России» Роман ЯРОШ. Впрочем, ответ Олега Кожемяко вряд ли обнадежил ту часть перевозчиков, которая привыкла экономить на обновлении транспорта и качестве обслуживания пассажиров.

- Мы выделим денежные средства - порядка 1 млрд рублей - на приобретение 100 новых автобусов, которые будут работать по центральным городским маршрутам. С тем, чтобы ни у кого не было желания диктовать кому-то условия, - подчеркнул губернатор Приморья. - А дальше, при перезаключении договоров, будут требования к владельцам маршрутов - соответствующий транспорт, обученный и опрятный водитель, безналичная оплата проезда. Кто выполнит - будет продолжать работать. Нет - мы закупим еще 100 автобусов и устроим порядочных водителей туда.

Олег Кожемяко признал, что после проведенной им в ноябре инспекции городских маршруток позитивных изменений в качестве работы перевозчиков не произошло. А и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК рассказал о том, как испытал на себе хамство со стороны водителей.

- Мы наблюдаем, как автобусы бесцеремонно перестраиваются из первого в третий ряд. Как водители щелкают семечки и разговаривают по телефону во время движения. Я подхожу, делаю замечание, мне говорят: «ты кто такой, чтоб мне делать замечание?» - возмутился Гуменюк. - Я пешком хожу в администрацию края и на остановках вижу, как ведут себя водители муниципальных автобусов и коммерческих компаний. Те, кто хочет сравнить, может сам постоять на остановке и увидеть качество обслуживания пассажиров.

Добавим, что срок действия ранее заключенных договоров с перевозчиками истекает 23 марта нынешнего года. Но закон позволяет отсрочить эту процедуру на 180 дней - за это время победившая на муниципальном конкурсе компания из Санкт-Петербурга проведет мониторинг пассажиропотока. В феврале планируется подготовить список конкретных требований к тем, кто хочет продолжить возить пассажиров.

- Мы можем пойти на отсрочки по перезаключению договоров, если предприятия будут встраиваться в новую модель работы. Чтобы общественный транспорт отвечал новому статусу Владивостока, - добавил Олег Кожемяко.

На фото: Коммерческим автоперевозчикам предложили подумать над выбором: либо они будут вынуждены работать по правилам, которые им пропишут власти, либо их будущее будет весьма туманным

Фото Евгении Приймак