"Патрокл" рождается в муках

Перспективный микрорайон Владивостока к контрольному сроку оказался не достроен, а само бытие его жителей микрорайона характеризуется ежедневным подвигом выживания в экстремальных условиях

Жизнь сыграла жестокую шутку со строительством перспективного микрорайона «Патрокл» в приморской столице. Десятилетняя организационно-строительная деятельность дала скромные результаты. На сегодняшний день здесь введено жилых зданий примерно на 5 тыс. человек. Не построено ни одного социального объекта. Жизнь новоселов хронически омрачается – неблагоустройством, отсутствием нормального проезда к домам, необеспеченностью обещанными благами. Само бытие жителей микрорайона характерно ежедневным подвигом выживания в экстремальных условиях. Подробности – в расследовании газеты «Золотой Рог».

Район бухты Патрокл в 60-80-х годах прошлого века, когда шло массовое строительство Большого Владивостока, инициированное генсеком КПСС ХРУЩЕВЫМ, оставался совершенно неосвоенным. На огромной территории было всего несколько малоэтажных жилых строений, да группа дачных домиков. В какой-то степени эту территорию под застройку не хотели отдавать военные, имевшие здесь свои интересы, а мощные тогда приморские строительные тресты считали ее для себя недостаточно серьезной – всего на полтора-два года работы, и поэтому особо сюда не стремились. Тем более, что уже был опыт бухты Тихой, жильцы которой постоянно укоряли власти, что их загнали в «гнилой угол», где им приходится бедовать в туманах и сырости.

Да и проект застройки, подготовленный в те времена для этого района ЛенГИПРОгором, почему-то не понравился командованию ТОФ. В конце 80-х на территорию «Патрокла» претендовал МЖСК, привлекавший на стройку и предприятия стройиндустрии Владивостока молодежь. Им прорабатывался новый проект застройки микрорайона, но решение о его строительстве тогда так и не созрело, а потом эти планы рассыпались. Но развитие города требовало реванша.

Реванш на «костях океанариума»

К реальному освоению района бухты Патрокл решено было вернуться в 2004 году неожиданным решением – строительством здесь Приморского океанариума. Тогда это было уже давней мечтой ученых ДВО РАН. И они могли бы о своей мечте даже и не мечтать, если бы в 2004 году президент Владимир ПУТИН не одобрил бы инициативу на тот момент губернатора Сергея ДАРЬКИНА о строительстве этого уникального объекта.

В середине лета 2005 года под будущее строительство было создано ФГУП «Дирекция строительства Приморского океанариума» и определена территория, где он должен был строиться. Выбор стройплощадки тогда выпал на Патрокл. Уже в следующем году строительная компания «Востокинвестстрой» вела активные подготовительные работы под намеченное строительство. К началу 2007 года строители рапортовали, что под строительство основного здания океанариума площадка подготовлена. И в конце января губернатор доложил об этом президенту. На строительство океанариума по тем ценам требовалось всего 2 млрд. рублей и несколько лет работы.

Затем последовало неожиданное решение президента, отменившее это строительство в районе Патрокла и перенесшее его на остров Русский. Однако Владимир Путин дал иное благословение на развитие покидаемой проектом территории – по его мнению, в перспективе она должна была использоваться для решения жилищного вопроса дальневосточных военморов. И хотя в то время акцент в этом делался на строительство в районе Снеговой пади, идея военным приглянулась.

Однако, чтобы начать строительство «жилья для военных», сначала потребовалось изъять у них эту перспективную для строительства территорию… чтобы затем их же военные строители смогли взять ее в аренду. Чудно это было.

Территория «Патрокла» оказалась в ведении федерального Фонда РЖС, и в конце сентября 2009 года он выставил земельные участки, расположенные в районе бухты, общей площадью 162,46 га на аукцион. По итогам, подведенным 18 ноября, победителем на право аренды было признано ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» из Хабаровска при Спецстрое России.

Сделанные тогда предпроектные проработки были оптимистичны. Вопросы обеспечения микрорайона инженерной инфраструктурой в принципе были решены. Транспортную доступность района должны были резко повысить строительство автодороги поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл, плюс – планировавшиеся мосты и участок новой дороги от Патрокла до Золотого моста. Фонд РЖС предполагал, что здесь возможно возвести около 353 тысяч кв. метров жилья.

Однако уже в начале апреля 2010 года руководство «Дальспецстроя» заявило о пересмотре объемов строительства в районе «Патрокла» в сторону увеличения – до 600-700 тыс. кв. метров жилья. В итоге прогнозная численность жителей микрорайона поднялась с 15 тыс. до 30 тыс. При этом предполагалось, что строить здесь будут не только бюджетное жилье эконом-класса, но и коммерческое, с более высокими потребительскими характеристиками. И руководитель компании предполагал, что уже в 2017 году строительство микрорайона может быть завершено.

Проектировщики института «Приморгражданпроект» изначально включили в генплан микрорайона две школы на 825 мест каждая, три детских сада по 220 мест, районную поликлинику, пять многофункциональных комплексов с предприятиями торговли, общественного питания и сферы услуг, административно-деловые и общественно-развлекательный центры. Но в связи с возможным увеличением объемов строительства жилья решено было увеличить количество и мощность социальных объектов. Так детсадов запланировали на 960 мест, школ – на 2640. Было предложено построить по гаражу для каждой семьи жителей микрорайона, что, однако, сегодня не получается.

В ноябре 2009 года Сергей Дарькин и руководитель федерального Фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН провели в районе Санаторной исторический круглый стол по освоению приморских участков Фонда в целях жилищного строительства. Именно на нем и были заявлены грандиозные планы освоения района «Патрокла», которые предполагалось завершить к 2019 году. То есть, на сегодня строительство должно было закончиться, и красавец-микрорайон – жить нормальной жизнью.

Тогда представитель Фонда обещал застройщику выкупать до 25% построенного в микрорайоне жилья эконом-класса, чем явно обнадеживал его на активное строительство. Обещал также не кошмарить арендной платой и во всем содействовать. Содействовать военным строителям обещали тогда также руководители краевых и городских властей, сетевых предприятий и пр. Новому микрорайону была обещана газификация. Тогда же был подписан и целостный «План мероприятий по жилищному строительству на участках Фонда РЖС в районе «Патрокла». Было высказано, что «Дальспецстрой» к возведению микрорайона привлечет другие компании, желающие здесь строить, чем облегчит задачу для себя. Но…





















Планы проваливаются и меняются

Причин тому, что принятый в 2009 году план застройки микрорайона провалился, множество, хотя и сам он был реален, и начало его выполнения – обнадеживающим.

В середине 2012 года на берегу моря к вводу были готовы уже объекты первой очереди микрорайона – 26 малоквартирных домов бизнес-класса высотой в 3-6 этажей и один 8-этажный. В целом на 262 квартиры. В дальнейшем здесь, по ул. Басаргина, была достроена еще группа малоэтажных домов. Между этими домами и берегом застройщиком была построена и передана городу новая городская набережная.

К сожалению, это строительство не оправдало надежд застройщика, предполагавшего, что построенные объекты удастся продать быстро и выгодно. Заявленные самыми высокими по Владивостоку цены на квартиры со временем отступили, но их реализация затянулась, а надо было расплачиваться по кредитам. И даже еще осенью минувшего года продажей оставшихся здесь 30 квартир «Дальспецстрой» пытался поправить свое финансовое положение. По их темным окнам заметно, что какие-то помещения здесь по-прежнему пустуют.

Лучше был результат по трем 10-этажным панельным жилым домам на ул. Можайской, которые были готовы к началу 2013 года и предложены в продажу. Здесь было введено 419 квартир. Продавались они успешно и начиная от 54 тысяч рублей за 1 кв. метр, что тогда не было дешево, но почти в два раза меньше, чем сейчас в новых домах этого микрорайона на ул. Феодосийской.

В дальнейшем «Дальспецстрой» продолжал строить здесь уже бюджетное жилье по программе обеспечения им военных. Задел был сделан большой, и несколько многоэтажных домов уже готовились к сдаче, которая так и не состоялась. Дома высокой степени готовности были брошены без консервации, охраны, и сегодня разворовываются, теряют внешний вид и являются угрозой для тех, кто осмеливается посещать эти стройплощадки и объекты. Некоторые застыли на «нуле».

Жертва космодрома

Строительство «Патрокла», по сути, стало жертвой другой крупной дальневосточной стройки, как, собственно, и сама компания «Дальспецстрой». Высокие требования к компании по строительству космодрома «Восточный» привели к тому, что она в пользу особо нужного стране комплекса в Амурской области оголила другие свои объекты. В том числе микрорайон «Патрокл» во Владивостоке. Ответственный госзаказ, по сути, разорил компанию.

Известно, что сами строители космодрома месяцами не получали зарплаты, не говоря о тех, которые были заняты в компании на менее ответственных объектах. В итоге застройщик был подведен к банкротству, по нему была введена процедура наблюдения. Это же совпало и с ликвидацией Спецстроя РФ. Большинство прежних военных строительных главков страны было переподчинено напрямую Минобороны. Чтобы выжить, не заработавшему на строительстве космодрома «Дальспецстрою», а теперь ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», пришлось резко сокращаться и уходить из других регионов. Помимо объектов на «Патрокле», он был вынужден уйти во Владивостоке и со строительства жилья в Снеговой пади.

Стройнадзор и Приморский арбитражный суд пытались вернуть застройщика на брошенные объекты, чтобы им была выполнена надлежащая консервация и обеспечено безопасное содержание, но безуспешно.

В какой-то степени микрорайону повезло, что сюда в 2014 году смогла зайти и начать работать компания ООО «Ренессанс Актив», построившая здесь 6 жилых зданий – 8-этажку «Восточный бриз Премьер» на первой линии застройки на ул. Басаргина, на ул. Сочинской – ЖК «Маяк Басаргина» и 4 дома ЖК «Восточный Бриз». В целом - немногим менее тысячи квартир.

Однако на этом компания, связанная с опальным мэром города Игорем ПУШКАРЕВЫМ, свою деятельность на микрорайоне закончила. На вопрос «ЗР» «почему», в компании ответили, что больше не располагали в этом районе участками под строительство, а в недавних аукционах, на которых были выставлены участки, арендовавшиеся ранее «Дальспецстроем», компания принимать участие не стала. Известно, что в настоящее время «Ренессанс Актив», завершив в конце прошлого года строительство ЖК «Академический» на «Заре», развернуло строительство нового ЖК в районе ст. Океанской.

Уход этой компании с микрорайона как-то был восполнен приходом другой – ИСК «Патрокл», тесно связанной с экс-губернатором Сергеем Дарькиным. В конце сентября минувшего года она завершила долевое строительство первой в этом микрорайоне 25-этажки на ул. Феодосийская, 46, хотя ранее один из высоких госчиновников требовал не строить в микрорайоне дома выше 17 этажей. Дом был построен всего за полтора года. Сейчас продолжается строительство еще двух таких же зданий, которые компания планирует ввести уже в этом году. Сейчас, на этапе строительства, квартиры без отделки предлагаются здесь по 90-96 тысяч рублей за 1 кв. метр. Активность строителей на этих объектах остается довольно высокой.

ИСК «Патрокл» в ближайшее время предполагает начать подготовку строительства следующих объектов микрорайона – ближе к морю. Ранее в этом месте предполагалось поставить две девятиэтажки, но не исключено, что окончательное проектное решение будет за более высокими домами.

Из новостроя в микрорайоне сейчас также заметна небольшая малоэтажная застройка, как считается, родившаяся на энтузиазме дирекции Приморского океанариума при его первой попытке строительства в этом районе города. Пожалуй, это - все зримые успехи.

«Золотые» участки

Трудно сказать, на 20 или на 30% микрорайон построен от «декларации» 2009 года. И особая доля в провале этого строительства, пожалуй, лежит на том самом Фонде РЖС, который сначала скрылся в недрах АИЖК, а затем стал одним из подразделений госструктуры АО «ДОМ.РФ». Кстати, участок примерно в 1 га, который ИСК «Патрокл» собирается осваивать с аукциона, продавался в минувшем году со стартовой ценой в 50,9 млн рублей. До этого, в конце 2017 года, попытка «ДОМ.РФ» продать общим лотом не задействованные в строительстве 79 участков общей площадью 75,9 га за 1,35 млрд рублей оказалась неудачной. Но и продажа отдельными участками оказалась для застройщиков малопривлекательной. Ясно, что дорогие продажи земли под новые дома существенно влияют и на цену квадрата жилья. При этом потеря единого застройщика микрорайона сегодня, конечно, фатальна для успешного завершения проекта.

162,5 га Фондом РЖС были предложены «Дальспецстрою» в свое время на правах аренды всего за 28 млн рублей на девять лет. При этом при ежегодных платежах за аренду 1 га в размере 745,3 тысяч рублей на любом этапе строительства застройщик мог выкупить этот 1 га, за исключением территорий общего пользования и под жилыми домами с квартирами, оформляемыми в собственность граждан, всего за 843,2 тысяч рублей. Тогда говорилось, что «арендные платежи и выкуп участков не должны ударить по карману будущих новоселов». Теперь начали бить.

Недавно, во время предвыборной борьбы за пост губернатора Олег КОЖЕМЯКО отметил, что около 30 участков на «Патрокле» предполагается использовать под строительство жилья для обманутых дольщиков. Но пока нет полной ясности – как эта идея должна воплощаться. Опять же, официально во Владивостоке не так уж и много обманутых дольщиков, чтобы на эти цели требовалось столь много земли.

Социалка и рекреация в уме

Недавно стало известно, что в ближайшее время в районе «Патрокла» предполагается начать строительство детского сада и школы. В прошлом году для микрорайона проектировалось сразу два детских сада на 240 мест каждый, которые должны быть построены на участках в районе ул. Басаргина,2,3. Они предложены здесь аналогичными построенным в жилом районе Снеговая падь. Для некоторых жителей микрорайона, возможно, будет удобен и детский сад на ул. Тихвинской, 3 на 120 мест, который тоже предполагается построить в ближайшее время.

Школа на 825 мест в районе ул. Басаргина, 1 тоже будет подобна уже построенным в Снеговой пади. Привязку ставшего типовым проекта выполняют казанские проектировщики, а приступить к строительству намечено уже в этом году. Вероятно, на него потребуется еще около года, и дети смогут пойти в эту школу к 1 сентября 2020 года.

По мнению генерального директора ООО «Городской риэлторский центр» Сергея КОСИКОВА, микрорайон «Патрокл» после того, как здесь будут построены объекты социальной инфраструктуры, обещанные генпланом спортивные и рекреационные объекты, станет намного привлекательнее, чем сейчас, и число желающих жить здесь быстро увеличится. Но достраивать микрорайон желательно быстрее и комплексно.

КРОМЕ ТОГО

Что еще стоит отметить по недостроенному микрорайону, так это постоянное возникновение здесь то одной, то другой проблемы. Это обрушенный грузовиком и не восстановленный уже в течение трех месяцев один из двух надземных пешеходных переходов, соединяющий прибрежную часть микрорайона «Патрокл» и «материковую».

Опять разбита дорога к домам на ул. Сочинской. Беззащитным остается реликтовое озеро, где, по генплану микрорайона, должна быть разбита зона отдыха – на его льду гоняют автомобилисты, проваливаются машины, на дне оседают покрышки и мусор. До этого озеро подвергалось загрязнению фекальной канализацией, после чего его пришлось чистить экологической компании. Ликвидировать к озеру автомобильные подъезды, чего требуют жители микрорайона, пока не получается.

Приходится жителям бороться и с несанкционированными свалками. И, конечно, как-то некомфортно пока просто находиться на абсолютно неблагоустроенной еще территории микрорайона. Площадки и парковки у сданных домов, конечно, не в счет.

На верхнем фото: «Патрокл» стал реальностью после того, как внимание на Владивосток обратил сам президент.

Фото из архива