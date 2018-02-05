В Приморье инвесторы ждут добро на строительство береговых рыбных комбинатов

Уже весной правительство России огласит, кто из рыбаков получит инвестиционные квоты на заявленные проекты строительства траулеров и береговых заводов.

Президент Владимир Путин в последних поручениях уделил внимание механизму распределения квот. Внимание первого лица государства у отраслевой тематики не случайно, именно от прозрачности и эффективности распределения федеральных биоресурсов зависит рыбное будущее России. Причем, Дальний Восток в перспективе способен отстроить более 10 современных заводов. Как стало известно «Золотому Рогу» в Приморье могут появиться три крупных завода, каждый из которых сможет производить сотни тонн филе минтая.

Пока рыбаки сконцентрировались на защите крабовых квот, правительству поручено вспомнить о компаниях, которые добывают рыбу средними траулерами. В начале года вышли новые рыбные поручения президента. Как сообщает сайт президента России http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56520 правительство должно представить предложения «по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства». Доклад по этой теме необходимо представить до 1 марта 2018 г.



Внимание первого лица страны к системе распределения биоресурсов обусловлено тем, что несмотря на уже сформированную и утвержденную законодательную базу, не решен вопрос с допуском к инвестиционным квотам рентабельных видов биоресурсов - среднетоннажного флота и береговых производств.



Напомним, что необходимость изменения правовых актов по инвестиционным квотам рассматривалась на заседании правительственной подкомиссии, которое проводил в конце декабря во Владивостоке вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. После совещания он сообщил журналистам, что изменения планируются по нескольким направлениям: переход исключительно к аукциону на понижение в случае превышения 25% планки по инвестквотам под береговые заводы; уход от излишних требований к улову по инвестквотам; включение в список объектов инвестиций среднетоннажного флота под квоты минтая и сельди.

Именно наделение инвестиционными квотами среднетонажного флота вызывало обеспокоенность регулятора и рыбаков.

По данным департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России, в настоящее время в портах Дальнего Востока зарегистрировано 220 судов. 90% рыболовного флота составляют суда, которые были построены более 25 лет назад. Однако основа рыбопромыслового флота России - это не только большие траулеры, но и среднетоннажные суда. В 2016 году на Дальнем Востоке было добыто 2 млн 900 тыс. т водных биологических ресурсов. 54% вылова пришлось на крупнотоннажные суда, около 46-47% - на средние и малотоннажные суда. Но разработанный правительством механизм наделения оставил среднетонажный флот без минтаевых и сельдевых инвестиционных квот.

При этом среднетоннажные суда-сырьевики (без фабрики и без переработки) на сегодня являются единственно возможным для строительства на Дальнем Востоке типом судов. Дальневосточные верфи могут и готовы строить только средние и малые суда. Такой тип судов готовы строить верфи в Николаевске-на-Амуре, Хабаровске и Благовещенске.



Изменить ситуацию, по словам вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, возможно изменив нормативные акты в части включения в инвестиционную квоту предложений по среднетоннажным судам: «Мы среднетоннажные суда включим. Под них предусмотрим минтаевые и сельдевые квоты. Причем все это ранее обсуждалось, и были даны соответствующие поручения, но это до сих пор не сделано. И, по мнению рыбаков, это также позволит загрузить верфи Дальнего Востока», - резюмировал Ю. Трутнев.

За это предложение выступает Всероссийская Ассоциация Рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Как считает ее президент Герман Зверев, существует проблема невостребованности инвестиционных квот, выделенных на рыбопромысловые суда. По его словам, из инвестиционного процесса были исключены средне и малотоннажные суда: «Инвестиционные квоты в виде низкорентабельных объектов, выделенные на данный тип судов, не вызывали особого интереса у рыбаков, а избыточное регулирование будущего вылова окончательно убило всякий интерес. «Решение ввести новый объект инвестиций - среднетоннажное судно - в отношении минтая и сельди тихоокеанской, предельно чёткое и справедливое, с учётом промысловой истории и реалий судостроительной отрасли Дальнего Востока», - считает Герман ЗВЕРЕВ.

Еще один импульс развития получит регион от коррекции нормативной базы по береговым заводам. Интерес к строительству береговых мощностей проявило 11 инвесторов, подавших заявки в Росрыболовство. По данным «Золотого Рога», три заявки на строительство фабрик есть в Приморском крае. Реализация всех 11 проектов принесет в Россию создание 10-15 тысяч рабочих мест и 25 миллиардный частный инвестиционный портфель. Правда, эксперты в конце страта заявочной кампании усмотрели в нормативной базе комиссионный принцип отбора, который может снизить количество береговых фабрик. По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, если придерживаться комиссионного принципа, то квот хватит на два завода.

«Учитывая, что квот на береговые объекты инвестиций всего чуть больше 90 тысяч тонн, наделить квотами могут всего два больших завода и один небольшой», - подтвердил на заседании подкомиссии представитель Росрыболовства Петр САВЧУК.

С отраслевыми опасениями согласился полпред Юрий ТРУТНЕВ. Он объявил, что несовершенство действующего комиссионного принципа отбора будет исключено. «Комиссионный принцип отбора люди не понимают, рыбаки считают его не прозрачным. И я с ними согласился, потому что считаю, что самый лучший способ отбора - это аукцион, когда чиновник ничем не командует», - сообщил вице-премьер.



Теперь инвесторы ждут, когда комиссия объявит о соответствии заявок инвесторов и проведет конкурсные процедуры. Намерение бизнеса строить заводы будет подкреплено банковской гарантией в 900 миллионов рублей. На кону серьезные финансы и будущее развитие береговой переработки.