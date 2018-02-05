Приморье посетили более 4 млн туристов

В 2017 году оборот туристских услуг в Приморском крае составил 19,4 миллиарда рублей. По отношению к предыдущему году прирост почти 17%. Об этом стало известно на заседании Администрации Приморья, которое провел врио губернатора края Андрей Тарасенко.



Как доложил директор департамента туризма Константин Шестаков, по итогам прошлого года Приморье посетили более четырех миллионов российских и иностранных граждан. Из них около 640 тысяч – иностранцы и более 3,5 миллионов – российские туристы из разных регионов страны. В сравнении с 2016 годом показатель вырос на треть.



Такой рост туристского потока, по мнению директора ведомства, обусловлен активной работой сразу по нескольким направлениям. Так, отдельное внимание департаментом и местным туристским сообществом уделялось продвижению потенциала региона как на на российском, так и на международном уровнях. Это работа в рамках проекта «Восточное кольцо России», по созданию современных объектов туриндустрии, повышению качества оказываемых услуг на территории региона, развитию круизного, событийного, гастрономического туризма и других проектов.



«Результатом такой комплексной работы стало не только увеличение количества путешественников, посетивших регион, но и рост оборота туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями. По итогам 2017 года этот показатель составил 19,4 миллиардов рублей. При этом сумма налогов, отчисленных организациями в бюджет региона, превысила один миллиард рублей», – сообщил Константин Шестаков.



Андрей Тарасенко подчеркнул, что сумма налоговых поступлений – один из главных критериев, демонстрирующих успешное развитие отрасли.



«В Приморье множество пляжей, куда летом съезжается весь Дальний Восток. Необходимо, чтобы все базы отдыха и места размещения туристов работали в соответствии с российским законодательством, в том числе были поставлены на налоговый учет. Это позволит с одной стороны защитить отдыхающих от получения недобросовестных и некачественных услуг, а с другой – привлечь дополнительный средства как в краевой, так и муниципальные бюджеты», – обозначил глава региона.



Напомним, по итогам 2017 года Приморский край посетило более 640 тысяч иностранцев (прирост – 13%). Самым массовым по традиции стал турпоток из Китайской Народной Республики – из этой страны к нам приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.



В целом, 2017 год стал знаковым для туристской сферы Приморья. Во-первых, вступил в силу федеральный закон об электронной визе, в соответствии с которым в край въехали около четырех тысяч гостей из 13 стран мира. По мнению экспертов, упрощенный визовый режим должен стать одним из драйверов развития туристской отрасли региона. Во-вторых, регион принял рекордное количество морских лайнеров – 15. В-третьих, на территории Приморья проведено около 300 ярких событийных мероприятий, привлекших в край тысячи путешественников.



Показателем успешной работы региона по развитию туристской отрасли стало включение Приморья в ряд престижных рейтингов. Так, в 2017 году край стал одним из лучших российских территорий по экологическому отдыху. Исследование провели Журнал National Geographic Traveler и национальный туристический портал Russia.travel.



Кроме того, Приморье впервые вошло в рейтинг EventsInRussia: край занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и признан одним из наибобее активных российских регионов в работе по данному направлению.



Однако самым важным достижением года стало признание края одним из лучших регионов России по темпам развития туризма. По итогам Всероссийского рейтинга, проведенного Министерством культуры России, край занял третью строчку, уступив первенство лишь Москве и Московской области.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.