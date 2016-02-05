Итоги Startup Tour 2016 подведены во Владивостоке

4-5 февраля 2016 года Startup Tour посетил Владивосток, где собрались более 500 участников - молодые предприниматели и ученые из Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Хабаровского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», по итогам регионального конкурса были названы 15 команд, получивших признание экспертов и инвесторов российского инновационного рынка.

В открытии тура 4 февраля участвовал всемирно известный математик, академик Александр Кулешов, на днях вступающий в должность ректора Сколковского института науки и технологий. Помимо мастер-классов и экспертных сессий вечером первого дня состоялся научный слэм (Science Slam) - международный проект популяризации науки, организованный Фондом «Сколково» и компанией «Бумага Медиа».

Юрий Сапрыкин, вице-президент по развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке: «На Startup Tour приходят всё более зрелые люди, с пониманием того, зачем им это надо и каких экспертов они хотят послушать. И это отрадно. Сейчас формируется сообщество, которое ориентировано на диалог с институтами развития. Количество людей год от года растет. По моей оценке, резиденты дальневосточного отделения «Cколково» очень перспективные, и налицо явная динамика количества проектов».

Второй день Startup Tour был посвящен конкурсу. Команды, прошедшие предварительный отбор, представили свои проекты на суд жюри – авторитетным экспертам и венчурным инвесторам. Перед началом питч-сессий Пекка Вильякайнен, советник Президента Фонда «Сколково», провел для будущих лидеров рынка специальный мастер-класс «Sell, Sell, Sell: preparing startups for international markets».

Пекка Вильякайнен: «Многие из российских стартапов вышли из научного сообщества, где работа с клиентами не является первостепенной. На вопрос «почему?», мне рассказывают о рисках кражи идеи на стадии общения с клиентом до момента получения патента. Но продажи - не отдельный элемент бизнеса, а одна из его главных составляющих. Поэтому, учитесь продавать с самого начала!».

Среди представленных в ходе питч-сессий проектов жюри выбрало 15 победителей.

Направление «Информационные технологии»:

1 место – Сергей Бобылев (интегрированная система обеспечения безопасности работ),

2 место – Сергей Мун (Micro Underwater Robot),

3 место – Николай Ульянычев (программно-технический комплекс для удаленного беспроводного контроля тонов сердца и процесса дыхания на основе носимого миниатюрного датчика).

Направление «Энергетика и энергоэффективные технологии»:

1 место – Лариса Ерофеевская (производство биосорбентов),

2 место – Анастасия Сергеева (упрочняющее непрерывное литье плоских заготовок),

3 место – Василий Охлопков (Нетсу).

Направление «Биологические и медицинские технологии»:

1 место – Наталья Боева (раскрывающийся электрод),

2 место – Самаддин Гумбатов (3D-печать в протезировании),

3 место – Валерий Данилов (уродинамическое оборудование).

Направление «Промышленные технологии и материалы»:

1 место – Евгений Любимов (строительная арматура из стеклометаллокомпозита),

2 место – Андрей Уманский (технология улучшения эксплуатационных характеристик композитбетонных конструкций гидротехнических сооружений),

3 место – Дмитрий Павлов (цеолитопор).

Направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности»:

1 место – Михаил Неустроев (вакцины против инфекционных болезней лошадей),

2 место – Игорь Гринцевич (разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10),

3 место – Артур Майсс (пневмоакустический комплекс управления поведением промысловых гидробионтов).

Камила Зарубина, менеджер направления «Новые методы терапии внутренних болезней» кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», эксперт трека «Биологические и медицинские технологии»: «Качество проектов во Владивостоке, как мне показалось, наиболее высокое из того, что я видела за три года участия в Стартап Туре. Вероятно, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном университете есть медицинский центр, а половина представленных сегодня проектов была как раз из ДВФУ».

Фонд «Сколково» вручил всем победителям пригласительные билеты на Startup Village – крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет 2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколково». Победители получили право участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вручил Сергею Бобылеву (проект «Интегрированная система обеспечения безопасности работ»), Наталье Боевой (проект «Раскрывающийся электрод»), Игорю Гринцевичу (проект «Разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10»), Евгению Любимову (проект «Строительная арматура из стеклометаллокомпозита») и Ларисе Ерофеевской (проект «Производство биосорбентов») приглашения на участие в финале программы "Старт". Отбор, по результатам которого проекты смогут получить грант в размере 2 млн рублей, состоится в июне на конференции Startup Village.

Также Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково (ОтУС) назвали очередного участника Летней школы ОтУС «SmartAgro БРИКС+», которая пройдет с 3 по 8 июля в Инновационном центре «Сколково». Школа, которая получит в этому году статус международной, будет посвящена теме новых решений для сельского хозяйства. Чтобы стать участником школы, претендентам необходимо пройти два этапа: онлайн и очный отбор в одном из 13 городов Тура.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Анастасия Красильникова.