Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Итоги Startup Tour 2016 подведены во Владивостоке
4-5 февраля 2016 года Startup Tour посетил Владивосток, где собрались более 500 участников - молодые предприниматели и ученые из Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Хабаровского края, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», по итогам регионального конкурса были названы 15 команд, получивших признание экспертов и инвесторов российского инновационного рынка.
В открытии тура 4 февраля участвовал всемирно известный математик, академик Александр Кулешов, на днях вступающий в должность ректора Сколковского института науки и технологий. Помимо мастер-классов и экспертных сессий вечером первого дня состоялся научный слэм (Science Slam) - международный проект популяризации науки, организованный Фондом «Сколково» и компанией «Бумага Медиа».
Юрий Сапрыкин, вице-президент по развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке: «На Startup Tour приходят всё более зрелые люди, с пониманием того, зачем им это надо и каких экспертов они хотят послушать. И это отрадно. Сейчас формируется сообщество, которое ориентировано на диалог с институтами развития. Количество людей год от года растет. По моей оценке, резиденты дальневосточного отделения «Cколково» очень перспективные, и налицо явная динамика количества проектов».
Второй день Startup Tour был посвящен конкурсу. Команды, прошедшие предварительный отбор, представили свои проекты на суд жюри – авторитетным экспертам и венчурным инвесторам. Перед началом питч-сессий Пекка Вильякайнен, советник Президента Фонда «Сколково», провел для будущих лидеров рынка специальный мастер-класс «Sell, Sell, Sell: preparing startups for international markets».
Пекка Вильякайнен: «Многие из российских стартапов вышли из научного сообщества, где работа с клиентами не является первостепенной. На вопрос «почему?», мне рассказывают о рисках кражи идеи на стадии общения с клиентом до момента получения патента. Но продажи - не отдельный элемент бизнеса, а одна из его главных составляющих. Поэтому, учитесь продавать с самого начала!».
Среди представленных в ходе питч-сессий проектов жюри выбрало 15 победителей.
Направление «Информационные технологии»:
1 место – Сергей Бобылев (интегрированная система обеспечения безопасности работ),
2 место – Сергей Мун (Micro Underwater Robot),
3 место – Николай Ульянычев (программно-технический комплекс для удаленного беспроводного контроля тонов сердца и процесса дыхания на основе носимого миниатюрного датчика).
Направление «Энергетика и энергоэффективные технологии»:
1 место – Лариса Ерофеевская (производство биосорбентов),
2 место – Анастасия Сергеева (упрочняющее непрерывное литье плоских заготовок),
3 место – Василий Охлопков (Нетсу).
Направление «Биологические и медицинские технологии»:
1 место – Наталья Боева (раскрывающийся электрод),
2 место – Самаддин Гумбатов (3D-печать в протезировании),
3 место – Валерий Данилов (уродинамическое оборудование).
Направление «Промышленные технологии и материалы»:
1 место – Евгений Любимов (строительная арматура из стеклометаллокомпозита),
2 место – Андрей Уманский (технология улучшения эксплуатационных характеристик композитбетонных конструкций гидротехнических сооружений),
3 место – Дмитрий Павлов (цеолитопор).
Направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности»:
1 место – Михаил Неустроев (вакцины против инфекционных болезней лошадей),
2 место – Игорь Гринцевич (разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10),
3 место – Артур Майсс (пневмоакустический комплекс управления поведением промысловых гидробионтов).
Камила Зарубина, менеджер направления «Новые методы терапии внутренних болезней» кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», эксперт трека «Биологические и медицинские технологии»: «Качество проектов во Владивостоке, как мне показалось, наиболее высокое из того, что я видела за три года участия в Стартап Туре. Вероятно, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном университете есть медицинский центр, а половина представленных сегодня проектов была как раз из ДВФУ».
Фонд «Сколково» вручил всем победителям пригласительные билеты на Startup Village – крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет 2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколково». Победители получили право участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вручил Сергею Бобылеву (проект «Интегрированная система обеспечения безопасности работ»), Наталье Боевой (проект «Раскрывающийся электрод»), Игорю Гринцевичу (проект «Разработка универсальной модульной линии для переработки рыбных отходов УМЛ-10»), Евгению Любимову (проект «Строительная арматура из стеклометаллокомпозита») и Ларисе Ерофеевской (проект «Производство биосорбентов») приглашения на участие в финале программы "Старт". Отбор, по результатам которого проекты смогут получить грант в размере 2 млн рублей, состоится в июне на конференции Startup Village.
Также Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково (ОтУС) назвали очередного участника Летней школы ОтУС «SmartAgro БРИКС+», которая пройдет с 3 по 8 июля в Инновационном центре «Сколково». Школа, которая получит в этому году статус международной, будет посвящена теме новых решений для сельского хозяйства. Чтобы стать участником школы, претендентам необходимо пройти два этапа: онлайн и очный отбор в одном из 13 городов Тура.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: Анастасия Красильникова.
Новости тематики
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
Новости раздела
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики