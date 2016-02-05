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На площадке "Примбиза" обсудили гендерные различия в предпринимательстве
В этом году сезон встреч со спикерами Клуб молодых предпринимателей «Примбиз» совместно с молодежным комитетом Приморского отделения «Опоры России» открыл весьма философской темой, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Есть ли разница между предпринимателями-мужчинами и предпринимателями-женщинами? Какие технологии управления они используют в работе и отличаются ли их методы ведения бизнеса?
Ответы на эти вопросы участники встречи искали вместе с бизнес-консультантом, генеральным директором Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Еленой РАУД и председателем регионального отделения «Деловой России» Алексеем ТИМЧЕНКО. Модератором дискуссии выступил лидер краевой «Опоры России» Константин БОГДАНЕНКО.
- Тема непростая, вызывающая противоречивые мысли и внутренний диалог, поэтому мы и решили ее обсудить в ходе встречи, - говорит председатель «Примбиза» Евгений ШКАРУПА. – Дискуссия о том, в чем принципиальная разница между руководителем бизнеса – женщиной и руководителем-мужчиной, есть ли она вообще или это все просто мифы, поддерживаемые обществом, развернулась достаточно жаркая. Спикеры откровенно высказывали свое мнение, делились своими наблюдениями, давали молодым предпринимателям свои рекомендации.
Досье "Золотого Рога": «Примбиз» - клуб молодых предпринимателей Приморья. Создан в 2012 году, объединил более 500 молодых бизнесменов края. Цель клуба - создать в Приморском крае хорошие условия для предпринимателей и инвесторов, а также помочь талантливым и активным стать предпринимателями.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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