Новым товарам стало тяжелее пробивать путь в магазины Приморья

2015 год выдался сложным для продуктового ритейла. Падение потребительского спроса и доходов населения, рост цен на продукты, жесткие рамки эмбарго и ослабление рубля отрицательно сказались на рентабельности этого бизнеса. Как чувствуют себя в этих условиях приморские ритейлеры, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали представители продуктового сектора.

Продуктовый ритейл – один из немногих секторов экономики, который демонстрирует рост. «Люди не перестанут покупать продукты питания», - как мантру повторяют ритейлеры в ответ на вопросы о влиянии кризиса на их бизнес. Тем не менее кризис все-таки внес свои коррективы, особенно в поведение потребителя. «Мы это очень четко ощутили при проведении сравнительных годовых анализов. Люди стали реже брать незнакомые продукты и начали отдавать предпочтение уже известным брендам и производителям. Экономия семейного бюджета заставляет совершать меньше импульсных покупок, обдумывая каждую позицию в корзине. Новым товарам стало тяжелее пробивать себе путь на полках магазинов», - говорит Ирина ПАНЬКОВА, заместитель генерального директора по административной работе торговой сети «Кашелка».

Внести коррективы пришлось и в ассортимент товаров. Процесс импортозамещения дал возможность российскому производителю увеличить долю своих продуктов на полках магазина. «Сейчас импортных товаров практически нет. Российские товары заполнили сегмент молочной продукции, появились сыры отечественного производства (хотя и уступающие импортным по качеству), а также яблоки. Дефицита по каким-то категориям товара мы не наблюдаем», - утверждает Андрей СОЛОНИЧЕНКО, руководитель проекта «розница» сети «Три кота».

По словам генерального директора «ВЛ-Март» Виктории НЮТИНОЙ, российские производители и раньше занимали в ассортименте от 50 до 100%. После введения санкций ничего не изменилось: по-прежнему потребителю предлагаются отечественные рыба, мясо, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

При этом ритейлеры в один голос утверждают, что для изменения ассортимента хоть и пришлось найти новых партнеров, старые связи с уже наработанными поставщиками сохранились. «Введение санкций и девальвация рубля на партнерских отношениях с нашими поставщиками никак не сказались, - поделилась Панькова. - В основном поиски новых партнеров были связаны с желанием найти более дешевый, но при этом не менее качественный товар. Многие компании сами выходят к нам с предложениями, которые мы обязательно рассматриваем и, если это действительно интересно, принимаем положительное решение. Некоторые трудности возникают с привлечением сельскохозяйственных производителей по причине отсутствия о них информации в открытом доступе».

В целом же в сфере ритейла, по мнению Нютиной, прогноза на процветание не предвидится. С этим согласен и Солониченко. «Строить какие-то планы ритейлерам сложно: на финансовом рынке ситуация тяжелая. А развитие сетей за счет собственных средств протекает достаточно медленно, – сетует он. - Не добавляет оптимизма и введение единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Для ритейлеров это означает дополнительные финансовые потери, так как для этой системы необходима покупка дорогого импортного оборудования (Россия его не производит). А для ее обслуживания придется нанимать новый персонал. И все это финансовое бремя в итоге ляжет на покупателей».

Ритейлеры сходятся и в том, что ослабление покупательного спроса и сужение объемов рынка обострят борьбу компаний за потребителя. На первый план выйдут программы лояльности. «Цены растут повсеместно за счет удорожания сырья, однако магазины и производители постоянно проводят всевозможные акции, чтобы привлечь покупателя, увеличивая тем самым товарооборот, - заметила Панькова. – Так, для сети «Кашелка» основными задачами на 2016 год станут удержание покупателя в условиях нарастающей конкуренции и внедрение новых социальных проектов. Руководство не планирует повышать наценки, даже, скорее, рассматривает любую возможность снизить конечную стоимость для покупателя, особенно на социально-значимые товары».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.