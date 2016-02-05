Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новым товарам стало тяжелее пробивать путь в магазины Приморья
2015 год выдался сложным для продуктового ритейла. Падение потребительского спроса и доходов населения, рост цен на продукты, жесткие рамки эмбарго и ослабление рубля отрицательно сказались на рентабельности этого бизнеса. Как чувствуют себя в этих условиях приморские ритейлеры, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали представители продуктового сектора.
Продуктовый ритейл – один из немногих секторов экономики, который демонстрирует рост. «Люди не перестанут покупать продукты питания», - как мантру повторяют ритейлеры в ответ на вопросы о влиянии кризиса на их бизнес. Тем не менее кризис все-таки внес свои коррективы, особенно в поведение потребителя. «Мы это очень четко ощутили при проведении сравнительных годовых анализов. Люди стали реже брать незнакомые продукты и начали отдавать предпочтение уже известным брендам и производителям. Экономия семейного бюджета заставляет совершать меньше импульсных покупок, обдумывая каждую позицию в корзине. Новым товарам стало тяжелее пробивать себе путь на полках магазинов», - говорит Ирина ПАНЬКОВА, заместитель генерального директора по административной работе торговой сети «Кашелка».
Внести коррективы пришлось и в ассортимент товаров. Процесс импортозамещения дал возможность российскому производителю увеличить долю своих продуктов на полках магазина. «Сейчас импортных товаров практически нет. Российские товары заполнили сегмент молочной продукции, появились сыры отечественного производства (хотя и уступающие импортным по качеству), а также яблоки. Дефицита по каким-то категориям товара мы не наблюдаем», - утверждает Андрей СОЛОНИЧЕНКО, руководитель проекта «розница» сети «Три кота».
По словам генерального директора «ВЛ-Март» Виктории НЮТИНОЙ, российские производители и раньше занимали в ассортименте от 50 до 100%. После введения санкций ничего не изменилось: по-прежнему потребителю предлагаются отечественные рыба, мясо, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.
При этом ритейлеры в один голос утверждают, что для изменения ассортимента хоть и пришлось найти новых партнеров, старые связи с уже наработанными поставщиками сохранились. «Введение санкций и девальвация рубля на партнерских отношениях с нашими поставщиками никак не сказались, - поделилась Панькова. - В основном поиски новых партнеров были связаны с желанием найти более дешевый, но при этом не менее качественный товар. Многие компании сами выходят к нам с предложениями, которые мы обязательно рассматриваем и, если это действительно интересно, принимаем положительное решение. Некоторые трудности возникают с привлечением сельскохозяйственных производителей по причине отсутствия о них информации в открытом доступе».
В целом же в сфере ритейла, по мнению Нютиной, прогноза на процветание не предвидится. С этим согласен и Солониченко. «Строить какие-то планы ритейлерам сложно: на финансовом рынке ситуация тяжелая. А развитие сетей за счет собственных средств протекает достаточно медленно, – сетует он. - Не добавляет оптимизма и введение единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Для ритейлеров это означает дополнительные финансовые потери, так как для этой системы необходима покупка дорогого импортного оборудования (Россия его не производит). А для ее обслуживания придется нанимать новый персонал. И все это финансовое бремя в итоге ляжет на покупателей».
Ритейлеры сходятся и в том, что ослабление покупательного спроса и сужение объемов рынка обострят борьбу компаний за потребителя. На первый план выйдут программы лояльности. «Цены растут повсеместно за счет удорожания сырья, однако магазины и производители постоянно проводят всевозможные акции, чтобы привлечь покупателя, увеличивая тем самым товарооборот, - заметила Панькова. – Так, для сети «Кашелка» основными задачами на 2016 год станут удержание покупателя в условиях нарастающей конкуренции и внедрение новых социальных проектов. Руководство не планирует повышать наценки, даже, скорее, рассматривает любую возможность снизить конечную стоимость для покупателя, особенно на социально-значимые товары».
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Лизинг станет дешевле и надежнее
- Раджин замер в ожидании
- В Приморье владельцев дальнегорского комбината вновь просят на выход
- У Приморья свои доходы и расходы
Новости раздела
- Воздух под контролем: "Терминал Астафьева" установил датчики мониторинга атмосферы
- 10 новых пожарных машин передали для работы в северных районах Приморья
- Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае
- Приморский шоколад с экстрактом морского ежа и гребешка решили проверить на москвичах
- Как решать балконные споры в многоквартирном доме
- Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Во Владивостоке "Снайпер" промахнулся мимо туалета
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Умер президент США
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние