Минвостокразвития ждет революционных предложений по "свободному порту" во Владивостоке

Без шор и стереотипов - так предлагает приморцам посмотреть на концепцию «свободного порта» замглавы Минвостокразвития Александр Осипов в интервью деловой газете "Золотой Рог".

Тема «свободного порта» обсуждалась на прошлой неделе широким кругом заинтересованных лиц. Таможня, контролирующие органы, руководители портов и судоходных компаний Приморья, региональная власть - совещание, организованное полпредом президента Российской Федерации в ДФО - вице премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ, сильно выбилось за пределы отведенного регламента. Тема насколько захватывающая, настолько же и сложная даже просто для понимания: этим путем Россия если и ходила, то в далекие царские времена. Сегодня другой мир, другие экономические условия. И эти условия меняются стремительно, требуя революционных решений.

Обеспечит ли введение режима «свободного порта» взрывное развитие Владивостоку и окрестностям? Что дает повод рассчитывать именно на такой сценарий? Эти вопросы корреспондент газеты «Золотой Рог» задал заместителю министра Минвостокразвития Александру ОСИПОВУ, одному из авторов идеи.

- Александр Михайлович, тема «свободного порта» прозвучала из уст президента России достаточно неожиданно. Еще месяц назад ни один эксперт не брался комментировать смелую идею. На какой точке обсуждения эта тема находится сегодня?

- На точке крайнего интереса, поскольку, как мы и ожидали, когда формулировали это предложение президенту, затрагивает гигантское количество компаний, которые занимаются экспортно-импортными операциями. Это грузовладельцы, грузоперевозчики, логисты, авиа- и автотранспортные компании, производственные предприятия Приморского и Хабаровского краев, России в целом. Все они видят реализацию своих интересов в развитии через механизм «свободного порта» и не хотят упускать возможностей.

- Свободный порт - это Владивосток и прилегающая акватория? Какими географическими рамками определяется сегодня это понятие?

- На сегодняшний день (и по этому поводу есть консенсус), скорее всего, в него должны входить территории самого города Владивостока, Хасанского района и портов юга Приморья. Большинство участников дискуссий также настаивают на включение в этот режим аэропорта, что логично и может обеспечить комплексное развитие транспортно-логистической отрасли.

- Юг Приморья - это Находка, Восточный…

- Никто не говорит «нет». Наоборот, сегодня большинство участников дискуссии сходятся во мнении, что режим «свободного порта» должен охватывать максимальную часть побережья края: и где уже созданы входные морские пути, и где могут быть построены новые порты. Звучит мнение, что ставку нужно делать на строительство именно новых портовых мощностей.

- Александр Михайлович, меня пугает большое количество прожектов по поводу строительства новых портов. Уже существующие далеко себя не исчерпали. Может быть, есть смысл сделать все, чтобы прежде всего они эффективно работали, а потом уже говорить о строительстве новых портов?

- Подобная точка зрения не совпадает с мнением владельцев портов, которые говорят как раз об обратном. Они утверждают, что мощности портов, особенно тех, что расположены в черте городов, уже на пределе. Их пропускную способность увеличить нельзя, исчерпаны возможности проведенных к ним железнодорожных путей и автодорог. Поэтому и Находка, и Восточный, и Славянка, и Зарубино, и Суходол, и прочие не исключаются, портовые проекты здесь будут развиваться адекватно росту грузопотока и развитию экономики региона. Нужно максимально упростить для них режимы, что обеспечит конкурентоспособность в международном соревновании за грузы.

Участники рынка, с которыми мы обсуждаем эти темы, профессионально понимают все факторы, условия, движущие силы и мотивы этой экономической деятельности. Точно зная объем и пути движения грузов, они утверждают, что Дальний Восток имеет значительный потенциал развития в этом направлении.

У меня есть удовлетворение, что в ходе обсуждения у нас вырисовывается концептуальное совпадение понимания режима «свободный порт» с портовым и судоходным бизнесом. Мы уже обсуждаем детали регулирования, конкретные процедуры, которые необходимо упростить.

- Черт, как говорят, кроется именно в деталях… Какое общее представление особых условий режима «свободного порта» уже сформулировано?

- На территориях, которые войдут в «свободный порт», необходимо создать кардинально упрощенный режим работы с грузами в части таможенного, пограничного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов контроля. Все это расширит возможности, чтобы задействовать международные транспортные коридоры, которые проходят через Приморский край. Такой же упрощенный порядок необходимо принять для пассажиров, которые прибывают в регион любым видом транспорта: авиационным, морским, железнодорожным, автомобильным. Предложение Минвостокразвития - ввести безвизовый режим на 15 дней для тех, кто посещает регион с туристическими и деловыми целями.

Необходимо также сформировать набор режимов и упрощений, включая налогообложение, чтобы через развитие портовой деятельности позволить динамично развиваться экономике Приморского края в целом. Это может быть замена множества налогов каким-то одним, налоговое стимулирование инвестиционных проектов и так далее. В мировой практике есть масса вариантов и примеров, нам необходимо взять для себя наиболее подходящие.

- Речь идет о развитии транспорта и логистики или должны открыться возможности для создания производств, которые могли бы беспошлинно завозить комплектующие, к примеру?

- Конечно! Не вижу ограничений. Но мы пока не на той стадии, чтобы точно ответить на ваш вопрос.

- Я думаю, в этой ситуации если с контролирующими ведомствами можно договориться, то таможня тут должна выступать «Бабой-Ягой», которая против. Ее задача - увеличение поступления таможенных платежей в бюджет…

- Руководство Дальневосточной таможни говорит, что пока особых сложностей в контроле не видит, но будет более детальное обсуждение, когда статус свободного порта будет описан более детально. Они высказались, что нужно подумать о том, как не потерять таможенные платежи. Но Юрий Петрович Трутнев в ходе совещания отметил, что нужно подумать не только о сохранении поступлений, но и о том, чтобы дать новые возможности для развития экономики и за счет этого - последующего роста этих поступлений.

- Вернемся к территории, на которую может быть распространен режим «свободного порта», - она должна быть чем-то огорожена? Должны быть оформлены какие -то режимные выходы-входы на нее? Как государство будет защищаться от контрабанды, к примеру?

- Есть разные мнения и примеры. Шеньчжэнь, например, - полностью огороженный город, где построены комфортные круглосуточные выезды, на которых работают все необходимые виды контроля, без всяких очередей. Существует немало портов со статусом «свободный», которые являются абсолютно открытыми городами. Звучали предложения, чтобы оградить определенные зоны в портах, к примеру, где есть риск возникновения контрабанды. Окончательного мнения пока нет. Коллеги из контрольных органов не настаивали на огораживании, считая, что смогут решить свои задачи и без этого.

- Какие проблемы вам представляются наиболее сложными в формировании концепции «свободного порта»? У нас нет опыта, нет законодательства и проч.

- Это не проблемы - это работа. Полезного опыта в мире немало, его только нужно рационально использовать.

- Вы очень оптимистично настроены!

- Знаете, что меня больше всего расстраивает - это негибкость, немотивированность людей на то, чтобы быть изобретательными в развитии… Нас все пугает и настораживает. Что значит невозможно? Зампред правительства ведет совещание и ждет от его участников революционных предложений, ждет, чтобы люди, которые должны отвечать за развитие, сняли шоры и убрали мешающие стереотипы. А мы везде чувствуем подвох, сомневаемся, не верим. Какое тогда может быть развитие?

- Ну нет же. Я как раз очень надеюсь на какие-то прорывы, на то, чтобы что-то получилось наконец-то...

- А что, Владивосток не преображается на глазах? Какое у вас тогда измерение? Столько построено: великолепные мосты, дороги, университет. Идет модернизация Транссиба. Планируются крупнейшие проекты - ВНХК, к примеру. Правительство непрерывно работает над тем, как запустить в регионе подобные предприятия. Чего вы тогда ожидаете? Любой субъект Федерации - наверное, восемьдесят из восьмидесяти трех - закачался бы от такой плотности и объемов проектов, которые реализуются во Владивостоке и Приморье. Другие об этом и мечтать не могли бы.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.