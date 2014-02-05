Предпринимателям Приморья вынесен трехсторонний приговор

Некоторые пункты соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморья читаются как роман-утопия

В Приморье подписано трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений между профсоюзами, работодателями и администрацией края на 2014-2016 годы. Согласно документу, предприниматели обязаны обеспечить для всех сотрудников минимальный размер оклада, выплату районных коэффициентов и дальневосточных надбавок за стаж, а также регулярно индексировать зарплату в связи с ростом потребительских цен.

Новое соглашение предусматривает ежегодное повышение заработной платы работников малых и средних предприятий не ниже средней по краю, которая на начало января 2014 года составляла 30,1 тыс. рублей.

Дополнительные гарантии получают сокращаемые работники - если коллективный договор предприятия предусматривает компенсации для них сверх установленных законодательством. Раньше оговорка «при наличии денежных средств» отдавала решение этого вопроса на волю работодателя.

И наконец, новое соглашение позволяет высвобождаемым работникам в течение года со дня увольнения сохранять приоритетное право на работу в случае улучшения ситуации на предприятии. А при создании новых рабочих мест бывшие работники должны быть приняты в первую очередь.

Со стороны органов власти соглашение подписал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, со стороны работодателей - председатель Приморского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Игорь САВИНОВ и председатель «Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» Роман ТИТКОВ, со стороны профсоюзов - председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ, председатель регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай ЗАДОЯНОВ и председатель Приморского краевого союза профессиональных организаций «СОЦПРОФ» Александр КОЛОС.

После подписания документа он обрел силу закона и в ближайшие три года будет определять поведение предпринимателей, на которых и возлагается основная нагрузка.

К слову, в 2011-2012 годах почти 200 предприятий края отказались подписать трехстороннее соглашение, а в 2013 году эти же работодатели отказались принять участие в разработке нового соглашения. Как отметил Виктор Пинский, работодатели поняли, что в ходе переговоров с профсоюзами так или иначе им приходится делать уступки.

Но на наш взгляд, работодатели, как наименее консолидированная в отличие от профсоюзов и власти сила, попросту не уделили этому документу должного внимания.

А ведь минимальный оклад, ежегодная индексация зарплаты, выплата районного коэффициента и дальневосточных надбавок за стаж - с точки зрения бизнеса это самые болевые точки, считает Ярослав СЕМЕНИХИН, член рабочей группы по разработке Трехстороннего соглашения, генеральный директор ДНИИМФ.

- Далеко не каждый приморский работодатель в состоянии выполнить требование установить минимальный оклад в размере 2–2,5 прожиточных минимумов, - говорит наш эксперт. - Или взять индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен. Звучит красиво, но реализация этого положения на практике, кроме как к росту инфляции, ни к чему не приведет. Логичнее было бы обязать работодателей проводить индексацию заработной платы в соответствии с ростом производительности труда.

И наконец, возложенная на работодателей обязанность выплаты районного коэффициента и надбавок за стаж работы в южных районах Дальнего Востока. Доплаты дальневосточникам - идея хорошая, с этим трудно поспорить. Да, нам нужны инструменты для привлечения экономически активного населения на Дальний Восток. Да, повышенная зарплата может выступать стимулирующим фактором, и федеральные власти во всеуслышание заявляют о том, что готовы ее гарантировать. Но если бюджетники получают доплату от государства, то во внебюджетном секторе эту задачу почему-то должны решать предприниматели, которые и сами находятся в невыгодных условиях по сравнению с коллегами, работающими в других регионах страны.

«В результате мы получаем фикцию: государство вроде бы дает гарантии, но по факту никаких расходов не несет, - констатирует Ярослав Семенихин. - К чему лицемерить? Если районный коэффициент и дальневосточные надбавки за стаж являются важным политическим моментом, тогда они должны выплачиваться из бюджета».

Приморье – регион контрастов. С одной стороны, здесь начали реализовывать крупные дорогостоящие проекты, открывающие для него большие перспективы. С другой – несопоставимое качество жизни с Москвой и Санкт-Петербургом. И когда у приморцев появляется возможность переехать в другие, более благополучные, регионы страны, они с радостью делают это.

По данным статистики, в 2010 году Приморский край покинули 22 983 человека, в 2011 году - 38 575, а в 2013 году - 57 500 человек. И ведь уезжают молодые, амбициозные, хорошо образованные люди.

В середине 30-х годов прошлого века государство для привлечения переселенцев прировняло Приморский край к районам Крайнего Севера с выплатой северных коэффициентов. Затем дальневосточный коэффициент был снижен до 30%, а в 1993 году «временно» отменен.

В 2006 году на выборах в Госдуму кандидаты от «Единой России», включая нынешнего лидера приморских профсоюзов Виктора Пинского, при мощной поддержке администрации края, провели предвыборную пиар-компанию по возврату 30-процентного коэффициента. Приморцы поверили им, отдали свои голоса, но… Только в 2008 году этот вопрос был вскользь освещен в Госдуме, без обсуждения и очень спешно. Подавляющим большинством голосов парламентарии отклонили наказ приморских избирателей.

Проще переложить эту функцию на представителей бизнес-сообщества. А куда им деваться? Обязали их выплачивать дальневосточные надбавки, значит, будут платить. А чтобы не оказаться в накладе, сократят работнику базовую ставку на величину этой самой надбавки. Но приведет ли к повышению уровня жизни приморцев такая вот перемена мест слагаемых?

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.