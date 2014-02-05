"Мечел" заложил блокирующий пакет "Торгового порта Посьет"

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в «Мечел») привлекло во второй половине прошлого года кредитную линию Альфа-банка на общую сумму $150 млн.

В качестве обеспечения по кредитному договору «Мечел» предоставил в том числе 25% минус 1 акция ОАО «Торговый порт Посьет» (Приморский край).

Группа «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав «Мечела» входят три торговых порта (в том числе «Торговый порт Посьет» и «Порт Ванино» в Хабаровском крае) и собственный транспортный оператор.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.