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Завод "Звезда" 7 марта узнает имя нового генерального директора
Акционеры ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Приморский край, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) на внеочередном собрании 7 марта изберут нового генерального директора.
Согласно уставу, гендиректор АО «Дальневосточный завод «Звезда» избирается сроком на 5 лет.
Предыдущий гендиректор завода Владимир АВЕРИН лишился своей должности за возгорание на атомной подлодке «Томск» во время проведения ремонтных работ на заводе.
После ЧП вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН поручил президенту ОСК Владимиру ШМАКОВУ уволить руководителя. 1 октября 2013 года Аверин написал заявление по собственному желанию. Врио гендиректора был назначен главный инженер завода Сергей ЛЕБЕДЕВ.
Досье "Золотого Рога": ОСК в настоящее время реализует проект по созданию на базе завода «Звезда» верфи для строительства крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов дедвейтом до 200-250 тыс. тонн) и буровых платформ, а также плавучих заводов по производству сжиженного природного газа. С этой целью в настоящее время идет процесс вхождения Газпромбанка и «Роснефти» в «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, дальневосточная «дочка» ОСК). После этого у ОСК останется 25% ДЦСС. Федеральному агентству по управлению госимуществом принадлежит 52,55% акций ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - 47,45%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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